Экс-госсекретарь США Помпео призвал предоставить Украине танки "Абрамс" и системы ЗРК "Патриот"

Майк Помпео, государственный секретарь США в 2018-2021 году, осудил агрессию России против Украины и поддержал ее суверенитет, призвав предоставить новые типы оружия.

Выступление деятеля в Гудзоновском институте цитирует "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Незаконная, захватническая война Путина составляет планируемый геноцид, являющийся умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", - сказал Помпео.

Он также сравнил действия Путина с действиями Иосифа Сталина.

"Пока Путин остается у власти, Россия будет оставаться фактической тюрьмой и ни одна страна, препятствующая ее расширению, не будет чувствовать себя в безопасности", - отметил бывший госсекретарь.

По мнению Помпео, США должны поддержать Украину, чтобы "избежать более широкого конфликта в Европе, который наверняка требовал бы непосредственного вовлечения американских военных", предотвратить "восстановление российской империи" и образование союза России и Китая. Среди необходимой оборонной поддержки Помпео выступил за предоставление Украине американских танков "Абрамс" и систем "Патриот".

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