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Новости Война в Украине
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Экс-госсекретарь США Помпео призвал предоставить Украине танки "Абрамс" и системы ЗРК "Патриот"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

помпео

Майк Помпео, государственный секретарь США в 2018-2021 году, осудил агрессию России против Украины и поддержал ее суверенитет, призвав предоставить новые типы оружия.

Выступление деятеля в Гудзоновском институте цитирует "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Незаконная, захватническая война Путина составляет планируемый геноцид, являющийся умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", - сказал Помпео.

Он также сравнил действия Путина с действиями Иосифа Сталина.

"Пока Путин остается у власти, Россия будет оставаться фактической тюрьмой и ни одна страна, препятствующая ее расширению, не будет чувствовать себя в безопасности", - отметил бывший госсекретарь.

По мнению Помпео, США должны поддержать Украину, чтобы "избежать более широкого конфликта в Европе, который наверняка требовал бы непосредственного вовлечения американских военных", предотвратить "восстановление российской империи" и образование союза России и Китая. Среди необходимой оборонной поддержки Помпео выступил за предоставление Украине американских танков "Абрамс" и систем "Патриот".

Читайте также: США передадут Украине все обещанные ракетные системы HIMARS к середине июля, - СМИ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Правильні розмови тих,хто вже нічого не вирішує мало чим допомагають.
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25.06.2022 01:42
+14
томагавки потрібні, рашистів "заспокоїти"
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25.06.2022 01:56
+10
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25.06.2022 01:40
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якби ти менше нив, то легені б не боліли, і щоки не були обвисші.
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25.06.2022 01:42 Ответить
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25.06.2022 01:40 Ответить
Согласен на все 💯%👍 Если республиканцы берутся за дело, то до развязки не отпустят❗💥
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25.06.2022 08:23 Ответить
с таким же успехом можно призвать стадо джедаев
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25.06.2022 09:18 Ответить
Правильні розмови тих,хто вже нічого не вирішує мало чим допомагають.
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25.06.2022 01:42 Ответить
Це один з головних претендентів на пост президента США від республіканців
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25.06.2022 02:12 Ответить
Значить він поки що нічого не вирішує.
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25.06.2022 03:49 Ответить
Пробачте ,но Ви знати не можете хто там сірий кардинал та хто що вирішує.
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25.06.2022 05:54 Ответить
По-моєму ви сплутали США з чимось іншим
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25.06.2022 08:07 Ответить
навряд чи Майк виграє праймаріз але він залишається одним з найбільш освідчених з проукраїнських опозиційних лідерів якому буде мічце у наступної адміністрації
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25.06.2022 06:51 Ответить
Последний день помпео❗❓
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25.06.2022 08:18 Ответить
як правило розмови політики починають тоді, коли за їх спиною стоять ті,хто не тільки вирішує,але й має можливість добряче заробити,забезпечивши робочих,котрі працють над випуском не тільки "Абрамсів" і "Петріот",а й всякої війскової техніки багатомілярдними замовленнями. А це мільйони робочих рук .Тим більше,що ця техніка,про яку йде мова, стоїть на складах.Звільнивши війскові склади ,запускається ланцюх виробництва нової війскової техніки .Так було ,так є і так буде.
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25.06.2022 09:09 Ответить
когда он что-то решал, войны не было, после выборов в США и приходом нового президента, не прошло и два года и получите, в 2014 при демократичеськом президенте можно нападать на Украину и в 2022-ом тоже можно, но "Правильні розмови тих,хто вже нічого не вирішує"
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26.06.2022 01:28 Ответить
О, явился - не запылился!

А кто блокировал пакет санкций по делу Скрипалей? Кто снял санкции с Дерипаски? Кто закрывал глаза на строительство СП2 до декабря 2019 года?
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25.06.2022 01:43 Ответить
ніщо не буває, як раніше
тоді ще вірили, що путін адекватний, а виявилось, що він їсть казюлі
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25.06.2022 01:49 Ответить
Смішно. В хворих на рак бувають носові кровотечі. Пуйло, мабуть, намагався непомітно перевірити свій ніс. Непомітно не вийшло.Тепер з нього сміється весь світ.
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25.06.2022 02:30 Ответить
Так у нього часто тепер бувають носові кровотечі, мало того, він вже і постіль почав ссати. Сподіваюся, що йому недовго залишилося, тварюці.
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25.06.2022 05:57 Ответить
Дуже мудра позиція. Амерам та іншим країнам НАТО не варто брати до уваги брязкання рашою ядерними причандалами через факти поставок зброї українцям. Адже ніхто на раху не нападає. Україна захищається від путінської агресії на своїй території. Більше того, з часом потрібно буде передати українцям і далекобійні ракети, щоб українці мали можливість паритетно відповідати на ракетні обстріли руснею.
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25.06.2022 01:49 Ответить
В выражении "амер" нет негативного подтекста - это просто сленг.
Это как Германию порой называют "бундес" или "бундеса" (они).
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25.06.2022 02:57 Ответить
амерами американцев называют только кацапские боты
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25.06.2022 05:24 Ответить
Я не бот кацапский☝Но амеры это амеры👍 А ты бе бе бе
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25.06.2022 08:20 Ответить
Кацапы называют амеров ПИНДОСАМИ. АМЕРИКОСАМИ.
Почувствуйте разницу.
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25.06.2022 09:33 Ответить
томагавки потрібні, рашистів "заспокоїти"
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25.06.2022 01:56 Ответить
Томагавки є морського та повітряного базування, тобто, до них ще треба кораблі або літаки. Наземні пускові установки було знищено відповідно до договору РСМД.
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25.06.2022 07:47 Ответить
Дайте нашим парням 300 Абрамсов, и они притащат Путлера из Москвы в Киев на тросе.
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25.06.2022 02:42 Ответить
Трос можно испортить - пусть бежит впереди,
поддерживая штаны без ремня.
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25.06.2022 03:12 Ответить
Можно 100 "Абрамсов" и ракеты для уничтожения аэродромов, откуда взлетали ракетоносцы. Плюс военные корабли с крылатыми ракетами. Всё, что было задействовано при ракетных обстрелах - это в рамках законов о войне. Мы же не звери уничтожать нефтепромыслы страны-бензоколонки. Ей нужны деньги - выплачивать нам репарации.
.
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25.06.2022 03:07 Ответить
Військові кораблі Туреччина не пропустить у Чорне море, відповідно до Конвенції Монтре.
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25.06.2022 07:49 Ответить
ой, быстрее бы! Военные говорят, что нужны танки, Абрамсы для наступления очень надо. И пэтриот нужно было уже как года 2 поставить, чтобы было легче. Нужно логистику увеличить и привлечь больше самолетов и больше кораблей и поездов и т.д. Чтобы увеличить скорость и количество. И нужны все беспилотники мира и больше дронов камикадзе роями. Потери России в первой мировой были пол миллиона, а пока только 35 тысяч. Тогда в первой мировой русские понеся огромные потери вернулись в Санкт-Петербург и убили царскую семью и произошла революция. Чтобы русские несли большие потери, нужно гнать все вооружение в Украину!!! Можно также последние разработки военные испытывать в реальной войне.
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25.06.2022 03:35 Ответить
в твоей рашке уже всех лучших перебили осталось только мясо и это еще без хаймарсов и гаубиц
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25.06.2022 05:26 Ответить
Лазерное оружие, например - сбивать дроны и слепить снайперов.
Или электромагнитнаи пушка - в ствол заряжается пленный московит,
и летит в родную гавань.
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25.06.2022 04:04 Ответить
Ukraine needs more SMART weapons so the strikes are more precise. Like 155mm M454 Super High Explosive Artillery Projectile from ELBIT Systems or GPS Guided M982 Excalibur. That way, Ukrainian forces will not waste the time and deliver deadly blows EVERY time they shoot. Secondly, they need robust Air Defense to detect/intercept the incoming ballistic missiles. And, thirdly, the support for the shore lines is very crucial to keep those trying to land from the sea and sink all the ships that carry the missiles. Then, the majority of the problems is taken care of. The tanks are not needed, they will just bog down the own troops (we all know how the tank fare on the battle field; it simply doesn't matter who produces them - they all are just heavy coffins on the tracks).
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25.06.2022 05:51 Ответить
You are right!
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25.06.2022 08:51 Ответить
Ага, а потім, коли вони все це нададуть, нам скажуть: "На танках ви можете їздити лише на відстані до 50 кілометрів, у бік парашенського кордону не стріляти, попереджати нас про всі цілі та не витрачати більш ніж певної кількості снарядів на добу".
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25.06.2022 05:52 Ответить
Та хай кажуть, лишь бы дали. А там мы по ходу дела уж как-нибудь ещё выпросим. Уж выпрашивать мы умеем
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25.06.2022 07:38 Ответить
хлопець з рижої обойми...
а там є люди насправді, мало але є - все чекаю адекватного, а не язиком вуха лизати - доки одні пампеї....
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25.06.2022 06:31 Ответить
так адекватний як раз зараз при владі тож насолоджуємось
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25.06.2022 06:55 Ответить
Та що там ядерну зброю зразу дайте. Тоді ми увесь світ захопимо.
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25.06.2022 07:11 Ответить
Патриот под вопросом. Амбрамся пока не дадут. Их и у США не так много
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25.06.2022 07:14 Ответить
зачётная пво,если дадут
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25.06.2022 07:54 Ответить
Что-то не слышно барака банана.
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25.06.2022 08:07 Ответить
Йому не до України. Він від мавп"ячої віспи ховається
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25.06.2022 11:14 Ответить
Все правильно сказал.
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25.06.2022 09:20 Ответить
Ну вот еще один амеробандеровец нарисовался.
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25.06.2022 09:29 Ответить
Все они, как только становятся "экс", призывают давать всё. А пока не "экс" - нихрена не допросишься. Кио мешал этому самому Помпео дать оружие когда он был госсекретарём?
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25.06.2022 09:32 Ответить
штук 200 пригодилось бы, абрамчики класная вещь, немецкий зверинец отдыхает.
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25.06.2022 10:43 Ответить
А что бы сейчас делали республиканцы, если бы Трамп выиграл второй срок. Неужели украинцы ошиблись с Байденом.

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25.06.2022 12:01 Ответить
 
 