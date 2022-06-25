Экс-госсекретарь США Помпео призвал предоставить Украине танки "Абрамс" и системы ЗРК "Патриот"
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Майк Помпео, государственный секретарь США в 2018-2021 году, осудил агрессию России против Украины и поддержал ее суверенитет, призвав предоставить новые типы оружия.
Выступление деятеля в Гудзоновском институте цитирует "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Незаконная, захватническая война Путина составляет планируемый геноцид, являющийся умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", - сказал Помпео.
Он также сравнил действия Путина с действиями Иосифа Сталина.
"Пока Путин остается у власти, Россия будет оставаться фактической тюрьмой и ни одна страна, препятствующая ее расширению, не будет чувствовать себя в безопасности", - отметил бывший госсекретарь.
По мнению Помпео, США должны поддержать Украину, чтобы "избежать более широкого конфликта в Европе, который наверняка требовал бы непосредственного вовлечения американских военных", предотвратить "восстановление российской империи" и образование союза России и Китая. Среди необходимой оборонной поддержки Помпео выступил за предоставление Украине американских танков "Абрамс" и систем "Патриот".
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А кто блокировал пакет санкций по делу Скрипалей? Кто снял санкции с Дерипаски? Кто закрывал глаза на строительство СП2 до декабря 2019 года?
тоді ще вірили, що путін адекватний, а виявилось, що він їсть казюлі
Это как Германию порой называют "бундес" или "бундеса" (они).
Почувствуйте разницу.
поддерживая штаны без ремня.
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Или электромагнитнаи пушка - в ствол заряжается пленный московит,
и летит в родную гавань.
а там є люди насправді, мало але є - все чекаю адекватного, а не язиком вуха лизати - доки одні пампеї....