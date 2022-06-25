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В Пентагоне считают, что временный выход украинских войск из Северодонецка может улучшить оборонные позиции ВСУ, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

В Минобороны США считают, что наступление российских войск в Луганской области преувеличено, а возможный временный выход ВСУ из Северодонецка не повлияет на позиции врага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Источник военного ведомства отметил, что временный выход украинских войск из Северодонецка только улучшит оборонные позиции ВСУ.

"Уходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону", - говорится в сообщении.

В Пентагоне также заявили, что российские силы пытаются, но не могут нацелиться на поступающее в Украину западное оружие.

Вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєверодонецька, - Бутусов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Город мы вернем. Печально другое - хоть все и говорят, что Рашке каюк, но пока орки стирают с карты наши города. убивают мирное населения и мародерствуют. А перелома пока даже не видно. Да и власти оказались менеджерами никакими.
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25.06.2022 07:27
+4
Frol Fedoroff не обирав Зеклованів. Якраз навпаки - він в числі 25% розмув, що то таке...
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25.06.2022 08:48
+4
При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
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25.06.2022 10:23
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Город мы вернем. Печально другое - хоть все и говорят, что Рашке каюк, но пока орки стирают с карты наши города. убивают мирное населения и мародерствуют. А перелома пока даже не видно. Да и власти оказались менеджерами никакими.
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25.06.2022 07:27 Ответить
Тільки ціна нафти та газу ще підтримують ті войовничі настрої в рашистів.Та й ботокса ще закуплено достатньо.
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25.06.2022 07:48 Ответить
продовжуйте вибирати "никакиев" і хайте захід - в вас це гарно злуплюється...
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25.06.2022 08:18 Ответить
Frol Fedoroff не обирав Зеклованів. Якраз навпаки - він в числі 25% розмув, що то таке...
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25.06.2022 08:48 Ответить
Хотелось бы 300 тысячную армию за месяц уничтожить. Да без потерь. Да с переходом на новые калибры.
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25.06.2022 12:37 Ответить
коли я вже побачу, шо перманентний наступ ЗСУ може поліпшити наші позиції?
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25.06.2022 07:34 Ответить
С автоматами наперевес. Как только соберутся в большую кучу, вам сообщат.
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25.06.2022 12:38 Ответить
Брифінг речника Пентагону 24/06.22р у викладі блогера Олега Пономаря:
"Россия отстает от графика в своем первоначальном военном плане в Украине, предусматривающий на данный момент «полностью доминировать» над Украиной.
Сегодня исполняется четыре месяца с начала войны (насправді війна йде вже 8,5років; а 24/02.22р. сталася фаза її загострення в найгострішому її течії).
Россия понесла тяжелые потери и потери техники в Украине, что замедляет кампанию на Донбассе. Российские силы демонстрируют признаки «износа» и «ослабленного морального духа», что ограничивает продвижение войск вперед.
США считают, что Украина проводит организованное отступление, выходя из Северодонецка. Украина все еще пытается сковать небольшие группы российских войск в том районе. Решение Украины уйти с позиций в Северодонецке - это попытка занять «позицию, на которой они могут лучше защищаться».
США предоставили небольшие партии реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы посмотреть, как украинские войска используют их в полевых условиях. Речь идет не о количестве, а о точечном применении.
США считают, что переданных Украине боеприпасов с HIMARS, которые могут поражать российские цели на расстоянии около 80 км, достаточно на сегодня. Хотя Министр обороны Украины Алексей Резников лично просил ATACAMS, которые могут поражать цель на расстоянии 300 км.
США ищут способы «укрепить и усилить» ПВО Украины.
Россия активно пытается помешать западным поставкам оружия в Украину ударами по инфраструктуре. России не удалось ограничить поставки американского и западного оружия в Украину."
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25.06.2022 08:47 Ответить
А что еще в Пентагоне скажут? Лишение Украины ядерного оружия, ракет типа "СКАД", стратегической авиации, активное участи США в утилизации боеприпасов укрепило армию Украины. Ну или нет.
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25.06.2022 09:54 Ответить
лучше думай что зеля скажет
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25.06.2022 11:39 Ответить
"... достаточно на сегодня"
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25.06.2022 09:57 Ответить
При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
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25.06.2022 10:23 Ответить
 
 