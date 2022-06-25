В Пентагоне считают, что временный выход украинских войск из Северодонецка может улучшить оборонные позиции ВСУ, - СМИ

В Минобороны США считают, что наступление российских войск в Луганской области преувеличено, а возможный временный выход ВСУ из Северодонецка не повлияет на позиции врага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Источник военного ведомства отметил, что временный выход украинских войск из Северодонецка только улучшит оборонные позиции ВСУ.

"Уходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону", - говорится в сообщении.

В Пентагоне также заявили, что российские силы пытаются, но не могут нацелиться на поступающее в Украину западное оружие.

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