В Пентагоне считают, что временный выход украинских войск из Северодонецка может улучшить оборонные позиции ВСУ, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минобороны США считают, что наступление российских войск в Луганской области преувеличено, а возможный временный выход ВСУ из Северодонецка не повлияет на позиции врага.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Источник военного ведомства отметил, что временный выход украинских войск из Северодонецка только улучшит оборонные позиции ВСУ.
"Уходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону", - говорится в сообщении.
В Пентагоне также заявили, что российские силы пытаются, но не могут нацелиться на поступающее в Украину западное оружие.
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"Россия отстает от графика в своем первоначальном военном плане в Украине, предусматривающий на данный момент «полностью доминировать» над Украиной.
Сегодня исполняется четыре месяца с начала войны (насправді війна йде вже 8,5років; а 24/02.22р. сталася фаза її загострення в найгострішому її течії).
Россия понесла тяжелые потери и потери техники в Украине, что замедляет кампанию на Донбассе. Российские силы демонстрируют признаки «износа» и «ослабленного морального духа», что ограничивает продвижение войск вперед.
США считают, что Украина проводит организованное отступление, выходя из Северодонецка. Украина все еще пытается сковать небольшие группы российских войск в том районе. Решение Украины уйти с позиций в Северодонецке - это попытка занять «позицию, на которой они могут лучше защищаться».
США предоставили небольшие партии реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы посмотреть, как украинские войска используют их в полевых условиях. Речь идет не о количестве, а о точечном применении.
США считают, что переданных Украине боеприпасов с HIMARS, которые могут поражать российские цели на расстоянии около 80 км, достаточно на сегодня. Хотя Министр обороны Украины Алексей Резников лично просил ATACAMS, которые могут поражать цель на расстоянии 300 км.
США ищут способы «укрепить и усилить» ПВО Украины.
Россия активно пытается помешать западным поставкам оружия в Украину ударами по инфраструктуре. России не удалось ограничить поставки американского и западного оружия в Украину."
Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".