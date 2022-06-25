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Страны G7 объединены для реагирования на использование Путиным пищи в качестве оружия, - глава МИД Канады Жоли
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все члены Большой семерки решительно настроены противостоять планам превращения пищи в оружие и глобальный продовольственный кризис, создаваемый президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ.
"Министры иностранных дел G7 провели встречу для обсуждения лидерского саммита на следующей неделе, поддержку Украины и противостояние глобальному продовольственному кризису. Мы более объединены, чем когда-либо в вопросе реагирования на использование Путиным пищи как оружия, влияющего на миллионы людей в мире" , – отметила Жоли.
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Им еще повезло, что кацапы такие жалкие. Если бы умели воевать по-настоящему, то уже бы давно запустили в Бразилию или каким там страны еще экспортируют продовольствием диверсантов, начали бы устраивать пожары на хранилищах зерна и взрывать заводы с мукой (это вообще проще простого сделать, там взрыв будет), также поля поджигать где это возможно. Корабли бы топили или захватывали якобы сомалийские пираты, а на деле спецназ с гуталином на лице и кистях рук, якобы чистые сомалийцы. Захватили и сразу утопили, притом моряков тоже убить, чтобы заставить остальных боятся возить зерно. У кацапов есть десятки работающих способов давления, против них не существует в мире противодействия, настолько дешево и эффективно нынче устраивать теракты с такими дырявыми границами, а не забором с минными полями и автоматчиками, как было 50 лет назад.
рашисти за корм і пайку готові нищити все живе на своєму шляху...як терміти.....
Якщо світ НЕ зупинить путінізм....голодомори 2024-2032 запрограмовані.....
А при отступлении под Москвой сталин издал приказ поджигать артой села и города. Приказ неукоснительно исполнялся. А потом всякие Зойки психопатки дожигали.