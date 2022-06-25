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Новости Война в Украине
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G7 (714) Канада (1888) Путин (29854) Жоли Мелани (33)

Страны G7 объединены для реагирования на использование Путиным пищи в качестве оружия, - глава МИД Канады Жоли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Все члены Большой семерки решительно настроены противостоять планам превращения пищи в оружие и глобальный продовольственный кризис, создаваемый президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ.

"Министры иностранных дел G7 провели встречу для обсуждения лидерского саммита на следующей неделе, поддержку Украины и противостояние глобальному продовольственному кризису. Мы более объединены, чем когда-либо в вопросе реагирования на использование Путиным пищи как оружия, влияющего на миллионы людей в мире" , – отметила Жоли.

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Автор: Анастасія Потіха
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***** все використовує як зброю.
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25.06.2022 08:37 Ответить
Главное потом опять Парашу окорочками не кормить. Пусть жрут друг друга.
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25.06.2022 08:39 Ответить
Давно известен единственный способ решения: самолеты f-35 с авианосцев в средиземном море (с дозаправщиками для тех, кто по Крыму работает) и f-22 с авиабаз, кто уничтожит кацапский флот, систему ПВО в крыму, аэродромы там же, если кацапы добровольно не отойдут на выставленное им в ультиматуме расстояние. Никаких возможностей ответки у кацапов нет, все сами видели настолько убогая у их надводного флота ПВО, а мелкие подлодки в ЧМ шноркель высунут и сразу ракету получат и их там немного.

Им еще повезло, что кацапы такие жалкие. Если бы умели воевать по-настоящему, то уже бы давно запустили в Бразилию или каким там страны еще экспортируют продовольствием диверсантов, начали бы устраивать пожары на хранилищах зерна и взрывать заводы с мукой (это вообще проще простого сделать, там взрыв будет), также поля поджигать где это возможно. Корабли бы топили или захватывали якобы сомалийские пираты, а на деле спецназ с гуталином на лице и кистях рук, якобы чистые сомалийцы. Захватили и сразу утопили, притом моряков тоже убить, чтобы заставить остальных боятся возить зерно. У кацапов есть десятки работающих способов давления, против них не существует в мире противодействия, настолько дешево и эффективно нынче устраивать теракты с такими дырявыми границами, а не забором с минными полями и автоматчиками, как было 50 лет назад.
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25.06.2022 09:13 Ответить
Голодомори....це прагматичний "винахід" руSSкого міра.....

рашисти за корм і пайку готові нищити все живе на своєму шляху...як терміти.....

Якщо світ НЕ зупинить путінізм....голодомори 2024-2032 запрограмовані.....
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25.06.2022 09:19 Ответить
бабуинам не привыкать, впервые организовали голод в тамбове в 1921, потом в Украине. Испирация любых людоедских планов это их национальная черта. Блокада зап. Берлина чего стоит. А немцы забыли об этом. И не вспоминают.
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25.06.2022 09:48 Ответить
в 1941 году немцы удивлялись, когда при отступлении КА сжигала зерно на елеваторах, обрекая на голод население.
А при отступлении под Москвой сталин издал приказ поджигать артой села и города. Приказ неукоснительно исполнялся. А потом всякие Зойки психопатки дожигали.
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25.06.2022 09:51 Ответить
Хорошее фото путлера: будто он тужится, какает в портфель эфэсбэшнику.
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25.06.2022 12:36 Ответить
 
 