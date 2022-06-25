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Враг содержит до трех БТГ, а также подразделения Воздушно-десантных войск в Брянской и Курской областях, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,арміярф

Для прикрытия участка российско-украинской границы враг содержит до трех БТГ из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения Воздушно-десантных войск в Брянской и Курской областях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 25 июня в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Северском направлении, для прикрытия участка российско-украинской границы, в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области", - сообщили в Генштабе.

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Автор: Анастасія Потіха
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Саме страшне і просто неможливе фото-сине небо,пшениця і танки. Тримайтесь і перемагайте.
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25.06.2022 09:05 Ответить
Та да, ми вже в курсі. Ще 3-4 БТГр ворог тримає в Білорашці, і два батальйони алконавтів загрожують нам з Придурков'я.
Саме тому ми маємо тримати розтягнутими вздовж кордонів сумарно 700 тис. озброєних людей, про яких розповідав Гарант...
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25.06.2022 09:28 Ответить
Вам надо поменьше читать детской литературы и слушать мосье Зеленского. Растянутыми никто силы вдоль границы не держит) Не надо повторять за идиотами басенки...
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25.06.2022 13:54 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.06.2022 09:32 Ответить
 
 