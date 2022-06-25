Враг содержит до трех БТГ, а также подразделения Воздушно-десантных войск в Брянской и Курской областях, - Генштаб ВСУ

Для прикрытия участка российско-украинской границы враг содержит до трех БТГ из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения Воздушно-десантных войск в Брянской и Курской областях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 25 июня в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Северском направлении, для прикрытия участка российско-украинской границы, в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области", - сообщили в Генштабе.

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