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Враг нанес ракетный удар по военному объекту на Яворовщине, - Львовская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

6 ракет было выпущено по Львовской области из Черного моря. Две из них удалось сбить, остальные - попали в военный объект в Яворовщине, 4 человека пострадали. Пожар локализован.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 4 часа утра ракетный удар претерпел военный объект на Яворовщине. По предварительной информации, Воздушному командованию "Захід" Воздушных Сил ВС Украины удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели", - отметил он.

По словам Козицкого, ракеты были выпущены из Черного моря. 4 человека пострадали. Пожар локализован.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Пока всё выглядит логично: 1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война. 3. Война началась для того чтобы не началась война. 4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё равно не бомбили. 6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.А еще позже и нефтебазу в Белгороде. 8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм. 9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов. 10. Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией Вооруженных сил РФ. 11. Страна не имеющая ядерного оружия хотела напасть на страну, имеющую ядерную триаду. 12. В Украине разрабатывали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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25.06.2022 09:21
+12
Що ж саме головне столицю укріпити,а то що гатить зранку по військових, то "велика стратегія" маленького недонаполеона.
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25.06.2022 09:08
+12
73%......від виборців України... так захотіли....:

"папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, деркачів, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... рабіновічів, навінскіх... .."
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25.06.2022 09:27
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Що ж саме головне столицю укріпити,а то що гатить зранку по військових, то "велика стратегія" маленького недонаполеона.
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25.06.2022 09:08 Ответить
а сирени що виють це таке ?на сон не впливають?через орків два раза прокидався із за сирени звука в Київі в 3 і в 5 ранку вікна ввідкриті бо душно через це чути було звук і сон весь перебило і це субота вихідні почались
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25.06.2022 09:21 Ответить
Ще один втомився від війни.
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25.06.2022 09:26 Ответить
То ****** в окоп
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25.06.2022 10:03 Ответить
Валентина Саюн, це ти для того тут зареєструвалась п'ять днів тому, щоб указувати військовим як ПВО правильно розставляти? Йди краще варити борщ, а іншим більш притомним я нагадаю що три тижні тому по Києву також були прильоти, бо на жаль збивати 100 відсотків випущених ракет нездатне жодне ПВО у світі.
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25.06.2022 13:35 Ответить
В попередній раз били по Яворівщині коли зе команда здала позиції
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25.06.2022 09:14 Ответить
на фото видно, как "готовились" - не смогли даже камуфляжи купить. Запад не дал камуфяжи
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25.06.2022 09:19 Ответить
Мені спадає на думку що він робив в Одесі і Миколаєві? Де він з'являтися зволить відразу катаклізми. Повіреного світом. Може йому бункер не покидати.
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25.06.2022 09:20 Ответить
Щодо соціального статусу, то тут ти проїбався, такі дерли з України як могли. Після твого посту, став Міжнародним центром небезпеки.
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25.06.2022 09:24 Ответить
73%......від виборців України... так захотіли....:

"папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, деркачів, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... рабіновічів, навінскіх... .."
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25.06.2022 09:27 Ответить
Щось подібне вже було 1 грудня 1991. Тоді було більше шансів змінити щось, ну принаймні іти в правильному напрямку. Шкода, дуже шкода...
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25.06.2022 09:41 Ответить
Тоді дуже добре спрацювала пропаганда перекрашених комуняк про те що бандєровєц Чорновіл буде їсти распятих мальчіков за рускі язик, і розвале всі халкози і заводи.
І це лягло в потрібний грунт бо забагато вояк із сім'ями поприїзжало з Латвій і ГДР-ів в Україну тому що тут є що їсти, і мову не треба вчити так "як у хвашиській Латвії".
Короче як і зараз, 73% обрали "новіє ліца" перефарбованих вчорашніх комуняк, що розікрали совок
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25.06.2022 10:06 Ответить
Пока всё выглядит логично: 1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война. 3. Война началась для того чтобы не началась война. 4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё равно не бомбили. 6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.А еще позже и нефтебазу в Белгороде. 8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм. 9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов. 10. Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией Вооруженных сил РФ. 11. Страна не имеющая ядерного оружия хотела напасть на страну, имеющую ядерную триаду. 12. В Украине разрабатывали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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25.06.2022 09:21 Ответить
Ошибка. Не умещается в головах у них. Так так и 300--500 лет в бошках тупых было! На генном уровне.
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25.06.2022 09:29 Ответить
Зная точность кацапских рокет, скажу точно есть еще куча коректеровщиков огня
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25.06.2022 09:41 Ответить
"Зброя буде. І вже скоро її буде ще більше. Ми прискорюємо ці процеси", - Кулеба, спасибо Дмитрий за информацию, без нее тварям орковским не прожить, свыше 40 ракеnys[ прилетов за ночь и утро по всей Украине.
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25.06.2022 09:48 Ответить
Де **....е польське прикриття. Адже ракети впали поряд з їх кордоном.
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25.06.2022 09:56 Ответить
завозят корректировщиков
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25.06.2022 10:06 Ответить
 
 