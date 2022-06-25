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Воздушные силы ВСУ нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении. На южных рубежах поражен вражеский склад боеприпасов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

24 июня активность вражеской авиации вокруг украинских границ не снижалась. Применение боевой авиации в основном осуществляется дистанционно, без вхождения в зону поражения украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, враг наносит ракетные удары по территории Украины ракетами разного класса - воздушного, морского и наземного базирования.

"Оккупанты продолжают вести воздушную разведку с помощью БпЛА разных типов по всей линии фронта, а также и внутри страны. Один из этих БпЛА оперативно-тактического уровня 24 июня сбит зенитно-ракетным подразделением Воздушных Сил на Киевщине. Очевидно оккупанты изучают готовность нашей обороны, слабые места критических объектов инфраструктуры, логистику и маршруты поставок западного вооружения", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил также информирует, что авиация Воздушных Сил ВС Украины ежедневно минусует технику и личный состав оккупантов.

24 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении - уничтожили восемь боевых машин пехоты, живую силу врага. А на южных рубежах ударная авиация Воздушных Сил поразила очередной склад боеприпасов российских оккупантов.

Читайте также: Украинские Су-25 и Су-24м нанесли мощные авиаудары по оккупантам. Поражён склад боеприпасов, до 30 бронированных машин и пункт ремонта техники, - Воздушные силы

Тем временем противовоздушная оборона Десантно-штурмовых войск 24 июня минусует еще один российский штурмовик Су-25!
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Два соколики 🦅
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25.06.2022 09:16 Ответить
Вам би хоть дистанційно Донбас підтримати, гаряче там, читаю на Фейсі про втрати,сльози, горе.....мало того що вороги-сусіди та ще і зелене болото під ногами
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25.06.2022 09:17 Ответить
"Повільно, тихо підбираємося до них на м'яких лапах": Арестович - про ситуацію навколо Херсона та на Запоріжжі "Повільно, тихо підбираємося до них на м'яких лапах": Арестович - про ситуацію навколо Херсона та на Запоріжжі

А Дристович в своєму репертуарі.
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25.06.2022 09:21 Ответить
Гідна зміна була б для діда Панаса.
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25.06.2022 09:43 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.06.2022 09:29 Ответить
 
 