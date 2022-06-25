Воздушные силы ВСУ нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении. На южных рубежах поражен вражеский склад боеприпасов

24 июня активность вражеской авиации вокруг украинских границ не снижалась. Применение боевой авиации в основном осуществляется дистанционно, без вхождения в зону поражения украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, враг наносит ракетные удары по территории Украины ракетами разного класса - воздушного, морского и наземного базирования.

"Оккупанты продолжают вести воздушную разведку с помощью БпЛА разных типов по всей линии фронта, а также и внутри страны. Один из этих БпЛА оперативно-тактического уровня 24 июня сбит зенитно-ракетным подразделением Воздушных Сил на Киевщине. Очевидно оккупанты изучают готовность нашей обороны, слабые места критических объектов инфраструктуры, логистику и маршруты поставок западного вооружения", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил также информирует, что авиация Воздушных Сил ВС Украины ежедневно минусует технику и личный состав оккупантов.

24 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении - уничтожили восемь боевых машин пехоты, живую силу врага. А на южных рубежах ударная авиация Воздушных Сил поразила очередной склад боеприпасов российских оккупантов.

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Тем временем противовоздушная оборона Десантно-штурмовых войск 24 июня минусует еще один российский штурмовик Су-25!