В Пентагоне уточнили, какая техника содержит новый пакет помощи для Украины

Пакет военной помощи Украине от США будет содержать 18 катеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Пентагон.

В частности, речь идет о двух 10-метровых речных судах, шести 12-метровых морских боевых кораблях и десяти 11-метровых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

Отмечается, что в большинстве своем эти катера предназначены для защиты рек, но их также можно использовать в прибрежных районах.

Также последний пакет содержит четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS; 36 тысяч патронов калибра 105 мм; 18 тактических тягачей для гаубиц; 1200 гранатометов Mk-19 и 2000 пулеметов.

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