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В Пентагоне уточнили, какая техника содержит новый пакет помощи для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Пакет военной помощи Украине от США будет содержать 18 катеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Пентагон.

В частности, речь идет о двух 10-метровых речных судах, шести 12-метровых морских боевых кораблях и десяти 11-метровых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

Отмечается, что в большинстве своем эти катера предназначены для защиты рек, но их также можно использовать в прибрежных районах.

Также последний пакет содержит четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS; 36 тысяч патронов калибра 105 мм; 18 тактических тягачей для гаубиц; 1200 гранатометов Mk-19 и 2000 пулеметов.

Также читайте: В Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины, - Politico
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Топ комментарии
+21
В асфальті
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25.06.2022 09:22
+19
Могли взагалі нічого не дати, спитайте бубочку і зелених підарів які сралися щ міжнародними партнерами і ніхєра для оборони не робили, натомість ******* бабло на асфальті
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25.06.2022 09:30
+18
вам баранам уже сотый раз сказали что лендлиз будет к осени пока это отдельная помощь от США а не ленд лиз.
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25.06.2022 09:30
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В асфальті
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25.06.2022 09:22 Ответить
воно звідти і пише
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25.06.2022 09:26 Ответить
Асфальт Зелін між іншим.
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25.06.2022 09:27 Ответить
Сам туди йди разом із Зелупком.
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25.06.2022 09:27 Ответить
А разве он не прав?
Да и асфальт не его, а Зели и Бени. С белорусским битумом.
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25.06.2022 09:29 Ответить
білорашка нафту недобуває вона з рф.бітум=нафта.наша країна за пару років придбала ворожих нафтопродуктів на десятки мільярдів доларів.фактично програма президента=фінансування росії
замість армії вибрали пріоритет самі знаєте який..
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25.06.2022 09:52 Ответить
что!? покрывало с клетки стянули
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25.06.2022 09:26 Ответить
так, в асфальті, в проекті стіна, в мінських домовленостях. все вірно. армію знищували багато років.
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25.06.2022 10:45 Ответить
поступят позже, после этих долгожданных пирог
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25.06.2022 09:24 Ответить
А ти знаєш - що це таке?
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25.06.2022 09:47 Ответить
Насипайте.
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25.06.2022 09:24 Ответить
гімно помічь...
направлена не на Україну ....
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25.06.2022 09:25 Ответить
Якесь знущання. Кому зараз потрібні ці катери? Стрілецька зброя. Чотири високомобільні артилерійські ракетні комплекси HIMARS. ЧОТИРИ! Ленд-ліз кажете?
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25.06.2022 09:26 Ответить
Повторюю знов. Скільки екіпажів навчено користуватись ними?
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25.06.2022 09:30 Ответить
Ну неважко знайти оприлюднену інформацію що пройшли навчання та успішно склали іспити що до користування HIMARS 60 українськіх бійців.
Також неважко знайти ТТХ цієї РСЗО.
Технічні характеристикиВага - 16,25 т;Довжина - 7 м;Ширина - 2,4 м;Висота - 3,2 м;Екіпаж - 3 особи;Калібр - 227 мм;Кількість ракет - 6×227 мм, або 1×MGM-140 ATACMS;Дальність руху - 480 км;Максимальна швидкість - 85 км/год;Ефективна дальність стрілянини - 32-70 км (ракетами калібру 227 мм), до 300 км (ракетами MGM-140 ATACMS), до 499 км ("Precision Strike Missile", "Точний удар ракетою" ).
Де бачимо, що екіпаж складає три особи. За нескладними розрахунками отримуємо відповідь на Ваше питання 60/3=20 екіпажів. Сподіваюсь не помилився. В наявності за офіційними данними 4 РСЗО. Ще 4 виділяють. Будемо мати загалом 8. Тобто екіпажів у двічі більше ніж потрібно буде на обслуговування наявних HIMARSів. Так що таке пояснення наших партнерів вже не спрацьовує. Треба щось інше вже вигадувать.
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25.06.2022 12:43 Ответить
вы не учли британские "Химарсы"
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25.06.2022 13:03 Ответить
вам баранам уже сотый раз сказали что лендлиз будет к осени пока это отдельная помощь от США а не ленд лиз.
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25.06.2022 09:30 Ответить
Тупорилий придурок. Якщо ти сам баранюка, то не лізь к нормальним людям! Закон про ленд-ліз передбачає тільки створення інфраструктури для допомоги Україні протягом 60 діб. Більше в цьому законі нічого немає. Зрозуміло, дупоголове?
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25.06.2022 09:49 Ответить
Це особливий вид баранів . Їм і в тисячний раз не дійде . .
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25.06.2022 10:47 Ответить
Це ти про себе, підтверджую.
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25.06.2022 13:18 Ответить
Скільки тупорилих тебе лайкнуло. Стадо тупе, воно стадо і є.
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25.06.2022 13:17 Ответить
Могли взагалі нічого не дати, спитайте бубочку і зелених підарів які сралися щ міжнародними партнерами і ніхєра для оборони не робили, натомість ******* бабло на асфальті
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25.06.2022 09:30 Ответить
Тоді ми будемо вимушені відновити атомну зброю та радити усім нею обзаводитись так як гарантії і світовий порядок це туалетний папір.
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25.06.2022 09:49 Ответить
Для закрытия Дуная и Днепра дебил.
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25.06.2022 09:45 Ответить
Від дебіла чую. Говнюк з Ізраїлю, щось белькоче про закриття річок катерами. Пішло услід за руським кораблем, падло зелене.
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25.06.2022 09:50 Ответить
И Южного Буга.
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25.06.2022 10:24 Ответить
Ленд-ліз ще не починався.
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25.06.2022 09:48 Ответить
К сожалению на ********* Sea Ark "Harpoon" нет. И установить не получиться. Хотя украинцы такие выдумщики.....
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25.06.2022 09:27 Ответить
лотка "крим" шо я мав - 4 мітри мала....
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25.06.2022 09:27 Ответить
Сильно сомневаюсь, что у нас есть моряки, кто умеет на этих катерах маневрировать и тем более стрелять с пулемета или ракетами. Лучше в Одессу их отдать, переделав в катера для отдыха с проститутками.

Выглядит не просто как сплавка хлама, а скорее даже добивка какой-то бесполезной ерунды для того, чтобы объяснить, почему не поставлены 24 ракетные установки (а лучше 48) и намного больше ракет. Не совсем хлама, это для Запорожья и Херсона будет вполне полезно, но опять-таки как себя ведет стингер во время езды на катере, разве он сможет навестись на цель? А без этого катера легко уничтожить вертолетами. Я уже молчу о том, что за полмиллиарда можно корабль нагрузить десятками тысяч тонн дешевых гаубиц старых с кучей снарядов, взрывчатки и других полезных вещей. А как они эти суда доставят, кстати? Контейнерами тоже или где-то в Европе уже есть они? То есть нам нужны эти катера, но если бы нам предложили на полмиллиарда набрать оружия, то мы взяли бы совсем-совсем другое. То есть идет политическая и агентурная борьба у нас, у кацапов, у США - везде агенты работают со всех сторон.
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25.06.2022 09:27 Ответить
У вас может и нет таких моряков, а в Украине найдутся и быстро освоят новый тип.
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25.06.2022 09:30 Ответить
Освоить может даже обезьяна, вопрос в том, чтобы уничтожать врага быстро, точно, надежно (повторяемо). Для того, чтобы это уметь, нужно отстрелять под 20-30 стволов пулемета под утиль на 1 взвод, потратив десятки или сотни тысяч патронов. Синхронизировать действия всей команды на борту. Набить навык, который тоже держится максимум год, затем пропадает. И это только для одиночных людей. Это не то что бы дорого, но это время займет, а пока эти корабли будут у нас, ведь какая у них ширина, как они проедут по ЖД дороге между столбов по сторонам, а то один краном спустят в реку и крановщик должен примерно представлять вес и баланс корабля.

Просто надувная лодка 450см с мощным мотором (даже электромотором, чтобы тише было ночью) и резкой высадкой автоматчиков с РПГ и людей с ПЗРК выглядит не менее боеспособным, чем катер. Катер точно также если попадет под пулемет или вертушку, то шансов выжить не так много. С лодки примерно такие же шансы спрыгнуть рассредоточено и нырнуть, хотя в экипировке лучше этого не делать, у нас не такие нырцы в пресной воде для таких операций. Лодка стоит максимум 5000 долларов, мотор столько же, 50 штук сделали и хватит. Никакой подготовки не надо, кроме рулевого и карты глубин на навигаторе.
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25.06.2022 09:45 Ответить
и чё ты до сих пор не начальник Генштаба ?
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25.06.2022 09:53 Ответить
И особенно гнетёт то, что лично ты не стал владельцем 130 миллиардов долларов, чтобы отдать половину этих денег на ЗСУ.

Какого хрена ты не стал миллиардером ?
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25.06.2022 09:51 Ответить
меньше 25 миллионов не останеться, а инфраструктура потом можно будет отстроить, тут главное русню обезвредить хотя бы лет на 100 и будет норм,нахуй та инфраструктура тебе если под боком падаль кацапская которая сможет ее в любой момент унитожить.ИМХО можно потерпеть для высшей цели загнать русню под плинтус и мышлению только про ножки буша.
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25.06.2022 09:43 Ответить
Дайте то, чем можно ******* по маацкве.
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25.06.2022 09:38 Ответить
в любом хозяйственном магазине подмосковья комплектующие взрывчатки продаются.

едь, покупай, собирай, ******.

или тебя кто-то к стулу привязал ?
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25.06.2022 09:55 Ответить
Впевнений що в Пентагоні краще за ОП знають що потрібно першочергово для захисту України, для розблокування портів -липень боротьба за порти та забеспечення транспортування збіжжя.
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25.06.2022 09:38 Ответить
Катерки 12-тиметрові? Хм......
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25.06.2022 09:44 Ответить
Тобто за Вашими словами виходить, що для Пентагона зараз в пріоритеті не ситуація загалом на фронтах України, а вивезти минулорічне збіжжя? Не вважаєте, що якось нелогічно? Бо в наступному році вважаю теж хліб потрібний буде, а чи зберемо його з такою ситуацією та скільки зберемо - велике питання.
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25.06.2022 12:58 Ответить
США: присылают помощь .
Особо и альтернативно одаренные пользователи Цензор нет (в основном под прокси): Аааааааааааа... Где ядерные бомбы, авианосцы и стелсы??????????
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25.06.2022 09:41 Ответить
Де своє виробництво? Невже усі підприємства кацапи зруйнували? Дніпро ж не окупований? Де свої ракети? У Ленінграді в блокаді під обстрілами виготовляли зброю.
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25.06.2022 09:41 Ответить
А ти з якою метою цікавишся?
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25.06.2022 09:52 Ответить
Хочу злити кацапам, придурок.
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25.06.2022 13:20 Ответить
комплексы ПТРК Стугна производятся, и ракеты к ним в количестве
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25.06.2022 11:02 Ответить
Малось на увазі ракети типу "Вільхи", "Нептуна" та й технічна документація на стратегічні ракети нікуди не ділась.
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25.06.2022 13:22 Ответить
так уж и в свободный доступ все выложат
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25.06.2022 09:42 Ответить
в порівняні з тим, що сьогодні рашист використав проти України в різьних областях- Пентагон ,перераховуючи те,що збирається поставляти в Україну , знущається сарказмом над Україною і українським народом.Скільки рашист випустив ракет по річках України.?
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25.06.2022 09:47 Ответить
Мда... І навіщо кораблі коли треба рсзо та дрони?
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25.06.2022 09:48 Ответить
Подивився детально що це. Приблизно догадуюсь для чого.

Вони для ССО. Треба ж чимось південь звільняти. Річок там багато, берег Крима довгий...
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25.06.2022 10:05 Ответить
Катер в брандер перевести ничего не стоит,а бед он может нанести рашпортам поболее дорогостоящих ракет..
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25.06.2022 11:49 Ответить
Я теж до таких висновків прийшов. Ми то говоримо про Херсон що росіяни самі посипляться, але ж що якщо ні чи навіть більше мости будуть зруйновані і як потім південь звільняти?
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25.06.2022 12:19 Ответить
Свої ракети в асфальті та мангалах для шашликів на 9 травня
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25.06.2022 09:48 Ответить
А де цікаво подівся Петін москітний флот з рибальського.?Грошенята відмили. Посіпаки сидять.А де ж ця чудо флотілія з коритами по 8 млн дол. що повинна була загризати ворожі кораблі.
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25.06.2022 09:49 Ответить
Зеботик спитай у свого ЗЕЛЕНОГО там де і клістрони від пво та бронежилети. Перед тим як писати таке спочатку подумай, але такі не думають.
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25.06.2022 09:55 Ответить
Гямнюк Зелене якраз воює і дає відсіч ворогу.Нам було відпущено 3 дні.А ми стоїмо.Та й далі поженемо ворога. Бо ці владі довіряють і партнери і люди в країні. А от відповіді про чудо зброю часів пастора - порошенко я так і не почув.
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25.06.2022 10:05 Ответить
"Петя" вже четвертий рік не при владі. Спитай у свого ВАЗеліна - куди він все дів. Мабуть у Бердянську й Маріуполі залишив?
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25.06.2022 09:56 Ответить
Петін флот на свої гроші це якраз те що максимум треба було Україні. Нічого більше для калюж чорне і азовське "море" не треба. Петя робив все правильно - максимально дешеві корита проти контрабандистів і ракети, багато ракет, чим побільше ракет. Одне що потім де-хто згорнув ракетну програму щоб задобрити рф...

Навіть обрана концепція москітного флоту це сама правильна річ і Москва яку потопили кривими, косими, з цілою горою болячок нової зброї Нептунами це ДОКАЗАЛА.

І саме така концепція москітного флоту буде застосована.

Тому таких посік як ти треба в яму.
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25.06.2022 09:58 Ответить
Багато пука. А де використали це чудо. Про нептуни не пишить маячню.Для їх пуска з моря треба великі кораблі а не корита. В нас таких нема.
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25.06.2022 10:10 Ответить
Їх так використовували, що навіть знаючі люди сильно хвалили та пащеки казали позакривати і більше на Мбаків не наїджати. Тому якщо ви скажете таке офіцеру вам можуть набити в бубен.

"треба великі кораблі" - це позиція повного профана. Москітний флот якраз тому ефективний що повинен складатись із ракетних катерів. Багато цілей на знищення кожної треба мінімум одну ракету, а то і більше бо мале важко попасти, в цей час на велике гавно типу Москви треба аж дві ракети. Проста математика на яку як видно ви не здатні.

(Вартість москви це пара сотень ракетних катерів. Москва потопити 2 ракети. Ракетні катери потопити пара сотень ракет мінімум.)

Але саме головне чорна і азовська калюжа настільки малі що ракет з моря запускати не треба. Вони повністю закриваються з берегу.

Тому вийшла нова проблема, що куплені за часів Зе корвети які нам ще будують це валіза без ручки. Як наслідок в знаючих людей зараз справжня проблема як замотивувати купити для них авіаносець щоб зробити ауг. Бо без нього вони безглузді, а з авіаносцем це тупо дорого. І найдешевший варіант як Турки з їх авіаносцем дронів.
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25.06.2022 12:16 Ответить
70% голосували подивитись в очі пуйлу, а тепер кричать дайте нам. А чому повинні давати бо в нас зеактьор який вважає себе Черчелем та Рейганом, а саме навіть без бумажки та суфлера слова Українською вимовити не може. Україна у ньго дотепер приймає з любого боку, доречі дотепер не вибачився, а ДОн-Дону зразу побіг вибачатись. З ним усе ясно. ГЕРОЙ БО НЕ ВТІК??????
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25.06.2022 09:52 Ответить
14 червня 2022 - таких як ви теж треба в яму. Воюєте не в ту сторону. Типу вам виродкам вигідно щоб нічого не дали.

Нам ВИННІ тому що АТОМНА ЗБРОЯ і гарантії та світовий порядок.
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25.06.2022 10:02 Ответить
А як ті катери будуть доставлені? У розібраному виді автотранспортом? Чи море розмінують?
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25.06.2022 09:55 Ответить
А ти з якою метою цікавишся?
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25.06.2022 09:57 Ответить
Видно лишние катера были у ковбойцев, решили утилизировать.
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25.06.2022 10:00 Ответить
Видно ССО катерів не хватає щоб могти одночасно діяти в багатьох місцях.
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25.06.2022 10:07 Ответить
На катерах рассекать по степям Дамбаса и Херсона и лесам Харьковщины-это то что нужно в данный момент.Очевидно пакет помощи-лично Байден утверждал,переговорив и перездороваясь за руку в очередной раз со своими невидимыми советниками.
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25.06.2022 10:30 Ответить
Херсонщина. Херсон.
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25.06.2022 12:17 Ответить
спасибо союзникам за любую помщь!
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25.06.2022 11:04 Ответить
в США лобби не дремлет
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25.06.2022 11:12 Ответить
Ігоря Валерича розкошелюйте, нам для армії багато чого потрібно від шкарпеток та трусів до якісних бронежилетів
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25.06.2022 11:55 Ответить
За помощь США огромное спасибо, дайте еще и побольше )
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25.06.2022 13:04 Ответить
ЭТИМ ВСЕМ ДА ПО КОРТЕЖУ ПУТИНА ПАЛЬНУТЬ !!!
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25.06.2022 15:33 Ответить
 
 