В Пентагоне уточнили, какая техника содержит новый пакет помощи для Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пакет военной помощи Украине от США будет содержать 18 катеров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Пентагон.
В частности, речь идет о двух 10-метровых речных судах, шести 12-метровых морских боевых кораблях и десяти 11-метровых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.
Отмечается, что в большинстве своем эти катера предназначены для защиты рек, но их также можно использовать в прибрежных районах.
Также последний пакет содержит четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS; 36 тысяч патронов калибра 105 мм; 18 тактических тягачей для гаубиц; 1200 гранатометов Mk-19 и 2000 пулеметов.
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+21 Валентина Саюн c856325a
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+18 KosAn30 JT26
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Да и асфальт не его, а Зели и Бени. С белорусским битумом.
замість армії вибрали пріоритет самі знаєте який..
направлена не на Україну ....
Також неважко знайти ТТХ цієї РСЗО.
Технічні характеристикиВага - 16,25 т;Довжина - 7 м;Ширина - 2,4 м;Висота - 3,2 м;Екіпаж - 3 особи;Калібр - 227 мм;Кількість ракет - 6×227 мм, або 1×MGM-140 ATACMS;Дальність руху - 480 км;Максимальна швидкість - 85 км/год;Ефективна дальність стрілянини - 32-70 км (ракетами калібру 227 мм), до 300 км (ракетами MGM-140 ATACMS), до 499 км ("Precision Strike Missile", "Точний удар ракетою" ).
Де бачимо, що екіпаж складає три особи. За нескладними розрахунками отримуємо відповідь на Ваше питання 60/3=20 екіпажів. Сподіваюсь не помилився. В наявності за офіційними данними 4 РСЗО. Ще 4 виділяють. Будемо мати загалом 8. Тобто екіпажів у двічі більше ніж потрібно буде на обслуговування наявних HIMARSів. Так що таке пояснення наших партнерів вже не спрацьовує. Треба щось інше вже вигадувать.
Выглядит не просто как сплавка хлама, а скорее даже добивка какой-то бесполезной ерунды для того, чтобы объяснить, почему не поставлены 24 ракетные установки (а лучше 48) и намного больше ракет. Не совсем хлама, это для Запорожья и Херсона будет вполне полезно, но опять-таки как себя ведет стингер во время езды на катере, разве он сможет навестись на цель? А без этого катера легко уничтожить вертолетами. Я уже молчу о том, что за полмиллиарда можно корабль нагрузить десятками тысяч тонн дешевых гаубиц старых с кучей снарядов, взрывчатки и других полезных вещей. А как они эти суда доставят, кстати? Контейнерами тоже или где-то в Европе уже есть они? То есть нам нужны эти катера, но если бы нам предложили на полмиллиарда набрать оружия, то мы взяли бы совсем-совсем другое. То есть идет политическая и агентурная борьба у нас, у кацапов, у США - везде агенты работают со всех сторон.
Просто надувная лодка 450см с мощным мотором (даже электромотором, чтобы тише было ночью) и резкой высадкой автоматчиков с РПГ и людей с ПЗРК выглядит не менее боеспособным, чем катер. Катер точно также если попадет под пулемет или вертушку, то шансов выжить не так много. С лодки примерно такие же шансы спрыгнуть рассредоточено и нырнуть, хотя в экипировке лучше этого не делать, у нас не такие нырцы в пресной воде для таких операций. Лодка стоит максимум 5000 долларов, мотор столько же, 50 штук сделали и хватит. Никакой подготовки не надо, кроме рулевого и карты глубин на навигаторе.
Какого хрена ты не стал миллиардером ?
едь, покупай, собирай, ******.
или тебя кто-то к стулу привязал ?
Особо и альтернативно одаренные пользователи Цензор нет (в основном под прокси): Аааааааааааа... Где ядерные бомбы, авианосцы и стелсы??????????
Вони для ССО. Треба ж чимось південь звільняти. Річок там багато, берег Крима довгий...
Навіть обрана концепція москітного флоту це сама правильна річ і Москва яку потопили кривими, косими, з цілою горою болячок нової зброї Нептунами це ДОКАЗАЛА.
І саме така концепція москітного флоту буде застосована.
Тому таких посік як ти треба в яму.
"треба великі кораблі" - це позиція повного профана. Москітний флот якраз тому ефективний що повинен складатись із ракетних катерів. Багато цілей на знищення кожної треба мінімум одну ракету, а то і більше бо мале важко попасти, в цей час на велике гавно типу Москви треба аж дві ракети. Проста математика на яку як видно ви не здатні.
(Вартість москви це пара сотень ракетних катерів. Москва потопити 2 ракети. Ракетні катери потопити пара сотень ракет мінімум.)
Але саме головне чорна і азовська калюжа настільки малі що ракет з моря запускати не треба. Вони повністю закриваються з берегу.
Тому вийшла нова проблема, що куплені за часів Зе корвети які нам ще будують це валіза без ручки. Як наслідок в знаючих людей зараз справжня проблема як замотивувати купити для них авіаносець щоб зробити ауг. Бо без нього вони безглузді, а з авіаносцем це тупо дорого. І найдешевший варіант як Турки з їх авіаносцем дронів.
Нам ВИННІ тому що АТОМНА ЗБРОЯ і гарантії та світовий порядок.