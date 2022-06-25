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Новости Война в Украине Война
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Должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину. Путин – военный преступник и хочет уничтожить нашу нацию, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яценюк

Для восстановления украинской экономики должен быть разработан новый беспрецедентный план привлечения всех стран Группы семи и стран свободного мира.

Об этом заявил глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 24 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк назвал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС "огромным геополитическим сдвигом": "Это чрезвычайно важное геополитическое решение, которое сделает Украину и Европу лучше, сильнее и безопаснее".

В то же время, как подчеркнул он, это должно стать основой для будущего плана восстановления Украины.

"Главный вопрос – как спасти Украину, спасти нашу нацию. Без сомнения, Путин хочет уничтожить Украину и уничтожить всю украинскую нацию. Он – фашист, он – нацист, он – военный преступник. И на этом историческом этапе времени нет ни одного другого пути, кроме как как помочь Украине", - подчеркнул глава КБФ.

Для восстановления украинской экономики, как отметил Арсений Яценюк, должен быть разработан новый беспрецедентный план, традиционно называемый новым "планом Маршалла".

"Это должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину", – подчеркнул он.

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"Но самый важный вопрос сегодня - как завершить эту войну. И здесь большая разница между тем, чтобы завершить войну, и тем, чтобы победить. Мы должны победить в этой войне. Для того чтобы защитить Украину и каждую страну свободного мира. Другого пути нет . Мы победим", - сказал Арсений Яценюк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
А хто більше вкрав - Яценюк, чи Коломойський?
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25.06.2022 09:44
+9
А хто більше шкоди зробив - Яценюк, чи Зеленський?
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25.06.2022 10:00
+7
За кого голосував?
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25.06.2022 09:45
Комментировать
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Хорошо сказал, но вот только на всех мероприятиях нужно проверять его карманы до и после...
Впрочем как и всех остальных украинских чиновников, которым сейчас сняться конверты от Маршалла...
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25.06.2022 09:29 Ответить
поки "Маршал" не приїхав в Україну, можна не перевіряти Яценюка кишені,а коли приїде "Маршал",то мабуть із своїми кишенями???
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25.06.2022 09:52 Ответить
Як на мене, то поки Арсеній не вибачиться за Рукзакяна на посаді- слухати його не буду.
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25.06.2022 13:36 Ответить
А хто більше вкрав - Яценюк, чи Коломойський?
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25.06.2022 09:44 Ответить
а це має значення?
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25.06.2022 10:14 Ответить
абсолютні цифри - так. Тому що 5,5лярдів якось таки відрізняються від нуля...
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25.06.2022 10:46 Ответить
Відчувається трускавецька школа...
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25.06.2022 10:50 Ответить
От одразу видно типового 73/43%зебіла Danilo Gutenko, який харчується лише квартальною помийковою продукцією з "об'єднаного марафону", і ні разу не заглядує на забанені клованом на Т2 телеканали...
В Україні Яценюк!
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25.06.2022 10:51 Ответить
хто тоюі втер, що та "Стіна" - засіб проти збройних сил орків, а не проти нелегалів? Чи ти отримав подлякову методичку і ще не розібрався, що тримаєш в рукаХ?
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25.06.2022 10:45 Ответить
За кого голосував?
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25.06.2022 09:45 Ответить
Сєня-стєна снова в бою за Україну...Аж нудить...
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25.06.2022 09:34 Ответить
Вас сюда никто не звал! Пожалуйста оставайтесь там где были!
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25.06.2022 09:43 Ответить
Умный человек Сеня. Готов подписаться под каждым его словом. Только вот одно но... Речи такие вумные надо толкать дома , глядя в глаза нашим людям , якi боронять свою Краiну.
А я так помню , начиная с 24 февраля ,я его ни разу дома не бачив. Нет , может он канечна инвалид , многодетный отец , или опекун над немощным родственником. И я чего то не знаю.
Но все равно , это какая то *****.
И если уж кого то слушать , так тех людей , которые этого действительно достойны. Залужный , Кривонос и многие , многие другие боевые генералы , офицеры ,рядовые , в тысячу раз заслуживают большего внимания и уважения ,чем Сеня.
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25.06.2022 09:52 Ответить
Не світ,а українці повинні врятувати свою країну. Світ дає зброю,гроші,допомогу. Українці все це крадуть,будують дороги,проектують дорогі будинки і саме головне-заважають ЗСУ їх захищати,бо евакуацію не пережити,а уряду це по барабану. Головне знову пост про вразливість столиці,поганих активістів, ще хужих жінок-військових і великий розум проте з великим горем преЗЕ.
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25.06.2022 09:56 Ответить
А хто більше шкоди зробив - Яценюк, чи Зеленський?
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25.06.2022 10:00 Ответить
ты
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25.06.2022 10:02 Ответить
А я Яценюк, чи Зеленський?
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25.06.2022 10:10 Ответить
Ти - Віктор Федорович! І цим сказав усе!
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25.06.2022 11:58 Ответить
Віктор Федорович Яценюк, чи Віктор Федорович Зеленський?
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25.06.2022 12:49 Ответить
Яценюку хвала, розумна людина!
А дуракам розумні не подобаються!
А всі ті шавки, що на нього гавкають, парашні опариші!
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25.06.2022 10:19 Ответить
25.06.2022 13:36
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25.06.2022 13:39 Ответить
Народ не простив ні мілліарди на стіну, ні моркву, ні "кулю в лоба"
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25.06.2022 10:27 Ответить
І обрав клоуна в президенти.
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25.06.2022 10:31 Ответить
Головний винуватець не народ, а не демократична, а олігархічна система виборів президента і політики які її створили і не міняють.
Народ вимушений обирати зі ставлеників олігархії, які скуповують місця в бюлетенях, через величезну декількамільйонну грошову заставу, яку вони цинічно назвали "виборчою". Це хіба вибори? Такого ніде в світі нема.
Деякі політики підло маніпулюючи кажуть, що виборча застава є в багатьох країнах. Є, але різниця в її розмірі. В тих країнах вона приблизно рівна середній зарплаті по країні за місяць, тоді як в нас середній зарплаті за життя. Є різниця? І ще цинічно брешуть, що весь світ в захопленні від демократичності наших виборів

Нам необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президета. Там зовсім нема виборчої застави. Там самі виборці формують склад бюлетенів підтримкою чи непідтримкою претендентів на місця в бюлетенях помірною кількістю підписів виборців 100 тис. Нам також не допустимо більше 100 тис., А то й менше. А то при Кучмі зробили мало того що величезна застава, то ще й треба було зібрати цинічні мільйон підписів. Таку кількість можна було тільки сфальсифікувати.
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25.06.2022 13:07 Ответить
І ще. Хтось може цинічно сказати, що наш народ не дозрів до демократичних виборів. Давно дозрів. Він що самий дурний, що йому підсовують таку систему, якої ніде в світі нема?
А якщо хтось з політиків вважає що не дозрів, то хто заважає навчати народ. Навчати не брехливою, багатогодинною тарабарщиною на телеканалах, яка тільки направлена на задурювання мозгів людей в інтересах олігархів, а компактною правдивою інформацією.
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25.06.2022 13:23 Ответить
А на якому сайті його не боготворять?
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25.06.2022 10:47 Ответить
Альтернативи наступному немає: розбашувати рашу, не важливо якими втратами, після чого вона розвалиться. А потім на Землі будуватиме новий світопорядок. Без диктаторських режимів та ядерної зброї.
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25.06.2022 12:44 Ответить
Кому шо, а кулявлоб про бабло...
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25.06.2022 13:01 Ответить
Кулявлоба повестку вручили?
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25.06.2022 13:38 Ответить
сральнику, ти для кукуріку щойно вилупився?
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25.06.2022 13:42 Ответить
"Сеня! Ты, уже дошёл до кондиции?!"(с)
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25.06.2022 15:44 Ответить
О,відбудовувач України тут,як тут!сєня рано ще,бабло ще не дають!
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25.06.2022 16:28 Ответить
Зая ти де???
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25.06.2022 18:08 Ответить
А де ти сам кулявлоб конченний?
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25.06.2022 22:07 Ответить
 
 