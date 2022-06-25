Должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину. Путин – военный преступник и хочет уничтожить нашу нацию, - Яценюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для восстановления украинской экономики должен быть разработан новый беспрецедентный план привлечения всех стран Группы семи и стран свободного мира.
Об этом заявил глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 24 июня, информирует Цензор.НЕТ.
Арсений Яценюк назвал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС "огромным геополитическим сдвигом": "Это чрезвычайно важное геополитическое решение, которое сделает Украину и Европу лучше, сильнее и безопаснее".
В то же время, как подчеркнул он, это должно стать основой для будущего плана восстановления Украины.
"Главный вопрос – как спасти Украину, спасти нашу нацию. Без сомнения, Путин хочет уничтожить Украину и уничтожить всю украинскую нацию. Он – фашист, он – нацист, он – военный преступник. И на этом историческом этапе времени нет ни одного другого пути, кроме как как помочь Украине", - подчеркнул глава КБФ.
Для восстановления украинской экономики, как отметил Арсений Яценюк, должен быть разработан новый беспрецедентный план, традиционно называемый новым "планом Маршалла".
"Это должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину", – подчеркнул он.
"Но самый важный вопрос сегодня - как завершить эту войну. И здесь большая разница между тем, чтобы завершить войну, и тем, чтобы победить. Мы должны победить в этой войне. Для того чтобы защитить Украину и каждую страну свободного мира. Другого пути нет . Мы победим", - сказал Арсений Яценюк.
Пожалуйста, подождите...
Впрочем как и всех остальных украинских чиновников, которым сейчас сняться конверты от Маршалла...
В Україні Яценюк!
А я так помню , начиная с 24 февраля ,я его ни разу дома не бачив. Нет , может он канечна инвалид , многодетный отец , или опекун над немощным родственником. И я чего то не знаю.
Но все равно , это какая то *****.
И если уж кого то слушать , так тех людей , которые этого действительно достойны. Залужный , Кривонос и многие , многие другие боевые генералы , офицеры ,рядовые , в тысячу раз заслуживают большего внимания и уважения ,чем Сеня.
А дуракам розумні не подобаються!
А всі ті шавки, що на нього гавкають, парашні опариші!
Народ вимушений обирати зі ставлеників олігархії, які скуповують місця в бюлетенях, через величезну декількамільйонну грошову заставу, яку вони цинічно назвали "виборчою". Це хіба вибори? Такого ніде в світі нема.
Деякі політики підло маніпулюючи кажуть, що виборча застава є в багатьох країнах. Є, але різниця в її розмірі. В тих країнах вона приблизно рівна середній зарплаті по країні за місяць, тоді як в нас середній зарплаті за життя. Є різниця? І ще цинічно брешуть, що весь світ в захопленні від демократичності наших виборів
Нам необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президета. Там зовсім нема виборчої застави. Там самі виборці формують склад бюлетенів підтримкою чи непідтримкою претендентів на місця в бюлетенях помірною кількістю підписів виборців 100 тис. Нам також не допустимо більше 100 тис., А то й менше. А то при Кучмі зробили мало того що величезна застава, то ще й треба було зібрати цинічні мільйон підписів. Таку кількість можна було тільки сфальсифікувати.
А якщо хтось з політиків вважає що не дозрів, то хто заважає навчати народ. Навчати не брехливою, багатогодинною тарабарщиною на телеканалах, яка тільки направлена на задурювання мозгів людей в інтересах олігархів, а компактною правдивою інформацією.