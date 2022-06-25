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обстрел (20119) Харьков (6515) Харьковщина (4114) Синегубов (481)

Рашисты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать г. Харьков и Харьковскую область. Есть погибшие и раненые, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Повреждены частные домовладения, 9 и 10 этажи офисного здания в центре города. По предварительной информации, пострадавших нет.

"На территории области враг минувших суток обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные сооружения, произошло несколько пожаров, есть погибшие и раненые".

В результате российских обстрелов, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Изюмском районе 5 мирных жителей ранены, 1 женщина 59 лет погибла. В г. Чугуев 2 раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. 1 человек ранен в Харьковском районе", - говорится в сообщении.

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Синегубов добавил, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия.

"На Харьковском направлении россияне пытались штурмовать с. Уды, что у границы с РФ. Наши защитники отбили штурм и заставили врага отойти с потерями. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Довгенького и Долины. Силы обороны Украины держат свои позиции", - подчеркнул руководитель Харьковщины.
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****** ********
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25.06.2022 09:45 Ответить
в том то и дело что не *******
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25.06.2022 09:54 Ответить
Коли розвалювалася Російська імперія то подібні часті зміни керівників іменувалися "министерской чехардой"!
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25.06.2022 09:47 Ответить
Опять подошли на расстояние выстрела.
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25.06.2022 09:52 Ответить
Немного напрягают обстрелы Змеиного. Если наши умеют пробивать панцирь и ТОРЫ (а для них такая наземная установке в море просто идеальные условия работы), то почему не пробить ПВО и не ударить здесь, а затем байрактарами без ПВО уничтожить технику? Одессе намного меньше угроз, чем Харькову. До Крыма очень далеко лететь, десант просто смешно, пускай даже не один корабль не уничтожат и налетит 50 вертушек, эти операции всегда в истории проваливались, еле-еле в Нормандии высадились с дезой и огромными войсками. Разве что просто очень много ракет морских поставили, у кого программа полета лететь над водой и никак иначе. Тогда уже вопрос к тем, кто не додавил поставку других ракет, а согласился на не самую полезную поставку помощи, которая стоит денег.
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25.06.2022 10:00 Ответить
 
 