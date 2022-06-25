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Несколько российских генералов отстранены от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

С начала июня высшее командование России отстранило несколько генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, среди отстраненных генералов - командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, также некоторое время исполнявший обязанности Главного оперативного командующего.

"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке, отметив, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

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Де СБУ з відео які орки бездарі на фоні Безуглої і розрушеного Сєверодонецьк?
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25.06.2022 09:57 Ответить
Економити пізно курва, дефолтик вам в сраку
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25.06.2022 09:59 Ответить
Заменили не за провалы в операции, а за отказников. За отказ десантников воевать. Это сразу увольнение. Аналогично росгвардия и остальные. Только за отказников. Это для них приоритет, что нужно уметь заставлять мясо идти умирать или уволят. Западная военная аналитика довольно бесполезна. Они, имея полную картинку со спутников, до сих пор считают, что эти 30000 ФСБшников на границе и столько же кадыровцев оказывают снабжение или поддержку, ротации. Они не понимают, что они там просто расстреливают любого, кто отказался воевать. И все, других целей у них нету, ну у беженцев если вдруг кто-то проехал с деньгами или кроссовками фирменными, то отнять можно. У России все замечательно. Они даже эти 200000 платить не собираются. Первым немножко перепало, чеченцам конечно всем платят, за ранения и убитых платят тем же чеченцам, но потом просто будут затыкать горло раненым, сажая на 15 лет если откроет рот, а не пойдет кататься на доске с колесами по городу, не получив никаких денег.
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25.06.2022 10:15 Ответить
як каже математика: від перестановки доданків сума гівна в москальському командуванні не міняється!
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25.06.2022 10:19 Ответить
а **** толку?
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25.06.2022 18:06 Ответить
 
 