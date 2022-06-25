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В результате агрессии РФ в Украине 339 детей погибли и более 611 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 25 июня 2022 года более 950 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров, 339 детей погибли и более 611 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 335, Харьковской - 179, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 55, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В процессе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате авиационного обстрела войсками РФ 9 марта г. Изюм Харьковской области погибла семья вместе с 14-летним сыном.

Также стало известно о ранении 6 апреля в результате артиллерийских обстрелов с. Ольховка Харьковского района 16-летнего парня.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

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с русских нужно кожу живьем снимать за детей.
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25.06.2022 10:03 Ответить
Блд... 21 век, центр Европы, убивают детей по приказу поганого дряхлого маразматика, трясущегося от страха в бункере. Штаты, проснитесь! Верните свое прежнее могущество и уничтожьте эту мразь. Европа без вас не справится, как и во 2-ю мировую. Все равно третьей мировой не миновать, но начните ее на своих условиях, а не на условиях очередного кремлёвского маньяка
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25.06.2022 10:06 Ответить
Нужно на весь мир показывать детей убитых и искалеченных. Пусть весь мир видит, кто такие русские. русские - это приспешники дьявола. Весь мир должен видеть и детей и стариков и калек и т.д. Зло, которое русские делают - должны видеть все люди на земле и во всех СМИ мира показывать и на всех площадках мира. Весь мир на стороне бога и морали в большинстве и силы добра должны восстать против сил зла!
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25.06.2022 10:10 Ответить
А детей, погибших еще с 2014 года уже не надо вспоминать? Тогда не зеледент командовал?
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25.06.2022 14:02 Ответить
 
 