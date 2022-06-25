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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15344) война (46661) Генштаб ВС (4266) ликвидация (1923) уничтожение (3818) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34, 7 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1511 танков и 3645 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 июня потери личного состава противника составляют около 34 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34 700 (+170) человек ликвидировано,

танков - 1511 (+4) ед.,

боевых бронированных машин - 3645 (+8) ед.,

артиллерийских систем - 764 (+5) ед.,

РСЗО - 241 (+0) ед.,

средства ПВО - 99 (+0) ед.,

самолетов - 217 (+1) ед.,

вертолетов - 184 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 626 (+4).,

крылатые ракеты - 137 (+0).,

корабли /катера - 14 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2560 (+7) ед.,

специальная техника - 60 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34, 7 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1511 танков и 3645 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.06.2022 10:19 Ответить
100%
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25.06.2022 10:29 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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25.06.2022 10:31 Ответить
Тобто з HIMARSами або без них - результат той самий?
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25.06.2022 10:43 Ответить
поки не бачу щоб вони запрацювали
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25.06.2022 11:57 Ответить
ВОПРОС ! ЕСЛИ МЫ ПЕРЕБЬЕМ ВСЕХ РОССИЯН, А НА НАС ПОТОМ НАПАДЕТ ИНДИЯ ИЛИ КИТАЙ ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТРАНА, ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ !!!???
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25.06.2022 19:11 Ответить
ВСЕМУ МИРУ НЕ ХВАТАЕТ РАВНОПРАВИЯ !)
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25.06.2022 23:03 Ответить
 
 