Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34, 7 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1511 танков и 3645 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 июня потери личного состава противника составляют около 34 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34 700 (+170) человек ликвидировано,

танков - 1511 (+4) ед.,

боевых бронированных машин - 3645 (+8) ед.,

артиллерийских систем - 764 (+5) ед.,

РСЗО - 241 (+0) ед.,

средства ПВО - 99 (+0) ед.,

самолетов - 217 (+1) ед.,

вертолетов - 184 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 626 (+4).,

крылатые ракеты - 137 (+0).,

корабли /катера - 14 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2560 (+7) ед.,

специальная техника - 60 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.