Ночные обстрелы – свидетельство того, что Кремль пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 25 июня был зафиксирован первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, которые выполнили пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска - район города Петриков, близ Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" калужской области РФ, затем через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям", - говорится в сообщении.
Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.
"Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине как непосредственного участника", - проинформировали в ГУР МО.
Также стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.
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Там боягузи і підлота, здатна лише бити в спину.
"війни йому не об'явив , як і Гітлер до речі"
ІІІ Рейх як рапз совку війну об'явив, правда безпосередньо перед початком перетину кордону.
Краще вивчайте історію, бажано не по совковим міфам.
Белорусская область это абсолютно такой же враг, как и остальная хрюсия. А в некоторых аспектах ещё более поганый. Нужна какая-то ответка, иначе получается неприкасаемый удобнейший плацдарм для нанесения ударов по Украине.
Каждый факт надо фиксировать
ведь впереди - Гаага
"Також вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари." Джерело: https://censor.net/ua/n3350123
Якщо ви не в курсі, то я вам повідомляю, що білорашня ВЖЕ у війні проти України з 24.02.
У спорті, наприклад, спортсмени з тієї території усунуті від змагань, як і москалі (є винятки в тенісі та боксі, на жаль), а ви з вашим пре-зе-дентом боїтеся смердючу бульбашню назватим тим, ким вона є: ворогом і агресором.