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Ночные обстрелы – свидетельство того, что Кремль пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко,путін

В ночь на 25 июня был зафиксирован первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, которые выполнили пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска - район города Петриков, близ Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" калужской области РФ, затем через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям", - говорится в сообщении.

Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

"Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине как непосредственного участника", - проинформировали в ГУР МО.

Также стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.

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Топ комментарии
+23
уже втянули, а не хотят
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25.06.2022 11:28
+16
усатый ***** хуже путлера.
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25.06.2022 11:28
+12
І що далі? Може якийсь аматорський безпілотник впаде на НПЗ в Мозирі? Чи так і надалі будемо спостерігати як українців вбивають з території Білорусі
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25.06.2022 11:37
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усатый ***** хуже путлера.
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25.06.2022 11:28 Ответить
уже втянули, а не хотят
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25.06.2022 11:28 Ответить
Белорусы не ведитесь, выходите на площади против ВОЙНЫ, пока у вас ещё МИР.
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25.06.2022 11:29 Ответить
режим х..ла и лукаша одинаковый. Кто выйдет, тот навсегда исчезнет, или будут родственников и детей терроризировать, работы лишать. Это не Украина, где все можно и даже слишком.
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25.06.2022 11:34 Ответить
Щоб було можна , це треба завоювати , свобода так просто не дається , і так , хтось загине , хтось пропаде, але інакше не буває . Головне наважиться перестати бути терпилою .
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25.06.2022 11:50 Ответить
До кого Ви звертаєтеся ?
Там боягузи і підлота, здатна лише бити в спину.
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25.06.2022 16:15 Ответить
Сябри,пам'ятайте ,ви люди,а не фарш для драників !! Жьіве,Беларусь!!))
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25.06.2022 11:32 Ответить
Називайте речі своїми іменами АТО з 2014 не війна? З 24.02 війна з підо(росією). Щоб воювати з бульбашками, ми або вони маємо оголосити війну? Не словоблудьте!
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25.06.2022 11:32 Ответить
Не смішіть.
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25.06.2022 11:34 Ответить
Ви в курсі , що Сталін воюючи з Гітлером війни йому не об'явив , як і Гітлер до речі .
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25.06.2022 11:53 Ответить
Гітлер оголосив війну.
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25.06.2022 12:19 Ответить
Юрий Власенко 8*******

"війни йому не об'явив , як і Гітлер до речі"

ІІІ Рейх як рапз совку війну об'явив, правда безпосередньо перед початком перетину кордону.
Краще вивчайте історію, бажано не по совковим міфам.
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25.06.2022 12:27 Ответить
Війна Гітлером була об'явлена 22 червня 1941 р. в 4.00 ранку. Ноту про це передав посол граф Шуленбург - вчить історію.
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25.06.2022 13:01 Ответить
Яка війнв ,це спецоперація-Дебульбізація ВКЛ!!!)))
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25.06.2022 12:22 Ответить
Клован любит видосики? Вот пусть и выступит с посланием бульбафюреру, что,мол всякие движухи в Мозыре или ещё где-то под предлогом которых белорусы полезут в Украину будут целиком на его ответственности напару с его кремлевским любовником.
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25.06.2022 11:33 Ответить
З такими вихухонами йди Петі щось порадь.
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25.06.2022 11:51 Ответить
Украина ж не обещала не стрелять по Белоруси
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25.06.2022 11:33 Ответить
Не помню, чтобы Украина обязывалась или обещала что либо в этом отношении что кацапии, что Белоруси. Говорили только что пока придерживаемся такого принципа. Но не факт что это будет продолжаться и дальше. Так что обязательств как таковых ни перед кем нет.
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25.06.2022 12:27 Ответить
Терміново зібрати позачергове засідання раду безпеки ООН і попередити бульбофюлера і цей довбаний колгосп, що буде адекватна відповідь в сторону Мозиря.
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25.06.2022 11:35 Ответить
Ти теж із цих груп?: Також вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари. Джерело: https://censor.net/ua/n3350123
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25.06.2022 11:53 Ответить
І що далі? Може якийсь аматорський безпілотник впаде на НПЗ в Мозирі? Чи так і надалі будемо спостерігати як українців вбивають з території Білорусі
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25.06.2022 11:37 Ответить
И какого хрена мы не сбивали рашистские самолеты если у нас С-300 перекрывает половину территории Беларашки?
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25.06.2022 11:37 Ответить
75км - це не пів Біларусі. І хто буде ставити С-300 на кордоні?
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25.06.2022 11:57 Ответить
Белорусская область уже давно втянута в войну. Местечковое населенийце подавляющим большинством за хла и хрюсию. Вся вертикаль таракановского гауляйтера работает, как часы.
Белорусская область это абсолютно такой же враг, как и остальная хрюсия. А в некоторых аспектах ещё более поганый. Нужна какая-то ответка, иначе получается неприкасаемый удобнейший плацдарм для нанесения ударов по Украине.
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25.06.2022 11:39 Ответить
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25.06.2022 11:41 Ответить
МЗС ОБЯЗАНО ОБЪЯВИТЬ. НОТУ БЕЛАРУСИ И ВЫЗВАТЬ ПОСЛА НА КОВЁР
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25.06.2022 11:41 Ответить
А толку-то? Ми викличемо поса "на ковёр" А посол Росії викличе "на ковёр" Лукашенка! Білоруси як собаки - вибрали господаря! І це - не Лукашенко!
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25.06.2022 12:14 Ответить
Не стоит отступать от дипломатического протокола : НАГАДИЛИ - ПОСЛА НА КОВЁР
Каждый факт надо фиксировать
ведь впереди - Гаага
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25.06.2022 12:21 Ответить
Некого вызывать на ковер - Беларусь еще до войны отозвала всех сотрудников посольства в Украине во главе с послом.
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25.06.2022 14:24 Ответить
так бульболенд вже давно учасник війни !
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25.06.2022 11:42 Ответить
достатньо й...............нути по мозирському НПЗ ..................
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25.06.2022 11:43 Ответить
Давно вже нема ніякої Білорусії, а є Білоруська область Московської імперії.
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25.06.2022 11:48 Ответить
Наверняка, таракан обещал ***** залесть в Украину, как только, так сразу, как увидит прогресс в наступлении *****. Но так как *****, конкретно, забуксовал, то таракан не знает, что делать и пытается растянуть свою жопу в непонятных разных направлениях, якобы и напал он уже, самолёты с его территории стреляют по Украине и , якобы, он тут не причём, это руские, а не белоруские самолёты. И, видно, для таракана красная линия в вопросе нападения, как он, наверное сказал *****, будет атака Украины по территории белорусии. Вот сейчас ***** и организует ему эту красную линию.
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25.06.2022 11:49 Ответить
Це відповідь усім недолугим стратегам, що вимагають ударів по Білорусії у відповідь.
"Також вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари." Джерело: https://censor.net/ua/n3350123
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25.06.2022 11:51 Ответить
Зеленский пока ссыт стрелять по самолетам. Хотя это не одно и то же, бомбить аэродромы в Беларуси.
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25.06.2022 11:52 Ответить
Перечитай статтю кілька раз і можливо ти зрозумієш яку муйню написав та ще й кацапською.
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25.06.2022 12:00 Ответить
Це і без ГУР зрозуміло. Не куя така розвідка.
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25.06.2022 11:58 Ответить
Треба попередити бульбашів, щоб відігнали кацапоту від своїх сіл і хуторів. Бо скоро будемо стріляти по кацапах.
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25.06.2022 11:58 Ответить
білорашка давно плацдарм рашкі
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25.06.2022 12:11 Ответить
ППО, бомбосховища, ППО, розподілення критично важливих ресурсів, ППО, розвідка і знищення ракетних комплексів
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25.06.2022 12:17 Ответить
цих білорусів в російській уніформі бачили в Бучі в перші дні війни. Є свідки. Цей хитрожопий Лукашенко воює проти України з самого початку
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25.06.2022 12:22 Ответить
Треба знищувати російські літаки і пілотів поки вони на землі
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25.06.2022 12:23 Ответить
Щиро сподіваюся, що хтось нарешті ***** по бульбашам ракетами у відповідь. Скільки, *****, можна це терпіти??
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25.06.2022 12:25 Ответить
Что повредили , ... ??? Не пишут !!! Куда целились тоже !!!! Вруны !!! Наши совсем заврались и инфы нет !!! Народ разводят на то что бы отвлечь от настоящих целей рашки !... Это неправильно они начали врать ..
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25.06.2022 12:59 Ответить
Міша іванов---ти що? Зовсім з глузду з*їхав? Раді чого це тобі зобов*язані доповідати. куди цілились? куди попали? Які *ваші*? що *совсєм завралісь*?
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25.06.2022 16:54 Ответить
Неможливо втягнути державу у війну поки її уряд і президент не захотять.А лукашенко вже давно захотів.Він надав свої території для російських плацдармів.Тепер ці суки звдти провокаційно обстрілюють наші міста і чекають удар у відповідь.Для того щоб потім лукашенко з путіним сказали це Україна напала на білорусію тепер ми повинні захищатися і вводити війська з білорусії.
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25.06.2022 13:47 Ответить
З бульбасруссії літаки та ракети з 24 лютого летять на нас. Циган та його орки нас вбивають так само, як і *****.
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25.06.2022 15:39 Ответить
ГУР, добрий ранок.
Якщо ви не в курсі, то я вам повідомляю, що білорашня ВЖЕ у війні проти України з 24.02.
У спорті, наприклад, спортсмени з тієї території усунуті від змагань, як і москалі (є винятки в тенісі та боксі, на жаль), а ви з вашим пре-зе-дентом боїтеся смердючу бульбашню назватим тим, ким вона є: ворогом і агресором.
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25.06.2022 16:14 Ответить
Только 6 процентов беларусов хотят войны с Украиной. Таракану не удастся втянуть народ в преступную войну!
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25.06.2022 16:20 Ответить
 
 