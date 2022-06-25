Украина вернется в границы 1991 года. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава ГУР МО заявил, что начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в эфире "ITV news".
"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - отметил Кирилл Буданов.
Руководитель военной разведки Украины подтвердил, что часть успеха украинской армии в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки и отметил недавнее предложение Великобритании об обучении 10 000 украинских военнослужащих.
"Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого", - подытожил руководитель военной разведки Украины.
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А пізніше, коли стане президентом воюючої країни - цікаво що зупиняє виробництво Нептунів, Грому та патронного заводу. А також саботує антикорупційні реформи.
так що при всій моїй відразі до Боневтіка - й Порох не святий далеко.
Всі ці холівари між свідками Сивочолого і Боневтіка мені прикро бачити, томущо люди не розуміють що хоча пики у політиків наших різні та фасади різні, але сутність у них всіх одна, і коріння одне. Олігархічне клептократичне... і не важливо якою мовою вони говорять, в яку церкву ходять і що розказують на камеру. Подивіться навколо себе. Все це результат того, що систему так і не було зламано
( Мрачный юмор) -а Вы , ВСУ, тут пока поддержите фронт ( почти по Медведеву - денег нет но вы держитесь)
Він би ще сказав " зуб даю"
Подобные высказывания уместны, когда ситуация под контролем и есть накопленный резерв для подобных заявлений!
Расскажи лучше за своих подчиненных, что разминировали мосты и без боя сдали Херсон!
Порядочные люди сами подают в отставку при таких залетах.
Сравнивать Химарс и шкарабнки вонючие с наполовину скоммунисченым оборудованием - это ты конечно веселишь. Ты характеристики сравни просто, хотябы в википедии ) и тебе многое станет ясно. Если РФ 20 лет готовилась к отжиму наших территорий - то это втройне провал для них. Так обосраться - ладно бы без подготовки... но с подготовкой... да еще и 20 лет)))) это на смех курам, позор и провал. И чтож они хвост поджали в Киевской и Сумской области и бежали роняя бк и технику... вместе с трупами своими? Видимо подготовились к этому тоже за 20 лет основательно )
А высадки десанта на убой? ) ТЫ в общем сказочник еще тот.
Танков у них нормальных уже практически не осталось. А даже если бы и осталось, то птрк решают проблему любого рашисткого танка в 2 щелчка.
В общем что я тебе рассказываю тут, скоро сам всё увидишь )
У нас конечно тоже все далеко от идеала, не хватает арты и пво. Но эти вопросы решаются, а кацапстан уже выдохся, и это, товарищ V E, означает одно - рашке 3.14ДА! Они утратили наступательный потенциал, а то что смогли отжать в боях (про слив Юга - это отдельная история) - это слёзы. Причем слезы кацапов. Там их столько полегло, что сложно вообразить масштаб потерь. Оперативная пауза им нужна чтобы хоть как-то перегруппироваться и собрать кабину. Но это же их и похоронит.
Зато спрогнозировать сроки конца войны и что будет отвоёвано - это даже они спрогнозировать не сможет, это невозможно расчитать.
Чисто гадание на кофейной гуще.
Потім почали приймати закон про мобілізацію жінок.
Потім ,коли Байден і Джонсон почали кричать про напад, Буданов пропав аж до початку війни , про нього не було чути,крім скандалу,де він жив з громадянином Росії,а влада казала ,що "Еті США хуже Скабєєвої" .
В мене думка ,що владі потрібне було нагнітаня страху в населення ,щоб потім мирно здать Росії коридор в Крим ,а можливо і всю Україну.
Але Байден і Джонсон постачанням зброї все перебило .
і отакі вони там всі в тій клятій зекоманді. як не довбойоб, то зрадник, а то й два в одному.
Не бачу сенсації в заяві Буданова, який ще стверджував, що
"Вони хочуть розпалити заворушення шляхом протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти влади", - заявив Буданов.
Він пояснив, що ці протести включають мітинги антивакцинаторів, які були організовані саме Росією, а також повʼязані з економікою та енергозабезпеченням. Буданов також заявив, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт".
https://lb.ua/society/2021/11/21/499141_rosiya_gotuietsya_atakuvati_ukrainu.html
З другого боку брехня, як показують вибори, краще "заходить", ніж правда, яка повертає в реальність.
Що я маю на увазі.
1. Війна річ непрогнозована. Це хаос який країни в якому він перебуває намагаються взяти під контроль і направити проти супротивника. Скажімо, чи могли б ви припустити що кацапи так швидко отримають по пиці і втічуть з київскої та сумської областей? І це після окупації півдня і оточення Маріуполя. Та я впевнений що ніхто не міг таке передбачити! Але це сталося! Рашисти вже проривались зі всіх боків до Києва - але де вони зараз?
2. Рашка - то колос на цегляних курячих ніжках. Ситуація всередині самої рашки зовні здається керованою та стабільно гнилою - але це не так. Там відбувається безліч течій і процесів, і далеко не всім так званим елітам там сподобавася цей ******* який влаштував ботоксний маразматік. Не тому що вони добрі кацапи, а тому що наслідки їх не влаштовують. Вони звикли жити як європейці грабуючі рашку і хочуть щоб так було і надалі. Тому за першої нагоди спишуть усе на маньяка і маразмата путлера. Тим паче він хворий
3. Але навіть якощо нічого екстраординарного не станеться всередині мордору, є поле бою. І щоб там не було, очевидно що армія орків абсолютно не готова до такого супротиву і до такої війни. Вони видихаються, вони втратили величезну частку свого озброєння і живої сили, їм все складніше обійтися без мобілізації, вони намагаються розконсервовути совкову техніку, але там дуже скрутний стан в неї, щось скомунісчено щось згнило. Чим далі тим складніше їм воювати, а нам чим далі тим легше, тому що озброєння надходить кожного дня. Зрозуміло що хотілося б більше і швидше, але воно надходить, і це не той непотріб що в РФ, це плюс мінус ******* зброя.
4. Це той момент, коли путлєр починає сам брати у свої руки командування вїйськом. І той момент коли він почне робити фатальні помилки як в оцінці ситуації так і в рішеннях. Може це буде напад на Литву, може ще щось. Але це станеться дуже скоро. Тому що він страшенно роздратований тим як все відбувається, а геніальних полководців в нього нема і бути не може, чисто через саму систему, яку він вибудував.
Тож є велика вірогідність що ця війна в якийсь момент почне сипатись і блискавично віткатуватись назад. Дуже маю на це надію.