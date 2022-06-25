Украина вернется в границы 1991 года. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля, - Буданов

Глава ГУР МО заявил, что начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в эфире "ITV news".

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - отметил Кирилл Буданов.

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Руководитель военной разведки Украины подтвердил, что часть успеха украинской армии в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки и отметил недавнее предложение Великобритании об обучении 10 000 украинских военнослужащих.

"Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого", - подытожил руководитель военной разведки Украины.