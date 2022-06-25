Пока никто не подавал апелляцию на решение о запрете пророссийских партий, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюска сообщил об отсутствии апелляционных жалоб на решение Восьмого апелляционного административного суда о запрете политических партий.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас уже 13 политических партий по искам Минюста запрещены. Восьмой апелляционный административный суд, расположенный в городе Львове, работает гораздо быстрее и эффективнее ОАСК, который рассматривал подобные дела годами и тоже без особого результата. Сейчас 13 партий уже запрещены решением суда первой инстанции, пока никто не подал апелляцию, но апелляция - это тоже максимум месяц времени (рассмотрения. - Ред.) по закону, принятому Верховной Радой", - сказал Малюска.

По его словам, в Минюсте ожидают, что еще несколько дел будут рассмотрены Восьмым апелляционным судом, "так как мы такие заявления подали".

В то же время, министр отметил, что все ключевые пророссийские политические партии уже запрещены первой инстанцией. Он уточнил, что речь идет о политической партии "ОПЗЖ", "Наши", "Партии Шария".

"Все они под запретом первой инстанции, но решение вступит в силу после того, как будет рассмотрена апелляция или если апелляция подана не будет – вступит в силу сразу", - сообщил Малюска.

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Он также проинформировал, что происходит переход к другому этапу в вопросе запрета деятельности политических партий - изъятия имущества этих политических партий в пользу государства Украина.

"Будет специальный механизм. Закон уже предусматривает, что после запрета политической партии имущество такой политической партии переходит в доход государства. Там нас ожидают интересные сюрпризы, потому что есть политические партии запрещенные с немалым активом. Но мы будем излагать информацию чуть позже", - анонсировал Малюська.