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Новости Политика Украины
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апелляция (616) запрет (1660) Львов (4431) Минюст (1698) партия (555) Малюська Денис (292)

Пока никто не подавал апелляцию на решение о запрете пророссийских партий, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

партія,сальдо,заборона

Министр юстиции Денис Малюска сообщил об отсутствии апелляционных жалоб на решение Восьмого апелляционного административного суда о запрете политических партий.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас уже 13 политических партий по искам Минюста запрещены. Восьмой апелляционный административный суд, расположенный в городе Львове, работает гораздо быстрее и эффективнее ОАСК, который рассматривал подобные дела годами и тоже без особого результата. Сейчас 13 партий уже запрещены решением суда первой инстанции, пока никто не подал апелляцию, но апелляция - это тоже максимум месяц времени (рассмотрения. - Ред.) по закону, принятому Верховной Радой", - сказал Малюска.

По его словам, в Минюсте ожидают, что еще несколько дел будут рассмотрены Восьмым апелляционным судом, "так как мы такие заявления подали".

В то же время, министр отметил, что все ключевые пророссийские политические партии уже запрещены первой инстанцией. Он уточнил, что речь идет о политической партии "ОПЗЖ", "Наши", "Партии Шария".

"Все они под запретом первой инстанции, но решение вступит в силу после того, как будет рассмотрена апелляция или если апелляция подана не будет – вступит в силу сразу", - сообщил Малюска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 из 11 пророссийских партий уже запрещены судом, - Минюст

Он также проинформировал, что происходит переход к другому этапу в вопросе запрета деятельности политических партий - изъятия имущества этих политических партий в пользу государства Украина.

"Будет специальный механизм. Закон уже предусматривает, что после запрета политической партии имущество такой политической партии переходит в доход государства. Там нас ожидают интересные сюрпризы, потому что есть политические партии запрещенные с немалым активом. Но мы будем излагать информацию чуть позже", - анонсировал Малюська.
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25.06.2022 12:03 Ответить
Шо і Льовочкін з Бойко всім задоволені?

СН партнерів не образить.
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25.06.2022 12:05 Ответить
Це не проблема. Перейменують і знов будуть на плаву.
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25.06.2022 12:06 Ответить
Та не партії треба забороняти, ліквідовувати, а тих хто їх створював.
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25.06.2022 12:11 Ответить
РПЦ це теж проросійська партія на базі ФСБ яка активно лобіює політику *****.
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25.06.2022 12:13 Ответить
Ето другоє, духовноє.
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25.06.2022 12:15 Ответить
А за якими ознаками партію відносять до проросійських. А то в нас представники однієї партії все хочуть перемовин з росією.
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25.06.2022 12:14 Ответить
Коли вже цлуг наріду заборонять?
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25.06.2022 12:19 Ответить
Деркача спіймали, а його найближчого френда- заступника голови Енергоатому вже Баканов випустив.
А інший православний кент Деркача- Новінський, навіть гостює у президента...
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25.06.2022 12:24 Ответить
 
 