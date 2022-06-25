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Россияне интересуются временно оставленным жильем в оккупированном Херсоне, жителей призвали не помогать врагу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,лапчук

В оккупированном Херсоне российский агрессор снова активизировал поисковые мероприятия, его интересуют квартиры и дома, владельцы которых вынуждены были временно уехать.

Об этом заявил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Орки в Херсоне снова активизировали поисковые мероприятия. Их очень интересует жилищный фонд, особенно квартиры и дома, владельцы которых были вынуждены временно уехать, спасаясь от бессмысленного и беспощадного "русского мира". Не получив желаемого от председателей ОСМД, они решили самостоятельно провести своеобразную инвентаризацию, собирая данные напрямую от жильцов", - говорится в сообщении.

Как отметил Соболевский, враг собирает эту информацию, чтобы заселяться в пустые квартиры (уже подтверждены случаи заселения), кроме того, они прорабатывают варианты, что в таких квартирах могут скрываться "подпольщики".

Понимая, что за процессом заселения оккупантом наблюдают, враги параллельно пытаются выяснять, кто кроме них интересовался в последнее время квартирами, в которые заехали "новые жители".

Соболевский обратился к херсонцам с призывом не предоставлять оккупантам никакой информации, не помогать врагу ни в чем, поддерживать друг друга.

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Топ комментарии
+12
Жильё возле моря на юге -это голубая мечта каждого оккупанта.Да ещё и на шару.Эти пида..сы с удовольствием поменяют свои обосранные яранги на благоустроенное жильё украинцев.И вот за это они готовы убить всех украинцев.Гниды.
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25.06.2022 12:16
+8
Лозунг « Москаляку на гиляку» должен теперь звучат и на юге Украины , а не только в карпатских лесах ‼️
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25.06.2022 12:18
+8
Хапать чужое - это одна из св. русских скреп.
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25.06.2022 12:20
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Риелтеры сраные.
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25.06.2022 12:16 Ответить
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25.06.2022 12:33 Ответить
Жильё возле моря на юге -это голубая мечта каждого оккупанта.Да ещё и на шару.Эти пида..сы с удовольствием поменяют свои обосранные яранги на благоустроенное жильё украинцев.И вот за это они готовы убить всех украинцев.Гниды.
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25.06.2022 12:16 Ответить
безсумнівно
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25.06.2022 12:17 Ответить
Лозунг « Москаляку на гиляку» должен теперь звучат и на юге Украины , а не только в карпатских лесах ‼️
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25.06.2022 12:18 Ответить
В степи с гилляками напряжно. Предлагаю альтернативный вариант- "москаля під землю".
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25.06.2022 12:23 Ответить
Хапать чужое - это одна из св. русских скреп.
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25.06.2022 12:20 Ответить
Гены орды
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25.06.2022 12:23 Ответить
- Сынок! Ти пачему на Украине у «хахлов» не спрасил, как эту стиралку «Индезит» к калодцу падключать?!

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25.06.2022 12:27 Ответить
😁
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25.06.2022 12:50 Ответить
- Я прашивал, ані сказалі через какой-та відрафор.
- А што ета?
- Нє знаю. Што-та с вєдром связана...
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25.06.2022 13:18 Ответить
Для чого їм тимчасово залишене, адже для таких "поважних гостей" народ України виділяє постійне помешкання. Правда воно розташоване на місцевих цвинтарях.
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25.06.2022 12:34 Ответить
В Україні нема нічого більш постійного, чим тимчасове.
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25.06.2022 12:43 Ответить
решили, что они бессмертные, ну ну
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25.06.2022 12:51 Ответить
- Ой, навіщо ти п'єш цю брудну воду з озера, сюди лайно з усього хутора збирається!
- Можно по-русски, я вас не понимаю?
- Я говорю: двумя руками черпай! (c)Sharp`s
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25.06.2022 14:18 Ответить
если и бросать виллу \дом то заминировать гронатами и минами все шухлядки и шихфаньеры и растяжки везде и унитаз заминировать шоб хоть пыхнул взрыв и кратер с ватниками..
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25.06.2022 14:46 Ответить
Однако какая у них уверенность, что власть не поменяется.
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25.06.2022 18:47 Ответить
 
 