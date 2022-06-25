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Если бы мне сказали отказаться от поддержки Украины, я бы ушел в отставку, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон,зеленський

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что среди принципиальных вопросов, которые он рассматривал бы как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.

Об этом он заявил в эфире BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В ответ на вопрос, считает ли Джонсон, что лидерство связано с моралью, и есть ли какие-то обстоятельства, при которых он ушел бы в отставку, британский премьер указал на поддержку Украины.

"Конечно, я думаю, что это (о морали). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно стало слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", - сказал он.

В то же время Джонсон подчеркнул, что "не видит" подобную ситуацию.

Читайте также: Победа Путина в Украине станет "долгосрочной экономической катастрофой", - Джонсон
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Топ комментарии
+35
Дяка Богові, що Ти є
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25.06.2022 12:17
+28
Справжні друзі пізнаються у біді! Дякуємо!
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25.06.2022 12:20
+22
Наш красунчик.
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25.06.2022 12:19
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Дяка Богові, що Ти є
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25.06.2022 12:17 Ответить
Наш красунчик.
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25.06.2022 12:19 Ответить
Хто б це тобі таке сказав Борис? У вас в парламенті немає ж ні німців,ні французів)
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25.06.2022 12:20 Ответить
Справжні друзі пізнаються у біді! Дякуємо!
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25.06.2022 12:20 Ответить
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25.06.2022 12:27 Ответить
А якби Зелі сказали або перестати продавати свої малороські серіальчики на кацапію або піти у відставку то він би пішов у відставку
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25.06.2022 12:20 Ответить
скоріше за все, зєля б тебе б відправив у відставку
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25.06.2022 12:23 Ответить
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25.06.2022 12:25 Ответить
ти троляка чи дибіляка!? Тут у статті про Джонсона та Україну, до чого тут твоє кацапсинське лайно?
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25.06.2022 12:37 Ответить
За обсирання Джонсона йому мабуть не платять.
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25.06.2022 13:08 Ответить
Хватит президента обс.ерать. Какой есть, сами выбрали. Между прочим он начал исправляться и слушать других людей.
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25.06.2022 13:03 Ответить
Исправляться?
Ну да, ну да, "дадім єму єщо 100 дней"...
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25.06.2022 13:15 Ответить
а коли це сталось ? може звільнив дермака і татарова ? може вибачився за ********* палки і пересування кордону ? а хто ці другі люди ? так от слухай мене ,особисто я буду колупати цю малороську гниду стільки скільки житиму !
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25.06.2022 15:09 Ответить
Лучший друг Украины всех времен)
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25.06.2022 12:22 Ответить
Молодець козак Джонсонюк.
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25.06.2022 12:23 Ответить
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25.06.2022 12:23 Ответить
Дякуємо, пане Борис! Від щирого серця.
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25.06.2022 12:24 Ответить
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25.06.2022 12:25 Ответить
А де військовий блок - Київ Лондон Варшава Вільнюс ?
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25.06.2022 12:26 Ответить
какой умница и мужественный человек!команде зелёного стоит поучится у него!
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25.06.2022 12:27 Ответить
Вони нєобучаємиє - мізків тільки на хіхі-хаха вистачає. Ну, ще язики показувати у Вашингтонах. І ще ляпати тими язиками усілякий брєд. Нє, щось в їхніх головах "есть канечно" (с)
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25.06.2022 12:44 Ответить
Борис Чуприна - патріот України. Увага. Прем'єр міністр іншої держави, більше патріот України, ніж будь-хто в українській владі... я кожен раз аплодую йому, і кожен раз в мене в голові не вкладається, як ми до такого дожили... як можна перемогти ворога, коли в тебе влада - його холуї... скильки ми ще так протримаємось на патріотизмі Бориса, Анджея і Джозефа...
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25.06.2022 12:28 Ответить
Борис один із найкращих прем"єр-міністрів в ******** Британії
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25.06.2022 12:30 Ответить
Борис Стенливич, достойный сын украинского народа!
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25.06.2022 12:31 Ответить
Джонсон правильный человек морально!
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25.06.2022 12:33 Ответить
Це буде головний гість на міроприємстві, присвяченому перемозі України! Неможливо навіть уявити, як важко було б Україні без Бориса!
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25.06.2022 12:42 Ответить
Британія повинна пишатись таким лідером!
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25.06.2022 12:54 Ответить
удивительно что бриты его ненавидят и постоянно шпыняют.....
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25.06.2022 14:43 Ответить
Цивілізований світ пам'ятає все. І примушує Zе до дій в інтересах України. І надалі буде - вважає відомий блогер Олег Пономар

"То, что подняли дело агента ФСБ Деркача и то, что Politico напечатал слухи о возможной замене главы СБУ Баканова (как бы подталкивая это решение), - звенья одной цепи. Запад всё знает, Запад ничего не забыл. Но в первые недели войны было не до этого - нужно было стабилизировать ситуацию, а сейчас нужно украинской власти шевелиться.
Во время каждого своего визита Джонсон напоминает, что институты Украины нужно чистить, хоть понемногу, ведь засилье вражеской агентуры в украинской власти угрожающее. Эта агентура приложила руку к тому, что юг и север Украины были сданы без боя и враг видел в бинокли Киев. Ясно, что США и союзники выстроили сейчас такую схему общения с украинскими чиновниками и помощи Украине, при которой они имеют дело напрямую только с теми лицами в стране, которым доверяют (Зеленский - исключение).
Но все равно чистить нужно и работы впереди непочатый край. А с другой стороны - нет худа без добра. Без войны агентурная сеть врага в Украине не вскрылась бы так быстро и явно. И эта же сеть, кстати, открыто работала против Байдена и за Трампа в 2020 году - если вы припомните, например, как система Г+Г, а также аналы Медведчука освещали выборы в США.
Жаль, что Дубинский сбежал. И хорошо, что Коломойскому некуда бежать."
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25.06.2022 15:35 Ответить
"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", - сказав він.

Тобто, прискорення інфляції в світі - це, начебто, через Україну, а не через те, що економіку країн світу два роки гвалтували "лохдаунами" а потім вмикали "друкарський верстат", щоби роздати всім грошей?
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25.06.2022 16:45 Ответить
Це хто йому таке міг би сказати? Баба Ліза?
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25.06.2022 17:29 Ответить
Борисе, ми і так знаємо, що ти - справжнісінький українець!
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25.06.2022 22:08 Ответить
 
 