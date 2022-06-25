Если бы мне сказали отказаться от поддержки Украины, я бы ушел в отставку, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что среди принципиальных вопросов, которые он рассматривал бы как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.

Об этом он заявил в эфире BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В ответ на вопрос, считает ли Джонсон, что лидерство связано с моралью, и есть ли какие-то обстоятельства, при которых он ушел бы в отставку, британский премьер указал на поддержку Украины.

"Конечно, я думаю, что это (о морали). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно стало слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", - сказал он.

В то же время Джонсон подчеркнул, что "не видит" подобную ситуацию.

Читайте также: Победа Путина в Украине станет "долгосрочной экономической катастрофой", - Джонсон