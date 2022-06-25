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ФРГ ведет переговоры с другими странами по поставке Украине необходимого количества гаубиц PzH 2000, - Handelsblatt

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сау,2000,pzh

Германия не прочь прислать в Украину еще больше гаубиц PzH 2000, но сделает это только в случае аналогичных поставок со стороны других европейских партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники в Минобороны ФРГ.

По данным издания, германское правительство планирует выполнить просьбы Киева по обеспечению самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000. Но самостоятельно предоставить необходимое ВСУ количество вооружений ФРГ не может, поэтому ведет переговоры с другими странами. В частности, речь идет о Нидерландах, которые тоже имеют в собственном арсенале такие же САУ, и еще одной страной, которую пока не называют.

Журналисты сообщают, что в настоящее время Украина получила семь PzH 2000 от Германии и пять установок от Нидерландов. Всего для оснащения полного артиллерийского дивизиона ВСУ требует 18 единиц вооружения.

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Топ комментарии
+8
давайте зброю тихенько
а відчують наявність зброї на власній тварючій шкірі кацапи
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25.06.2022 12:27
+8
гарантии - это по их мировоззрению переговоры, обращение в оон, выражение солидарности и собрание саммита в следующем месяце. Такое они умеют делать бесконечно
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25.06.2022 12:33
+6
А как же Германия нам единолично предлагала *гарантию безопасности* в обмен на капитуляцию, если Германия в одиночку не может поставить нам больше 4 гаубиц? Вот вам яркий пример чего стоят бумажки с *гарантиями* и обещаниями
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25.06.2022 12:29
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До недавнего времени Шольца считал контрацептивом штопанным, а теперь готов рассцеловать его в засос в дёсна!
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25.06.2022 12:26 Ответить
а ще ватник любить халяву)
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25.06.2022 12:28 Ответить
то что сказал Шольц - это просто слова и не более того.
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25.06.2022 13:06 Ответить
натурально "перебежчик"
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25.06.2022 13:14 Ответить
Коли побачимо зброю у військах тоді будеш Шольца цілувати.
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25.06.2022 15:14 Ответить
давайте зброю тихенько
а відчують наявність зброї на власній тварючій шкірі кацапи
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25.06.2022 12:27 Ответить
А как же Германия нам единолично предлагала *гарантию безопасности* в обмен на капитуляцию, если Германия в одиночку не может поставить нам больше 4 гаубиц? Вот вам яркий пример чего стоят бумажки с *гарантиями* и обещаниями
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25.06.2022 12:29 Ответить
гарантии - это по их мировоззрению переговоры, обращение в оон, выражение солидарности и собрание саммита в следующем месяце. Такое они умеют делать бесконечно
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25.06.2022 12:33 Ответить
Германия сама оказалась в глупейшей ситуации "сапожника без сапог". Доэкономились на безопасности благодаря своим политикам и росслобби помогло однозначно, пацифизм переходящий в болезнь - это ещё совковая фича, которая и на особо одарённых работает до сих пор. Теперь вот всем миром нам по гаубице собирают, вместо десятка дивизионов старых, но надёжных М109, поштучно считаем новые девайсы
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25.06.2022 12:35 Ответить
всюди йдуть новини що німці з армії звільняються - бо бач Страшно, військового конфлікту не передбачали. хотіли просто сидіти в штабі в танки на комп'ютері грати

який гітлер не був дебіл, але його покоління обблювалося з ссикливості і слабкості і нікчемності ******** німців...
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25.06.2022 12:38 Ответить
шольц по-прежнему "на своей волне"..он продолжает спасать "лицо путина",блокируя и бойкотируя поставку серьёзного вооружения в Украину.Под предлогом помощи в увеличении поставок он обретает возможность протянуть недели "для согласования вопросов".А на фронте каждый день на вес золота.Уж очень не хочет Шольц.чтобы путин остался перед россиянами "невыполнившим обещанное"-полную оккупацию Луганской и Донецкой областей.Увы.сейчас от этого немецкого деятеля очень многое зависит для Украины.Но хочется надеяться.что немцы всё же создадут следственные комиссии по Шредеру-Меркель-Шольцу на предмет подыгрывания интересам Кремля в ущерб евро-американскому партнёрству.
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25.06.2022 12:36 Ответить
Так Мельник писал что 100 шт. есть у производителя - ***** они опять не там ищут .....
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25.06.2022 15:27 Ответить
нема і ніколи не було мельник ****** тупорилий,достатньо глянути скільки усього випустили і у кого стоять на озброєнні

https://www.ukrmilitary.com/2021/03/pzh-2000.html

читаємо і більше хрені не втираємо
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25.06.2022 22:13 Ответить
Д а никто в Ес не ищет эти и подобные гаубицы!! А Нам сейчас очень пригодились бы любые гаубицы Д-155 мм и 100 тысяч снарядов. к ним!!Во всём , что сегодня происходит в ФРГ и ЕС , виновата эта фашисткая ***** Меркель..
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25.06.2022 16:59 Ответить
 
 