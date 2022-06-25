ФРГ ведет переговоры с другими странами по поставке Украине необходимого количества гаубиц PzH 2000, - Handelsblatt
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Германия не прочь прислать в Украину еще больше гаубиц PzH 2000, но сделает это только в случае аналогичных поставок со стороны других европейских партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники в Минобороны ФРГ.
По данным издания, германское правительство планирует выполнить просьбы Киева по обеспечению самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000. Но самостоятельно предоставить необходимое ВСУ количество вооружений ФРГ не может, поэтому ведет переговоры с другими странами. В частности, речь идет о Нидерландах, которые тоже имеют в собственном арсенале такие же САУ, и еще одной страной, которую пока не называют.
Журналисты сообщают, что в настоящее время Украина получила семь PzH 2000 от Германии и пять установок от Нидерландов. Всего для оснащения полного артиллерийского дивизиона ВСУ требует 18 единиц вооружения.
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а відчують наявність зброї на власній тварючій шкірі кацапи
який гітлер не був дебіл, але його покоління обблювалося з ссикливості і слабкості і нікчемності ******** німців...
https://www.ukrmilitary.com/2021/03/pzh-2000.html
читаємо і більше хрені не втираємо