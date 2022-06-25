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Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства РБ, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іскандер

Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. Также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны.

"Крылатые ракеты "Калибр" морского базирования в основном были направлены по целям на Западе Украины. На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования по оперативно-тактическим комплексам - "Искандер" и "Точка" -У". На южном направлении оккупанты применили ракеты "ОНИКС" оперативно-тактического комплекса "Бастион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты Х-22, Оникс, Искандер являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных Сил. Ведь скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО.

Также читайте: Ночные обстрелы – свидетельство того, что Кремль пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГУР МО

"Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины", - резюмируют в Командовании Воздушных сил ВСУ.
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Топ комментарии
+35
Самое тупое что можно придумать ето пытаться ловить снаряды и ракеты которые враг по нам пуляет. Вы же в драке не пытаетесь поймать кулак противника а стараетесь дать ему по морде. Пока не будут нанесены ответные удары по Беларашке по стратегическим заводам и инфраструктуре нас и дальше будут избивать как щенят. И зря вы думаете что Бульбофюреру или ***** нужен повод для войны. Война уже идет и к сожалению по правилам которые диктует ***** и Бульбофюрер.
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25.06.2022 12:55
+31
Полк Калиновського - це все що залишилось від білоруської нації... крім них для мене білорусів не існує, і країни в них теж не має, це білоруську область рф
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25.06.2022 13:06
+29
И шо молчит наш главнокомандующий по этому поводу?!
Будем дальше эту ***** терпеть?!
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25.06.2022 12:46
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Правила форума Совет форумчан
Так Лукашенко заявлял что это его пусковые установки и он их купил,так что пусть отвечает по полной.
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25.06.2022 12:46 Ответить
А що скаже з цього приводу Янелох 1 Боневтік Шашликович?
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25.06.2022 12:49 Ответить
Сьогоднішній обстріл напряму пов'язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника,

Нагадаємо, 24 червня стало відомо про прибуття до Мозиря російський ДРГ, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудар
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25.06.2022 13:05 Ответить
Ну и что будем делать с Беларусией, хотелось бы услышать внятные суждения наших рулевых, только без советников-замов-помов или опять сделаем вид, что ничего не происходит и бульбофюрер ведёт ну очень хитрые игры с Бункерным?..
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25.06.2022 12:46 Ответить
єта нє ми ..єто всьо лукашенка..да да да ..ми здесь нє прічом..нас угнєтают
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25.06.2022 15:01 Ответить
Выбрали Голохвастова, то есть Голобородько, чего теперь стонать.
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25.06.2022 15:58 Ответить
И шо молчит наш главнокомандующий по этому поводу?!
Будем дальше эту ***** терпеть?!
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25.06.2022 12:46 Ответить
То треба у Ігоря Валерієвіча питать або у Єрмака. Відчепіться від бубочки
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25.06.2022 12:54 Ответить
кацапи - мародери вбивці і злодюги
самі підлі в світі створіння
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25.06.2022 12:47 Ответить
А что мы не отвечаем? Ждем пока рашисты нам все разнесут а потом пойдут в атаку? Почему мы не можем стрелять по росийским окупантам на территории Беларашки и так же говорить что мы не хочем войны и не воюем с Беларашкой?
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25.06.2022 12:47 Ответить
Артиллерист диванно-разговорного жанра.
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25.06.2022 13:31 Ответить
ответим, есть чем, не переживайте. Идет война и руководят военные, союзники помогают. ОП только видосики пишет
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25.06.2022 14:04 Ответить
союзнички "помогают" ровно на столько, чтобы конфликт не стух
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25.06.2022 14:55 Ответить
как погода в Рязани?
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25.06.2022 15:45 Ответить
ровно настолько чтобы ты с бутылки не мог встать
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25.06.2022 17:13 Ответить
Обычно бывают весенние и осенние обострения шизофрении. А тебя ни зимой ни летом не покидает куль стеклянного фаллоса?
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25.06.2022 19:16 Ответить
Усатый в край ахренел
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25.06.2022 12:49 Ответить
А де та *********** лідер?
Тихановська, спить?
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25.06.2022 12:50 Ответить
Тут позиция страуса спрятавшего от проблем голову в песок не проканает. Жопа остается сверху которую вы*бут. Нужно наносить ответные удары по территории Беларашки чтобы Бульбофюрер обосрался.
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25.06.2022 12:51 Ответить
Тут справа ще в тім, що наш удар по території учасника ОДКБ буде підставою для втягування у війну інших учасників, відповідно до договору.
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25.06.2022 16:38 Ответить
ТОТ МОМЕНТ КОГДА ПОДУМАЛ ШО НАШ ЗЕ
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25.06.2022 12:51 Ответить
так ви підори винні бо ті мільони втекла іменно через вашу сикливість і продажність,тому стули присок ********** прислуга
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25.06.2022 13:26 Ответить
"Сдриснули" в основном женщины и дети. Это во-первых. И не в последнюю очередь из-за того, что беларусы отдали свою территорию на откуп рашке. Орки заходили в Бучу, Бородянку, Гостомель, Ирпень именно из Беларуси. Без вашей помощи они бы *** до Киева дошли!

Во-вторых, что-то не видно ни одной акции протеста "хороших беларусов' против использования их территории для войны. Ни одной акции за 4 месяца. Зассали.
Фактически все адекватные беларусы свелись до одного батальона им. Калиновского. Из 10 миллионов тольно 1 тысяча!

Так что не надо тут истерик про "беларусов" и "белоруссов". Демагогия это все...
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25.06.2022 13:50 Ответить
Самое тупое что можно придумать ето пытаться ловить снаряды и ракеты которые враг по нам пуляет. Вы же в драке не пытаетесь поймать кулак противника а стараетесь дать ему по морде. Пока не будут нанесены ответные удары по Беларашке по стратегическим заводам и инфраструктуре нас и дальше будут избивать как щенят. И зря вы думаете что Бульбофюреру или ***** нужен повод для войны. Война уже идет и к сожалению по правилам которые диктует ***** и Бульбофюрер.
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25.06.2022 12:55 Ответить
відповідати неможна, а вдруг Путлер на нас нападет?
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25.06.2022 15:25 Ответить
У босяцькій бійці, можливо, й не блокують удари, а у будь-якому бойовому мистецтві блоки - це окрема тема. Будь-яка ката карате починається саме з блоку.
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25.06.2022 16:43 Ответить
Це перший етап втягнення Білорусі в війну.
Мені здається ,далі буде обстріл Білорусі кацапами і будуть казать ,що це ми.
Недаремно ***** їде до усатого гандона 30.06
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25.06.2022 12:56 Ответить
Якось дивна війна,знищення українців, безкарність зрадників та вбивць,не можете відповідати,то беріть приклад з чеченців,вони кацапів вбивали по всій паРаші.
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25.06.2022 12:56 Ответить
Ну так гоу!
Починай!
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25.06.2022 14:14 Ответить
А ти сцишся,мені 72 роки,я б почав,але не можу.
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25.06.2022 14:32 Ответить
Що стосується цієї бульбофюрерної гниди,то окрім матюків нічого більш на ум не приходить...
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25.06.2022 12:59 Ответить
білоруська губернія,не обольщайся бовдуре,нема вас більше
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25.06.2022 13:30 Ответить
наши успешно ******* по нефтебазам кацапов в приграничных областях расии с начала войны
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25.06.2022 14:08 Ответить
Полк Калиновського - це все що залишилось від білоруської нації... крім них для мене білорусів не існує, і країни в них теж не має, це білоруську область рф
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25.06.2022 13:06 Ответить
Комік та його трупа тримають язики в дупі. Як не потрібно то у тієї шобли пащі не закриваються.
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25.06.2022 13:08 Ответить
Артисти розмовного жанру. Хто на що вчився.
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25.06.2022 13:14 Ответить
А почему мы не отвечаем на обстрелы? кацапы должны знать, что за каждую выпущенную ракету им ответка прилетит
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25.06.2022 13:11 Ответить
Зелі ще не привезли достатньої кількості памперсів.
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25.06.2022 13:13 Ответить
Й так зрозуміло ,що бєларусь не бере участі в спєцапєарациі.
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25.06.2022 13:11 Ответить
Іхтамнети завжди діють під чужими прапорами.
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25.06.2022 13:11 Ответить
Лукашенко (таракан-самозванец) такой же военный преступник, как и *****, а Белорусь по факту соучастник и участник этой подлой и кроваой войны москальских орков!
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25.06.2022 13:23 Ответить
Что говорят "хорошие беларусы"?
Может традиционно раздать экипажам искандеров цветочки?

Белорусы!!! Мы переживём и это западло с вашей стороны, нам уже ***** эти искандеры, ониксы и х22.
Но мы будем рассказывать своим детям и внукам, а они своим детям, что в 2022 году вы ссучились!
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25.06.2022 13:24 Ответить
...а шо то комментаторов из Белорусси давно не видно.? мало того что на митинги сцат виходить, и в инет уже боятся..а какие песни они нам "співали" з кацапами..шо они нам братья!......конечно не хочется второго фронта....но уже хочется вье...бать не только по ихнему нпз в мозыре, а и в хатынки, щоб на своей продажной шкуре почувствовали что такое ракетный удар...последние твари конченные со своей ипучей кацапней..
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25.06.2022 13:26 Ответить
Второй фронт?
Там уже стоят 20 тыс. наших, отвлекаются от дела
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25.06.2022 13:31 Ответить
ані абідєлісь.
Прилазили і абіжалісь, що їм тут осанну не співають.
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25.06.2022 17:01 Ответить
Скільки терпіти цих бульбоголових? Треба розхерачити їх Гомель в труху.
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25.06.2022 13:26 Ответить
Хоть ноту напишите, что ли
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25.06.2022 13:29 Ответить
ну хоч в СпортЛото всесвітне б написали
але страшно, вдруг Путін нападет
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25.06.2022 15:26 Ответить
По поводу ударов по кацапсим складам оружия. Про курение не надо этих эвфемизмов. Наши в****** по складу оружия врага и он горит и взрывается - так надо писать. По глубине расии пока нельзя стрелять - надо стрелять по приграничным объектам в расии, которые представляют для нас любую потенциальную опасность. Чтобы они обсирались. Их надо убивать и как можно больше. Они по-другому не понимают. Орде напугать нас уже нечем, кроме оружия массового поражения
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25.06.2022 13:31 Ответить
Поки один з тих комплексів не ***** з якоїсь причини по масквє,толку не буде.
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25.06.2022 13:32 Ответить
Россия - государсво-террорист. Точка.
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25.06.2022 13:34 Ответить
Треба деокупувати Білорусь. Звільнити братський білоруський народ.

Ну, а якщо це буде зроблено через тотальну зачистку то така вже доля в пособників путіна та росіян.
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25.06.2022 13:46 Ответить
"Треба деокупувати Білорусь. Звільнити братський білоруський народ."

Типово кацапський наратив в скабєєвському стилі.
А "звільнити братський білоруський народ" - це взагалі повний оксюморон. Як можно їх звільнити від їх же самих?
Замініть у своїй геніяльній думці "Білорусь" на "Україну", і ви зразу побачите те, що зараз роблять кацапи.
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25.06.2022 15:57 Ответить
Знову ця дебільна мантра про =брацкій народ=.
Не набридло ще ?
З якого переляку українці мають звільняти бидло, якому добре в хліві ?
Ще тільки бракувало, щоб наші гинули і калічилися через подібних скотів.
Свою територію звільнимо, а худоба на півночі і на сході нам не потрібна.
Більше того, цей =брацкій народ=, як Ви кажете - посіпаки і співучасники. І виплачуватимуть репарації Україні.
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25.06.2022 17:05 Ответить
яка білорусь коли там в 10 містах кацапйо розквартирувало свої гарнізони. свадєбний генерал
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25.06.2022 13:46 Ответить
Де заяви МЗС,ноти протесту ,розірвання дипвідносин з сателітом кремля?
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25.06.2022 13:52 Ответить
а нафига? зелёное мзс сидит на госдаче, получает зарплату, если им прилетит -их поселят на другую госдачу!
это для тупого плебса обещанки-цацанки о том, что "вайне не кончится, пока мы всё не освободим"
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25.06.2022 15:00 Ответить
шось Верховний Зупермен-побєдітЄль без суфльора мовчить, як риба об лЬод..
походу татаровці-дермаковці ще не отримали із "центру" інструкцію і усим кварталом не підготували "суворий" сценарій відосіка.. ну, може ввечері "опєратівно" роздуплиться?
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25.06.2022 13:56 Ответить
Де ж лукашенко з указочкою біля карти?Чому не показує білорусам звідки росія атакує україну?
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25.06.2022 13:58 Ответить
Где жесткое выступление "покорителя Эвереста" по поводу действий Бульборуссии? Надо немедленно хотя бы предупредить предателей славянства.
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25.06.2022 13:58 Ответить
славянства
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25.06.2022 15:03 Ответить
стесняюсь спросить а у нас до сих пор безвиз с беларусью???
а не охренел ли зеленский?!

еще стесняюсь спросить США, россия всего лишь спонсор терроризма? она типа спонсирует сама себя на терроризм, но при этом она сама не террорист, как и беларусь?!
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25.06.2022 14:37 Ответить
Нє, єто другоє
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25.06.2022 15:33 Ответить
подякуємо пану кучмі за передані до росії літаки ту22 більше 30 штук які базувалися у Полтаві та ракети х22 більше -600 штук..
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25.06.2022 14:47 Ответить
Белорусы выходите сейчас на улицы с призывами НЕТ ВОЙНЕ, пока вас лукашило с ************ не втянуло в кровавую войну. Тогда будет поздно.
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25.06.2022 15:19 Ответить
Це вони нас так «вітають» з кандидатсвом у ЄС. Тому я й не раділа вчора цьому факту, бо була впевнена, що вони нам вночі пришлють привітання, що і сталося.
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25.06.2022 15:35 Ответить
Да вьб.... вьІ по местам расположения "Искандеров" и по складах на территории Белоруси. Думаю от бомбежек и ракет, вьІпущенньІх со стороньІ Белоруси больше проблем нежели бьІло от вторжения белорусской армии. И ето надо бьІло сделать давно. Куда достают "ХимарсьІ" туда лупите. Рано или поздно пуйло дожмет бульбу и он введет войска.
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25.06.2022 16:26 Ответить
Ти, я бачу, знову поміняв професію - у стратеги подався. А раз так, то врахуй ще існування такої організації - ОДКБ. Якщо не знаєш, Гугл у поміч. Крім того, що ці країни змушені будуть, ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ, теж втрутитись, Україна втратить можливість вести корисні для себе дії на території цих країн.
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25.06.2022 17:14 Ответить
Несмотря высказывание российского руководства в СМИ о цивилизованного России, Россия остался варварским государством которое управляет военные преступники,по этому нет место России в цивилизованным мире,Украина должна победит,по мирового сообщества должна помогать Украины всеми силами и средствами,а военные преступники должны ответит всему за преступление во главе не состоящего политика
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25.06.2022 19:41 Ответить
 
 