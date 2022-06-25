Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства РБ, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. Также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны.
"Крылатые ракеты "Калибр" морского базирования в основном были направлены по целям на Западе Украины. На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования по оперативно-тактическим комплексам - "Искандер" и "Точка" -У". На южном направлении оккупанты применили ракеты "ОНИКС" оперативно-тактического комплекса "Бастион", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракеты Х-22, Оникс, Искандер являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных Сил. Ведь скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО.
"Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины", - резюмируют в Командовании Воздушных сил ВСУ.
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Нагадаємо, 24 червня стало відомо про прибуття до Мозиря російський ДРГ, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудар
Будем дальше эту ***** терпеть?!
самі підлі в світі створіння
Тихановська, спить?
Во-вторых, что-то не видно ни одной акции протеста "хороших беларусов' против использования их территории для войны. Ни одной акции за 4 месяца. Зассали.
Фактически все адекватные беларусы свелись до одного батальона им. Калиновского. Из 10 миллионов тольно 1 тысяча!
Так что не надо тут истерик про "беларусов" и "белоруссов". Демагогия это все...
Мені здається ,далі буде обстріл Білорусі кацапами і будуть казать ,що це ми.
Недаремно ***** їде до усатого гандона 30.06
Починай!
Может традиционно раздать экипажам искандеров цветочки?
Белорусы!!! Мы переживём и это западло с вашей стороны, нам уже ***** эти искандеры, ониксы и х22.
Но мы будем рассказывать своим детям и внукам, а они своим детям, что в 2022 году вы ссучились!
Там уже стоят 20 тыс. наших, отвлекаются от дела
Прилазили і абіжалісь, що їм тут осанну не співають.
але страшно, вдруг Путін нападет
Ну, а якщо це буде зроблено через тотальну зачистку то така вже доля в пособників путіна та росіян.
Типово кацапський наратив в скабєєвському стилі.
А "звільнити братський білоруський народ" - це взагалі повний оксюморон. Як можно їх звільнити від їх же самих?
Замініть у своїй геніяльній думці "Білорусь" на "Україну", і ви зразу побачите те, що зараз роблять кацапи.
Не набридло ще ?
З якого переляку українці мають звільняти бидло, якому добре в хліві ?
Ще тільки бракувало, щоб наші гинули і калічилися через подібних скотів.
Свою територію звільнимо, а худоба на півночі і на сході нам не потрібна.
Більше того, цей =брацкій народ=, як Ви кажете - посіпаки і співучасники. І виплачуватимуть репарації Україні.
это для тупого плебса обещанки-цацанки о том, что "вайне не кончится, пока мы всё не освободим"
походу татаровці-дермаковці ще не отримали із "центру" інструкцію і усим кварталом не підготували "суворий" сценарій відосіка.. ну, може ввечері "опєратівно" роздуплиться?
а не охренел ли зеленский?!
еще стесняюсь спросить США, россия всего лишь спонсор терроризма? она типа спонсирует сама себя на терроризм, но при этом она сама не террорист, как и беларусь?!