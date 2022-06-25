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Активы причастных к агрессии РФ должны компенсировать потери Украины. Подтверждено наличие у фигурантов 16 объектов недвижимости, а также счетов и участков за границей, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина,війна

Активы причастных к агрессии РФ должны компенсировать потери Украины.

Об этом отметила в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя итоги 100 дней работы Task Force, информирует Цензор.НЕТ.

"Провели на этой неделе координацию на уровне руководства всех правоохранительных и государственных органов. Мы вместе работаем над возмещением ущерба государству и гражданскому населению, нанесенного вооруженной агрессией РФ, в рамках уголовных производств", - отметила она.

Венедиктова напоминает, что российские "борцы с Западом" любят вить роскошные гнезда на вражеской чужбине и прятать там свои яхты и другое имущество. Наша общая задача - розыск по всему миру, арест и конфискация активов причастных к агрессии РФ и военных преступлений и связанных с ними лиц.

"За время работы межведомственной группы мы уже немало успели и поставили перед собой более масштабные цели. Сейчас нами подтверждено наличие у фигурантов "магистрального дела" по агрессии РФ 16 объектов недвижимости, 5 счетов в банках, 4 компаний и 2 земельных участков за рубежом. Направлено уже 5 запросов о международной правовой помощи по наложению ареста на недвижимое имущество подозреваемых граждан российской федерации в компетентные органы Итальянской Республики, Королевства Испании, Швейцарскую Конфедерацию и Чешскую Республику", - информирует генпрокурор.

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Она также добавляет, что для эффективности розыска активов налажено эффективное взаимодействие правоохранительных, разведывательных и других государственных органов, компетентных органов иностранных государств, Европола.

Также работаем с Task Forse KleptoCapture Департамента юстиции США и Task Forse Freeze and Seize Европейской комиссии и другими партнерами, привлекаем международных экспертов. Применяем инструменты OSINT, анализ товарных, финансовых и ценно-бумажных потоков. Кроме этого, Task Force будет осуществлять системный анализ активов компаний , бенефециарами которых являются субъекты РФ", – резюмирует Венедиктова.

Автор: Анастасія Потіха
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зелені рахують гроші... - це іхне найлюбиміше зайняття...
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25.06.2022 13:32 Ответить
Коли проти чорномазого виродка хламідії буде відкрито кримінальну справу по факту лобіювання зняття санкцій з підсанкційної особи?
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25.06.2022 13:33 Ответить
Спрошу попроще у Венедиктовой: сколько миллионов долларов и евро конфискованно в бюджет у преступников за последние 4 (12) месяца?
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25.06.2022 13:35 Ответить
Нужно какое-то решение международного суда . А то продажные прокуроры так составят документы , что потом колаборанты выиграют в лондонском суде и Украина опять оплатить ущерб ИЗ НАЛОГОВ УКРАИНЦЕВ
УЖЕ проходили такие фокусы прокуроров
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25.06.2022 13:36 Ответить
Тоді по колаборантів прийде мосад та вручить їм та їх дітям, а також їх партнерам премії дарвіна.
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25.06.2022 13:43 Ответить
Повинні платити всі росіяни.

Чи ніхто росіян карати не планує? Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти їх солдатів, пілотів, платників податків виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф та платників податків які їх утримують та обслуговують. І ці їх солдати постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.

Росіяни ж ні в чому не винні, так? І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.

Росіяни кайфують у них все добре, вони ні в чому не винні, їх ніхто карати не планує і все по колу.
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25.06.2022 13:41 Ответить
Абрамович - єто другоє.

І взагалі, щоб в кацапів не конфіскували активи, треба занести Арахамії. Каса в нього.

Тоді зелені ***** кацапським олігархам і українське громадянство підгонять, і свідотство про участь в бойових діях, і державні нагороди.
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25.06.2022 14:30 Ответить
Обленерго які належать росіянам вже конфіскували?
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25.06.2022 16:39 Ответить
 
 