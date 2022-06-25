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Оккупанты выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимитный ресурс, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

Российские оккупанты выпускают до тысячи снарядов в течение часа, чтобы подавить психологическое состояние украинских защитников.

Об этом он заявил в интервью ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. ...Тысячу снарядов в час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению.

Поэтому против такого безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения", – отметил глава Минобороны.

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Топ комментарии
+25
Ну вот вам и ответ почему наше миролюбство нас же убивает. Вместо того чтобы уничтожить склады и технику на Беларашке которая нас засыпает ракетами, мы даем возможность рашистам по нас стрелять безнаказанно и пополнять запасы боеприпасов.
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25.06.2022 13:54
+25
А ми їх шматками асфальту, шматками асфальту.
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25.06.2022 14:04
+21
Ефективна оборона це не заважати ЗСУ робити свою справу без політруків оп,а безлімітки просто не буває. Все має свою ціну. Боріться і перемагайте.
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25.06.2022 13:44
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десятилетиями отдавали оружие стране оккупанту, приводили к власти явных кацапов, которые даже не скрывали этого. Эти кацапы обязательно дорывались к власти и разоружали страну, и все это хавали. Расплодили предателей по всей стране, и это не коренные украинцы, а заезжие кацапы, живущие в Украине и ненавидящие все украинское. А своих украинцев в других странах даже не пытались вернуть обратно. Так как это не выгодно было бы заезжим кацапам, они боялись этого.
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25.06.2022 19:19 Ответить
А по ним высотные бомберы пройдутся как-нибудь, и станет тихо.
Как в Дрездене.
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25.06.2022 21:25 Ответить
Так Люся на ukrlife.tv говорил, что снарядов нет и Раха начала их у Бразилии покупать. А оказывается, что у них безлимитный ресурс.
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25.06.2022 21:31 Ответить
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