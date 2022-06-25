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В Харьковском национальном университете им. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и литературы

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

хну

В одном из старейших университетов Восточной Европы Харьковском национальном университете им. Каразина больше нет кафедр русского языка и истории русской литературы. Теперь в университете будет действовать кафедра славянской филологии. Для этого привлекли преподавателей польского языка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на STATUS QUO, эту информацию подтвердили сотрудники вуза.

В часности, с 1 июня с целью оптимизации учебного процесса была проведена реорганизация структурных подразделений филологического факультета университета и на базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и литературы была создана кафедра славянской филологии.

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Напомним, три харьковских вуза попали в топ лучших в мире. Всего в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 11 украинских вузов. Высокую позицию в рейтинге среди украинских учреждений высшего образования занимает Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина.

Читайте также: 41 вуз из Украины попал в рейтинг лучших университетов Европы и Средней Азии
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Топ комментарии
+16
Давно пора было это сделать. Зачем так долго ждали?
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25.06.2022 14:05
+9
Дуже добре,натомість запровадьте катедру англійської мови та літератури ,а ще,що б не прив'язувати себе до історії російської імперії та її діячив варто перейменувати і сам університет на честь сера Бориса Джонсона!
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25.06.2022 14:13
+7
Тобто кафедра лізать зад рашистам тебе влаштовує?
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25.06.2022 14:25
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Давно пора было это сделать. Зачем так долго ждали?
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25.06.2022 14:05 Ответить
В мариупольском гуманитарном, эти кафедры ликвидировали ещё четыре, мои пять лет назад, к примеру.
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25.06.2022 14:39 Ответить
Ви пишете по російськи, не помічаєте?
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25.06.2022 14:58 Ответить
Роман, так я россиянин, в Украине никогда не жил, поэтому не знаю украинского языка. Но я оппозиционер по отношению к пУтинизму-рашизму и российскому диктаторскому режиму ещё с 2011 года, то есть до оккупации украинского Крыма и Донбасса. Поддерживаю финансово ВСУ и легион "Свобода России".
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25.06.2022 15:54 Ответить
тиць-гриць... Оксана Забужко волає про це вже років з десять

Слов'янські кафедри в західних університетах - переважно російські.
Це потрібно змінити - професор Плохій про деколонізацію досліджень
https://ukrainian.voanews.com/a/6631352.html?nocache=1
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25.06.2022 15:04 Ответить
Речі Посполитій-2 бути !

треба впроваджувати також вивчення литовської мови
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25.06.2022 15:18 Ответить
Так не терпится из одного колониального прошлого в другое?
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25.06.2022 15:46 Ответить
просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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25.06.2022 16:55 Ответить
Было 3 раздела, поэтому скорее, Речь Посполитая - 4.
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25.06.2022 15:55 Ответить
Ну, как бы корректнее.... Ха до начала войны (активной ее фазы) был процентов на 75 ватным. А за ХНУ много говорить не буду, но где ещё есть кафедра истории России? Но нарид для перевоспитания понимает только бомбежки...
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25.06.2022 16:20 Ответить
И я в нем учился
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25.06.2022 14:09 Ответить
Загалом до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів. Найвищу позицію у рейтингу серед українських закладів вищої освіти посідає Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
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25.06.2022 14:11 Ответить
Ага. Только забыли написать на каком месте - 511. Для сравнения: московский универ Ломоносова на 78, а всего в тысячу попало 35 универов.
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26.06.2022 02:43 Ответить
Дуже добре,натомість запровадьте катедру англійської мови та літератури ,а ще,що б не прив'язувати себе до історії російської імперії та її діячив варто перейменувати і сам університет на честь сера Бориса Джонсона!
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25.06.2022 14:13 Ответить
Каразін, хоча й жив і працював за часів рос імперії, - в першу чергу український діяч і вчений, який, власне, й заснував цей університет.
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25.06.2022 16:53 Ответить
Там є кафедра англійської мови та літератури. В мене дочка там навчалась.
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25.06.2022 17:30 Ответить
О, унівєр асвабаділі от язіка асвабадітєлєй? Культурка же пастраждаєт, міравоє наслєдіє перекасайобітся! Савсєм Харькав охахлітца, *****!
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25.06.2022 14:15 Ответить
Шо, ещё один ненужный город? Ты уже готов кацапам ключи от него на рушнику поднести? Харьков город герой обороны проти кацапской навали.
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25.06.2022 14:41 Ответить
Тобто кафедра лізать зад рашистам тебе влаштовує?
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25.06.2022 14:25 Ответить
а как же Цензор с русскоязычной веткой? это пахнет зрадой!
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25.06.2022 14:41 Ответить
Это тебя надо отправить на кафедру лизания задниц, потому университет сосания вялой сардельки путлера ты уже закончил с отличием.
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25.06.2022 14:48 Ответить
важко зрозуміти, взагалі, потребу для України руzzкого язика, цього штучного "есперанто" для населення колоній Московії..
а от, наприклад мені, досконалого знання англійської мови завжди не вистачало.. те що САМ по-молодості вивчив, тим і послуговую, а цього, часом, буває замало..(
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25.06.2022 14:27 Ответить
ХА РА ШО !!!!!!!!!!
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25.06.2022 14:28 Ответить
А як будем полоненних допитувати?? Може варто було таки залишити язичний факультет, як японський, китайський, афганський і мумбо-юмбо.
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25.06.2022 14:51 Ответить
А ніяк! Сразу в расход
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25.06.2022 16:58 Ответить
Каразiн кацап, переiменувати в Шухевича!
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25.06.2022 14:59 Ответить
Каразін (Каразин) Василь Назарович (нар. 30 січня (10 лютого) 1773, Кручик, тепер Харківська область - 4 (16) листопада 1842, Миколаїв) - український вчений, винахідник, громадський діяч. Засновник Харківського університету (1805)
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25.06.2022 15:34 Ответить
"З брудною водою вихлюпнули з тазика дитину!" В США та Західній Європі і не думають ліквідовувать кафедри російські - бо думать наперед уміють!

"Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
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25.06.2022 16:00 Ответить
Ну то США та Європам ніхто поки що російську не просував, як другу державну, і поки що "рускаязичноє насєлєніє" в них кацапстан не намагався захищати, але все може змінитися... Не дай Боже, певна річ.
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25.06.2022 16:22 Ответить
Ну то й що з того? Залишить мову як "предмет"! Крім того: чи багато у нас є перекладачів з мов країн "постсовка"? З казахського, наприклад? І чи багато тих людей знають англійську мову, щоб спілкуваться з нами нею? А це не тільки побут! Це і бізнес! Так навіщо "створювать труднощі, а потім їх стійко переборювать"? Треба у всьому "знать міру"! У ІІ світову війну в СРСР не забороняли вивчення німецької мови - навіть комуняки знали, що вона потрібна!
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25.06.2022 16:57 Ответить
Ярік, який "бізнес"? З бізнесу в рашкє залишиться тільки "нєфть в обмєн на продовольствіє"!
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25.06.2022 17:00 Ответить
Нафтою та газом ще можна буде кацапам заробітну платню видавати...
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25.06.2022 17:09 Ответить
Ти читаєш лише те, що тобі "підходить"? Я писав про людей країн "постсовка", а не про росіян! Я, наприклад, можу "через пень-колоду" зрозуміть казаха (бо нема практики з 89 року) А чи багато казахів знають українську? А англійську?
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25.06.2022 18:46 Ответить
Я не намагаюся з Вами сперечатися, то не казатиму, що Ви неправі, але на мою особисту думку, вивчення мови окупанта в державних закладах України має бути припинено. А вдома хоч греко-болгаро-латинською розмовляй, це не заборонено... Ще раз наголошу: це моя особиста думка.
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25.06.2022 17:08 Ответить
Ось саме тому нам потрібна
катедра східних мов - усіх тюркських (їх близько 20-ти), іранських, тібетських, монгольських; катедра австроазійських мов;
катедра фінських мов;
катедра балтських мов;
катедра семітських мов;
катедра афразійських мов;
в катедрі латинських мов додати вивчення регіональних особливостей іспанської мови (нам треба просуватися на ринки Латинської Америки!).
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25.06.2022 18:01 Ответить
Так треба спочатку ті "катедри" створить і виростить багатотисячну армію знавців тих мов, а не "відрізать" себе від мови, яка ("волею чи неволею") зараз є "мовою міжнаціонального спілкування для доброї чверті світу! В ірландії чомусь не заборонили викладання англійської мови - в більшості ірландських шків ірландська зараз викладається як "предмет" Всі інші предмети вивчаються англійською мовою!
У нас обстаовка набагато краща - "вища школа" вже 2 десятки років як перейшла на державну Друга стадія - перехід на державну всіх "русскаязичних" шкіл Однак російську мову як предмет не варто викидать з програми - чисто з практичного боку! Література (що і є основою впливу "русскава міра) не потрібна Хто з "русскаязичних" захоче - сам почитає (хоча основна маса "адептів русскава міра" якраз літературою і не цікавиться!) А от мова необхідна - поки на світі існує Росія - як сусід і противник і поки в світі існує купа носіїв російської мови
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25.06.2022 18:56 Ответить
російська мова - сама по собі винна,
бо завжди була інструментом гвалтування та перетворення людей на манкуртів

кровожерлива російська-московська недоімперія від початку побудована й підтримується на нелюдських засадах. Там принижують народи, нищать їх, силою, облудою й тиском змушують їх відцуратися своїх батьків, роду, коренів - натомість дають руССкий язіг й сурогат вялічія - в якості нової "скрєпи" й ідентичності.
руССкий язіг викорустовують в якості зброї подавлення та етноциду, й інструменту презирства до своїх справжніх національних коренів. Тому, на тій землі, й на будь-якій іншій, де панує рузьге язіг - не буде ніколи нічого доброго - там вже люди з поломаною ментальністю.
Загалом, все російськомовне інформаційне поле тотально пронизано облудою, викривлене тотально й не може принципово вже народити нічого свого такого, що було б здоровим, жіттєдайним та життєздатним.
Так звана "російська культура" - абсолютний, нежиттєздатний покруч, що живиться й паразитує на інших культурах, мавпує їх, і який просто не здатен підтримувати людину у якомусь адекватному притомному стані.
Людям треба вертати їх справжню культуру та самоідентифікацію, позбуваючись облуди "русскага міра", щоб прийти бодай до якогось адекватного стану.
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25.06.2022 17:04 Ответить
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25.06.2022 20:19 Ответить
А в Київських вищах теж ліквідували ?
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25.06.2022 16:00 Ответить
У меня есть родственница ,работала учителем русского языка ,хотя сама говорила на нем с сильным украинским акцентом. В 2014 рьяно побежала поддерживать ДНР .Как по мне в Украине не должно быть такой специальности ( учитель русского языка ) ,по крайней мере на государственном уровне. ( бывший житель Донецка )
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25.06.2022 16:01 Ответить
В Ізраїлі євреї не вчать арабської мови?
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25.06.2022 16:58 Ответить
Правильно !! Пушкин , Некрасов , Блок , Есенин , Лермонтов , Тютчев , Фет , Толстой , Достоевский , Чехов , Бунин , Булгаков , Куприн , Пастернак , Гумелев Иии т.д. ии т.д. ......... ЕВРОПЕЙЦУ , их произведения знать НЕ нужно !!! А еще нужно запретить музыку Чайковского , Рахманинова , Шостаковича , .... , картины Репина , Шишкина , Васнецова , Левитана , Айвазовского иии т.д. ......... Пусть ВСЕ они идут за русским кораблем !!! ПРАВИЛЬНО ??? !!!
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25.06.2022 16:24 Ответить
Правильно, чучело лишнехромосомное!

Репин - украинец, Левитан - еврей, Айвазовский - армянин (Айвазян).

По твоему они картины на русскам изыке рисовали?
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25.06.2022 17:04 Ответить
Полигрф Полиграфович ( одним словом - ШОРИКОВ ) - И ЭТИМ ВСЕ сказано ............ ....
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25.06.2022 22:42 Ответить
Чучелка лишнехромосомная, ты же не в крусе что означает слово "полиграф", верно?
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01.07.2022 10:42 Ответить
Деточка, у нас тут война с Расией, вследствие чего ВСЁ, с оной ассоциирующееся, вызывает отвращение.
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26.06.2022 10:51 Ответить
спочатку до України приходить Пушкін, а слідом за ним - путін.
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25.06.2022 18:24 Ответить
Правильно , ВСЕХ писателей и поэтов МИРА --ЗАПРЕТИТЬ ( а то еще кто - то следом придет .... ) Оставить ТОЛЬКО -- Т. Г. Шевченко !!!
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25.06.2022 23:42 Ответить
На наступний рік чекаємо відкриття.Це Україна,дитинко.
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25.06.2022 18:29 Ответить
 
 