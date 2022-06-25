В Харьковском национальном университете им. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и литературы
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В одном из старейших университетов Восточной Европы Харьковском национальном университете им. Каразина больше нет кафедр русского языка и истории русской литературы. Теперь в университете будет действовать кафедра славянской филологии. Для этого привлекли преподавателей польского языка.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на STATUS QUO, эту информацию подтвердили сотрудники вуза.
В часности, с 1 июня с целью оптимизации учебного процесса была проведена реорганизация структурных подразделений филологического факультета университета и на базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и литературы была создана кафедра славянской филологии.
Напомним, три харьковских вуза попали в топ лучших в мире. Всего в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 11 украинских вузов. Высокую позицию в рейтинге среди украинских учреждений высшего образования занимает Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина.
Пожалуйста, подождите...
Слов'янські кафедри в західних університетах - переважно російські.
Це потрібно змінити - професор Плохій про деколонізацію досліджень
https://ukrainian.voanews.com/a/6631352.html?nocache=1
треба впроваджувати також вивчення литовської мови
а от, наприклад мені, досконалого знання англійської мови завжди не вистачало.. те що САМ по-молодості вивчив, тим і послуговую, а цього, часом, буває замало..(
"Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
катедра східних мов - усіх тюркських (їх близько 20-ти), іранських, тібетських, монгольських; катедра австроазійських мов;
катедра фінських мов;
катедра балтських мов;
катедра семітських мов;
катедра афразійських мов;
в катедрі латинських мов додати вивчення регіональних особливостей іспанської мови (нам треба просуватися на ринки Латинської Америки!).
У нас обстаовка набагато краща - "вища школа" вже 2 десятки років як перейшла на державну Друга стадія - перехід на державну всіх "русскаязичних" шкіл Однак російську мову як предмет не варто викидать з програми - чисто з практичного боку! Література (що і є основою впливу "русскава міра) не потрібна Хто з "русскаязичних" захоче - сам почитає (хоча основна маса "адептів русскава міра" якраз літературою і не цікавиться!) А от мова необхідна - поки на світі існує Росія - як сусід і противник і поки в світі існує купа носіїв російської мови
бо завжди була інструментом гвалтування та перетворення людей на манкуртів
кровожерлива російська-московська недоімперія від початку побудована й підтримується на нелюдських засадах. Там принижують народи, нищать їх, силою, облудою й тиском змушують їх відцуратися своїх батьків, роду, коренів - натомість дають руССкий язіг й сурогат вялічія - в якості нової "скрєпи" й ідентичності.
руССкий язіг викорустовують в якості зброї подавлення та етноциду, й інструменту презирства до своїх справжніх національних коренів. Тому, на тій землі, й на будь-якій іншій, де панує рузьге язіг - не буде ніколи нічого доброго - там вже люди з поломаною ментальністю.
Загалом, все російськомовне інформаційне поле тотально пронизано облудою, викривлене тотально й не може принципово вже народити нічого свого такого, що було б здоровим, жіттєдайним та життєздатним.
Так звана "російська культура" - абсолютний, нежиттєздатний покруч, що живиться й паразитує на інших культурах, мавпує їх, і який просто не здатен підтримувати людину у якомусь адекватному притомному стані.
Людям треба вертати їх справжню культуру та самоідентифікацію, позбуваючись облуди "русскага міра", щоб прийти бодай до якогось адекватного стану.
Репин - украинец, Левитан - еврей, Айвазовский - армянин (Айвазян).
По твоему они картины на русскам изыке рисовали?