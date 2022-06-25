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На сегодняшний день открыто 830 дел по факту коллаборационизма, 1355 человек уже получили подозрения, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд

Национальная полиция расследует 830 уголовных производств по факту коллаборационизма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью изданию "НВ" глава Нацполиции Игорь Клименко.

"830 уголовных производств открыто по статье о коллаборационной деятельности. 1355 человек за коллаборационизм уже получили подозрения на сегодня. И в суд мы успели направить 55 таких уголовных производств", - сказал он.

Глава Нацполиции уточнил, что фигурантами дел являются находившиеся у власти люди, а также бывшие работники правоохранительных органов.

"Есть такие люди, которые откровенно симпатизировали Российской Федерации, ждали "русский мир". Это связано было и с пропагандой, которую навязывали многие годы российские средства массовой информации и некоторые политические партии, функционировавшие на территории нашего государства", – отметил Клименко.

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Причиндалля в двері ,от і всі впровадження!!))
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25.06.2022 14:03 Ответить
Так,так,підозра,зникла статья і посада. Оце поки і все покарання, або 2 роки условно
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25.06.2022 14:08 Ответить
Портнов, деркач , Наумов …………Под крышей Баканова…ВСЕ. ВЫЕХАЛИ И ВЫВЕЗЛИ С СОБОЙ МИЛЛИОНЫ‼️
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25.06.2022 14:42 Ответить
УСЛОВНО БЕЗ КОНФИСКАЦИИ ИЛИ ДВА ГОДА ⁉️ГАНЬБА , ВАМ ПРОКЛЯТЫЕ СУДЬИИ‼️ЖЕЛАЮ ВАМ ТВАРЯМ ПОПАСТЬ ПОД БОМБАРДИРОВКИ И ВСЕ "ПРЕЛЕСТИ " действий ГНИД-ПРЕДАТЕЛЕЙ ,КОРРЕКТИРОВЩИКОВ И ОСТАЛЬНЫХ ПОСОБНИКОВ РАШИСТОВ -ТЕРРОРИСТОВ‼️
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25.06.2022 14:40 Ответить
Отримали підозри, це мабуть яку суму за умовний термін
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25.06.2022 14:49 Ответить
а как там с мэром Південного брюхановім? Там уже все принесли ему извинения? и когда дадут ему орден?
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25.06.2022 15:06 Ответить
А ОПу чого боком обходите? Рухайтеся, бо загримите як співучасники!
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25.06.2022 15:29 Ответить
Та хоч 10 000 відкривайте, вручайте підозри, все це до сраки, за 9 років нікого з влади не засудили, мало того, так ще й явних ворогів поновили на посадах !
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25.06.2022 15:50 Ответить
Пока подозрения не получат ермак, зеленский, арахамия - это всё трондёж голимый...
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25.06.2022 18:02 Ответить
5 років умовно без конфіскації майна. І вже на наступний день на роботі.Дякую.Вже знаєм,читали результати.
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25.06.2022 18:28 Ответить
Сволота зЕленоморда, за держзраду давати 5ти річний умовний термін?🤪🤪🤪😡
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25.06.2022 18:33 Ответить
упц - фсб коли отримає копняка з України!?
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25.06.2022 19:50 Ответить
 
 