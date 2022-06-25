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Россияне распространяют информацию о сносе домов в Мариуполе, чтобы вернуть людей в город, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В Мариуполе оккупанты распространяют планы о сносе неповрежденных жилых домов.

Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Подконтрольными россиянам пабликами сегодня распространена "секретная" информация о подлежащих сносу домах в Мариуполе. Информация распространяется достаточно быстро и вызывает бешеный резонанс среди мариупольцев в эвакуации", - отметил Андрющенко.

По его словам, эта информация является сознательным фейком.

"Проанализировав перечень зданий, мы уверенно можем заявить, по меньшей мере, 30% из этого перечня вообще не имеют повреждений.

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Цель распространения такой дезинформации единственная - из-за психологического влияния и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой. В Мариуполь. Где для оккупантов катастрофическая нехватка трудоспособного населения", - подчеркнул Андрющенко.

Он призвал мариупольцев не поддаваться панике.

"Вас сознательно тянут в путь в один конец для использования в качестве современных рабов России", – написал советник.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
"Росіяни поширюють інформацію про знесення будинків у Маріуполі, щоб повернути людей у місто, - Андрющенко"
шукаю шукаю десь ну хоч якусь логіку не знаходжу - зелені не просто ******* - вони кафельні діти...
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25.06.2022 14:42
+5
упростити - скажи мені шо мій дом зносять шо би я повернувся?
це зеленокацапський *******.
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25.06.2022 14:53
+3
Якась маячня, невже евакуацію можна поміняти на окупацію. Люди знають, що Україна є кандидатом в Євросоюз, а це значить, що втрачене буде повернуте. Бережіть себе
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25.06.2022 14:39
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Якась маячня, невже евакуацію можна поміняти на окупацію. Люди знають, що Україна є кандидатом в Євросоюз, а це значить, що втрачене буде повернуте. Бережіть себе
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25.06.2022 14:39 Ответить
жаль только что многие не доживут до повернення втраченого, слово "многие" я думаю даже излишне оптиместичное в данных обстоятельствах, но признаюсь что буду бесконечно рад если вдруг окажусь не прав
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25.06.2022 15:01 Ответить
Цікаво чи дожили ті що будували барикади в 2014 і стояли проти ЗСУ 13 червня. Хорошо якщо дожили і їм прилетіло.
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25.06.2022 15:18 Ответить
Там много поциентов, которые сцУть у вуха - гоассия все видбудує!
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25.06.2022 15:11 Ответить
"Росіяни поширюють інформацію про знесення будинків у Маріуполі, щоб повернути людей у місто, - Андрющенко"
шукаю шукаю десь ну хоч якусь логіку не знаходжу - зелені не просто ******* - вони кафельні діти...
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25.06.2022 14:42 Ответить
упростити - скажи мені шо мій дом зносять шо би я повернувся?
це зеленокацапський *******.
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25.06.2022 14:53 Ответить
Наприклад, ти сидиш в українському місті, нехай це буде Запоріжжя. Твоя квартира вціліла, а сусіди доглядають за майном. Тобі повідомляють, що будинок підлягає знесенню. Тобто ти маєш вивезти свої речі, щоб не втратити їх остаточно. Ти їдеш в Маріуполь, але тебе затримують для фільтрації на КПП, потім інтернують в табір в Безіменному. Тобі пропонують вибрати: або нелюдські катування як неонациста, або службу в народній міліції. Щоб вижити ти обираєш друге. Тебе кидають на фронт, де від снаряду ЗСУ тобі відриває кінцівки і випалює очі.
Ось в чому полягає план рашистів - чуми 21 віку.
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25.06.2022 15:05 Ответить
воистину ситий голодного не розуміє! люди уехали в чем были и все бросили в том доме где жили счастливой жизню и очутились в аду, но остается призрачная надежда что дом схранится, я вернусь... но отнимают и эту надежду и у многих возникает желание спасти забрать хоть что то! наверно это глупо но это можно и нужно понять
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25.06.2022 15:42 Ответить
Звичайно поставити життя під загрозу заради майна це звичайна річ для россіян, вони навіть воювати ради зарплати ідуть. Як казав один юморист "Мне умереть за россию не страшно, мне жить в ней страшно". Тому Українцям дивуватись нема чому.
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26.06.2022 15:55 Ответить
Узеленські виховують у населенні звичку постійно слухати окупаційне радіо.
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25.06.2022 14:57 Ответить
Чтобы вернуть людей город, обычно дома строят. А тут, разрушают. Чудеса большевиков.
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25.06.2022 14:58 Ответить
Шо, не хватає рабів для розбору завалів й поховання вбитих?...
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25.06.2022 15:04 Ответить
Андрющенко за тобою наполеони ридають в 6ї палаті - так всі три....
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25.06.2022 15:15 Ответить
Вата кличе вату
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25.06.2022 15:40 Ответить
а сами ватники их не снесли а просто закидывали штукатуркой абоями и мороженым??
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25.06.2022 15:50 Ответить
Дурня яка-то. Я сижу в эвакуации в безопасности и тут в телефоне читаю, шо кацапы, захватившие и изгадившие мой дом, решили его снести в надежде, шо я вернусь? Из безопасности сама сунусь в ад? Через пол-страны попрусь, туда, где вполне вероятно, меня убьют или изнасилуют или возьмут в плен и только затем, чтобы спасти свои бэбэхи? Это если они уцелели. Какой адекватный человек такое сделает?
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25.06.2022 19:11 Ответить
Адекватный нет. Но когда русские были адекватными?
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26.06.2022 15:57 Ответить
 
 