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Мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО, - министр обороны Блащак

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блащак

Польша на саммите НАТО в Мадриде будет выступать за увеличение присутствия Североатлантического альянса в стране на фоне вооруженной агрессии РФ в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью для polskatimes.pl.

"Мы стремимся к большему количеству войск и хотим повысить готовность союзных сил в случае угрозы. Я подтверждаю, что мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО. В течение нескольких лет мы принимаем американских солдат на польской земле, их количество увеличивается, и сохранение этого постоянного присутствия является одним из моих приоритетов", – сказал вице-премьер-министр.

Он добавил, что каждый саммит НАТО определяет приоритеты и направления развития возможностей Североатлантического альянса в ближайшие годы.

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"Нынешняя встреча будет иметь исключительное значение, поскольку российская агрессия против Украины окончательно изменила глобальную систему безопасности. Так же, как на Варшавском саммите, было принято решение о создании батальонных боевых групп с участием союзных сил в Польше и регионе. Мы стремимся принять решение в Мадриде для дальнейшего увеличение их потенциала как элемента укрепления сдерживания и обороны восточной части НАТО", - добавил Мариуш Блащак.

Он уверен, что саммит в Мадриде усилит дальнейшую глобальную координацию помощи Украине, "не только поставку вооружения и техники, необходимой для обороны, но и помощь в обучении украинских воинов и гуманитарную помощь населению этой страны".
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Если НАТО зассали решить блокаду Одессы военным ультиматумом, имея возможно 100%-но провести это через ООН серией голосований, где кацапы бы не смогли препятствовать этому после первоначальных вето, а также имея 100%-ное военное преимущество и ожидаемые человеческие жертвы у НАТО на минимуме, то о какой сухопутной операции от НАТО может идти речь? Здесь кацапы конечно мясо, но ненамного хуже довольно плохоразработанной техники НАТО и малочисленной. Это не сравнить с авиацией и кораблями.

Путину от этой новости плюс 1% в поддержке. НАТО у границ, угрожает нам, держитесь за меня. Он прекрасно осведомлен, что они зассут нападать в принципе вообще. Притом провокацию кацапского обстрела сделать проще простого, у нас и неразорвавшиеся фабы 500-ые есть, и еще куча оружия, чтобы обстрелять любую "немецкую радиостанцию", трупы также переодеть в НАТОвскую форму есть. Мы этого не делаем, потому что есть ощущение, что даже в этом случае вы зассыте воевать с таким генсеком во главе. Даля бы показала свою женскую кровожадность.
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25.06.2022 15:03 Ответить
A ty co tu robisz, kurwo ruska? Specjalnie dziś się zarejestrowałeś, żeby tu nasrać?
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25.06.2022 16:25 Ответить
по бригадній группі в Польщі, Естонії, Латвії і Літві...
за Україну забули - бонечлен...
дякуємо панове - самі вже якось відмахаемося.
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25.06.2022 15:04 Ответить
Голосування, 2019 рік! Питання ще є?
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25.06.2022 22:00 Ответить
 
 