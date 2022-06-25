Мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО, - министр обороны Блащак

Польша на саммите НАТО в Мадриде будет выступать за увеличение присутствия Североатлантического альянса в стране на фоне вооруженной агрессии РФ в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью для polskatimes.pl.

"Мы стремимся к большему количеству войск и хотим повысить готовность союзных сил в случае угрозы. Я подтверждаю, что мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО. В течение нескольких лет мы принимаем американских солдат на польской земле, их количество увеличивается, и сохранение этого постоянного присутствия является одним из моих приоритетов", – сказал вице-премьер-министр.

Он добавил, что каждый саммит НАТО определяет приоритеты и направления развития возможностей Североатлантического альянса в ближайшие годы.

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"Нынешняя встреча будет иметь исключительное значение, поскольку российская агрессия против Украины окончательно изменила глобальную систему безопасности. Так же, как на Варшавском саммите, было принято решение о создании батальонных боевых групп с участием союзных сил в Польше и регионе. Мы стремимся принять решение в Мадриде для дальнейшего увеличение их потенциала как элемента укрепления сдерживания и обороны восточной части НАТО", - добавил Мариуш Блащак.

Он уверен, что саммит в Мадриде усилит дальнейшую глобальную координацию помощи Украине, "не только поставку вооружения и техники, необходимой для обороны, но и помощь в обучении украинских воинов и гуманитарную помощь населению этой страны".