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Утренний удар по Николаеву: 9 ракет типа "Оникс" атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и пригороду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".
"По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар 9 ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Как отмечается, снова атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан.
"Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - добавляют в ОК "Південь".
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Топ комментарии
+18 Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий25.06.2022 16:16
+11 sir10791
показать весь комментарий25.06.2022 16:46
+10 Сум
показать весь комментарий25.06.2022 16:22
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Вы думаете предостаточно?
А я думаю, что нет.
"Оникс", противокорабельная ракета комплекса "Бастион" и предназначена для уничтожения кораблей на море и укрепленых пунктов на берегу.
Бить этой 8-метровой балдой по домам и портовой инфраструктуре, все равно, что гвозди забивать микроскопом. Забить можно, но молотком все же удобнее?
Видимо, бьют потому, что ничего другого уже не осталось, а активность все равно надо проявлять.
Но есть один нюанс. А где гарантия, что ракеты не везут из Индии, куда кацапы продали огромное количество оружия, очень много и всего, включая и самолеты? Есть уверенность, что они не покупают нефть за технику? Это критический момент, там рабочая, современная техника присутствует. Ладно там Сирия и Северная Корея, да и Китай даже, если все же ему важна анонимность.
По сути кацапы действительно имеют план отстрелять 99.5% ракет, захватить сколько могут и шантажировать ЯО. Вопрос в том, когда это будет. Либо 1-2 сентября якобы под выборы, либо к зиме, когда будет перекрыт газ в Германию, притом они еще по ним пройдутся как следует.
Так что и нам нужны срочные поставки техники. Кстати говоря, не надо вешать собак на Германию и Францию. Они не будут первыми в мире поставлять натовские танки. И они даже говорят, что не против, но только после США. Вот к ним вопросы, они исходя из своих причин невоенного характера так поступают. Могли уже 2 месяца назад поставить танки в Польшу и наши ребята там бы учились воевать на них.
И африканские людоедо-демократы, вроде бы это предложение приняли, но с оговоркой - новая цена вдвое выше продажной и вывоз за счет покупателя.Говорят, Москва согласилась.
Не от хорошей жизни, видимо.
закатали тебе, захисника нашого, нерозумні аматори в асфальт, а тепер рішуче вимагають по всьому світу "дайте нам ракети"..
скільки ще людей загине через тупість та самовпевненість (якщо не через зраду)?.., бо дермаки-портнови-татарови нікуди не подівалися та й надалі бикують на Банковій..(
Одна рада - по максимуму двухсотити рашиzzтських свинопсів щоб небуло кого в ті корита заганяти
Командування,ви працюєте? Хлопці то гинуть....
Орденоносец же, лучше должно быть, чем при боевом генерале Марченко. Во всяком случае,
так распорядился фельдмаршал Зе (почти Кутузов, не - Жуков), а он знает, что делает. Подумаешь, ещё один крупный город, сколько их ещё будет, да, фельдмаршал?! Киев далеко, там не так страшно, да и Армия защитит.
Главное, чтобы не было паники, и все доверившиеся николаевские горожане сидели и ждали своей участи, как овцы.(Херсон не напоминает?)
теперь видимо все что можно применяют против украинцев
че то там ноют что где то в белгороде взорвалось
так у вас уродов даже в дома ничего не попадает
так где то падает и от взрыва стекла выбивает
скажите спасибо вашим воякам и фсб
100% это они делают, что бы ваша жизнь была "стабильной"
чтобы "родину любили"