Утренний удар по Николаеву: 9 ракет типа "Оникс" атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы

Сегодня утром оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и пригороду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар 9 ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, снова атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан.

"Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - добавляют в ОК "Південь".

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