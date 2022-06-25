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Утренний удар по Николаеву: 9 ракет типа "Оникс" атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Сегодня утром оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и пригороду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар 9 ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, снова атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан.

"Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - добавляют в ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате утреннего обстрела Николаева и области ранен один человек, - ОВА
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Топ комментарии
+18
ой, де ж ти наш "Грім"?..
закатали тебе, захисника нашого, нерозумні аматори в асфальт, а тепер рішуче вимагають по всьому світу "дайте нам ракети"..
скільки ще людей загине через тупість та самовпевненість (якщо не через зраду)?.., бо дермаки-портнови-татарови нікуди не подівалися та й надалі бикують на Банковій..(
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25.06.2022 16:16
+11
почему то не смешно от слова совсем. Как они берут города, видели уже все. Просто сносят их под ноль и потом занимают ************* руины и пепелища. Совершенно не считаясь с потерями. Ракет-снарядов-стволов у них еще предостаточно. Что останется от наших городов? Пылевая цементная крошка? Мы все ведь не этого хотим, не так ли?
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25.06.2022 16:46
+10
коли будуть новини про наши удари по росії ?
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25.06.2022 16:22
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Марик брали 4 месяца. Николаев будут брать около года. Так что, пацы, гоу на шашлыки Зазор времени итить-колотить
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25.06.2022 16:08 Ответить
почему то не смешно от слова совсем. Как они берут города, видели уже все. Просто сносят их под ноль и потом занимают ************* руины и пепелища. Совершенно не считаясь с потерями. Ракет-снарядов-стволов у них еще предостаточно. Что останется от наших городов? Пылевая цементная крошка? Мы все ведь не этого хотим, не так ли?
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25.06.2022 16:46 Ответить
Ракет-снарядов-стволов у них еще предостаточно.
______________________________________________________________________________

Вы думаете предостаточно?
А я думаю, что нет.
"Оникс", противокорабельная ракета комплекса "Бастион" и предназначена для уничтожения кораблей на море и укрепленых пунктов на берегу.
Бить этой 8-метровой балдой по домам и портовой инфраструктуре, все равно, что гвозди забивать микроскопом. Забить можно, но молотком все же удобнее?
Видимо, бьют потому, что ничего другого уже не осталось, а активность все равно надо проявлять.
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25.06.2022 16:59 Ответить
Во-во. У Бастионовских ракет ценнейшая головка самонаведения с радаром, ее в бетон зарывать просто идиотизм.

Но есть один нюанс. А где гарантия, что ракеты не везут из Индии, куда кацапы продали огромное количество оружия, очень много и всего, включая и самолеты? Есть уверенность, что они не покупают нефть за технику? Это критический момент, там рабочая, современная техника присутствует. Ладно там Сирия и Северная Корея, да и Китай даже, если все же ему важна анонимность.

По сути кацапы действительно имеют план отстрелять 99.5% ракет, захватить сколько могут и шантажировать ЯО. Вопрос в том, когда это будет. Либо 1-2 сентября якобы под выборы, либо к зиме, когда будет перекрыт газ в Германию, притом они еще по ним пройдутся как следует.

Так что и нам нужны срочные поставки техники. Кстати говоря, не надо вешать собак на Германию и Францию. Они не будут первыми в мире поставлять натовские танки. И они даже говорят, что не против, но только после США. Вот к ним вопросы, они исходя из своих причин невоенного характера так поступают. Могли уже 2 месяца назад поставить танки в Польшу и наши ребята там бы учились воевать на них.
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25.06.2022 17:33 Ответить
Прошла инфа, что Россия обратилась ко всем африканским странам, куда сплавляла свой военный неликвид, с предложением выкупить это оружие взад.
И африканские людоедо-демократы, вроде бы это предложение приняли, но с оговоркой - новая цена вдвое выше продажной и вывоз за счет покупателя.Говорят, Москва согласилась.
Не от хорошей жизни, видимо.
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25.06.2022 17:45 Ответить
Нет.бьют,потому что могут. Оникс практически не сбивается ПВО.отрабатывают применение по наземным,хорошо защищённым целям.учатся ни чем не рискуя.ракета 70 х годов и их у них докуище.
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26.06.2022 00:37 Ответить
А что вы хотите?Кац предлагает сдацца?
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26.06.2022 00:27 Ответить
ой, де ж ти наш "Грім"?..
закатали тебе, захисника нашого, нерозумні аматори в асфальт, а тепер рішуче вимагають по всьому світу "дайте нам ракети"..
скільки ще людей загине через тупість та самовпевненість (якщо не через зраду)?.., бо дермаки-портнови-татарови нікуди не подівалися та й надалі бикують на Банковій..(
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25.06.2022 16:16 Ответить
Москалі потроху сходять з розуму якого в них йтак малувато, поставили на кон усе що мають. Не здивуюсь десантам на Одесу і Миколаів - зберуть усі корита з каспію (котрі через волгадон пройдуть), з чф + гражданскі + всі гамнольоти.
Одна рада - по максимуму двухсотити рашиzzтських свинопсів щоб небуло кого в ті корита заганяти
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25.06.2022 16:22 Ответить
Не гоните то, что не гонится.
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25.06.2022 19:15 Ответить
коли будуть новини про наши удари по росії ?
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25.06.2022 16:22 Ответить
При Янелоху 1 Бонівтіку Шашликовичу ніколи.
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25.06.2022 16:29 Ответить
Вишки бойка в Чорному морі бомбанули. Що заважає в криму барахло кацапське розх@ярити?
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25.06.2022 16:29 Ответить
расстояния, это же не сложно понять
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25.06.2022 19:18 Ответить
Відсутність ударів по росії зводить бойові дії України тільки до підстави под удари воюючих на лінії зіткнення.А при перевазі,про яку пишуть-до поступової щотижневої здачи території.
Командування,ви працюєте? Хлопці то гинуть....
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25.06.2022 16:42 Ответить
З ударів по россії сенсу нуль, краще б витратили припаси на русню на донбассі.
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25.06.2022 16:44 Ответить
Гвіздки мікроскопом...
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25.06.2022 17:23 Ответить
А где же Ким, руководитель военной администрации города и области, антипаникёр и сказочник.
Орденоносец же, лучше должно быть, чем при боевом генерале Марченко. Во всяком случае,
так распорядился фельдмаршал Зе (почти Кутузов, не - Жуков), а он знает, что делает. Подумаешь, ещё один крупный город, сколько их ещё будет, да, фельдмаршал?! Киев далеко, там не так страшно, да и Армия защитит.
Главное, чтобы не было паники, и все доверившиеся николаевские горожане сидели и ждали своей участи, как овцы.(Херсон не напоминает?)
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25.06.2022 17:38 Ответить
Ну вы же стали на тапки. Вам Ким не помешал? Так и оставшимся николаевцам никто не мешает эвакуироваться. Город не на замке.
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25.06.2022 19:19 Ответить
когда эти уроды заявляли что они тренируются на сирии
теперь видимо все что можно применяют против украинцев

че то там ноют что где то в белгороде взорвалось
так у вас уродов даже в дома ничего не попадает
так где то падает и от взрыва стекла выбивает

скажите спасибо вашим воякам и фсб
100% это они делают, что бы ваша жизнь была "стабильной"
чтобы "родину любили"
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25.06.2022 18:08 Ответить
Жахните по Оренбургу. ПО "Стрела" ониксы собирает.
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25.06.2022 18:32 Ответить
Как только предоставит Германия межконтинентальные ракеты, так сразу. В первой десятке целей будет.
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25.06.2022 19:20 Ответить
 
 