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Неудачная попытка рашистов наступать на Харьковщине: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В очередном перехвате ГУР оккупант, находящийся сейчас в Харьковской области, рассказывает о неудачных попытках россиян атаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки МО в фейсбуке.

"БТР сгорел мой" - находящийся сейчас в Харьковской области оккупант рассказывает о попытках россиян атаковать позиции ВСУ.

"Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в ... (уничтожили) в БТР. Там трехсотых три человека остались. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили всех. Кто мог с... (убежать), тот и с... (убежал).

Я уже думаю - руки в ноги и вперед. Отпуск не дают, пошли на… (прочь). Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет. А тут просто бросили, как мясо е… (мерзкое). С… (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось человек шесть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - оккупант признается жене в массовых побегах военных РФ и пьянстве. АУДИО
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Топ комментарии
+25
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25.06.2022 17:29
+17
Мені не цікаво,що говорять орки однаковими голосами, мені цікаво чи хтось відповість за вояж Безуглої на фронт і втрати від відволікання захисників від супротиву. Що робили там також зальотні генерали. Це і є в першу чергу безпека України від небезпечних елементів
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25.06.2022 17:47
+13
Кацапські свині-так ви і є м'ясо...
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25.06.2022 17:21
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"Кто успел, тот и сел..."(с)
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25.06.2022 17:19 Ответить
кто успэл тот прысэл
захады на наша карусэл 😁
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25.06.2022 17:24 Ответить
- Попа мыл?
- Мыл.
Грузин молча тушит свечку...

(с) класика анекдотів категорії B
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25.06.2022 17:48 Ответить
"Кто смог с##баться, тот с##бался"

Вы непонели - это такая путенская многоходовочка!

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25.06.2022 17:20 Ответить
... путін організовує поїздки в гундяєвський рай на концерт кабздона....
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25.06.2022 18:17 Ответить
********* 80 осталось 6,а все равно наступают почему то!?для кого эти Баклановские прослушки?задолбали сказочники
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26.06.2022 00:06 Ответить
Кацапські свині-так ви і є м'ясо...
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25.06.2022 17:21 Ответить
******
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25.06.2022 17:43 Ответить
Не, рабссейское мясо тухлое как только перешли границу Украины. Это они в Украине воняют тухлыми поджаренными тельцами. А в остальном вся рабссея тухлятиной воняет. Потому что без мозгов живут.
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25.06.2022 17:49 Ответить
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25.06.2022 17:22 Ответить
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25.06.2022 17:29 Ответить
Торба чорна йде в комплекті?
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25.06.2022 17:47 Ответить
Хай гур слідкує щоб нашим все виплачували. Рашисти нам *****.
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25.06.2022 17:35 Ответить
1000%! треба слідкувати...а то там на Українському бюджеті сидять всякі безуглі, арахамії, єрмаки...
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25.06.2022 18:16 Ответить
Немного оффтоп.

Сергей Талк

В Новороссийске миллионер при падении о мраморный пол разбил позвоночник. На вертолёте его доставили в больницу. Сообщают, что фамилия пострадавшего - Гундяев.
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25.06.2022 17:35 Ответить
Не вижу причин для радости. Если бы у кацапов был не Путин во главе и такие же ничтожества под ним, а были бы те, кто отправил бы двух своих дочерей в медсанчасть вместе с дочерью Шойгу, а сын Медведева и Патрушева бы воевали в пехоте как положено, а также они не воровали бы такие огромные суммы и проводили реальные военные учения для всех, то нас бы уже уничтожили и Европа бы даже пукнуть не успела. У нас на границе сильный враг, который просто имеет чрезвычайно убогий людской ресурс. Но за одно поколение он может смениться. Надо с Казахстаном начинать создание ядерного оружия, увидев бесполезность никчемной бумажки и того факта, что договоренности с США длятся 1 или 2 каденции. С Казахстана уран, с нас технологии и опыт работы, с запада некоторого оборудование современное, Франция как раз втихую может помочь. И вернуть ядерное оружие Казахстану и Украине. Отлично будет.
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25.06.2022 17:38 Ответить
***** з великої літери, йди ***** підар кацапський
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25.06.2022 17:45 Ответить
Мысль и идея просто гениальные. ))
Можно и в ОДКБ вступить, чтобы вместе с Казахстаном от мокшаленда отбиваться.

"Если бы у кацапов был не Путин во главе и такие же ничтожества под ним, а были бы те, кто отправил бы двух своих дочерей в медсанчасть вместе с дочерью Шойгу, а сын Медведева и Патрушева бы воевали в пехоте как положено, а также они не воровали бы такие огромные суммы и проводили реальные военные учения для всех, то нас бы уже уничтожили и Европа бы даже пукнуть не успела".

На орде такого априори быть не может, "уставные" взаимоотношения "раб-хозяин" не позволяют. Поэтому рассуждать о каких-то "грядущих поколениях" лаптекопытных, как гомосапиенсов, нет смысла. Это невозможно в силу их "эволюции".
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25.06.2022 17:55 Ответить
Вас выдаёт ваше ватное если,,, Кто вы уже понятно.
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25.06.2022 18:08 Ответить
Мені не цікаво,що говорять орки однаковими голосами, мені цікаво чи хтось відповість за вояж Безуглої на фронт і втрати від відволікання захисників від супротиву. Що робили там також зальотні генерали. Це і є в першу чергу безпека України від небезпечних елементів
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25.06.2022 17:47 Ответить
Дивились слабкі місця в обороні,потім злили *****,чому більшості з вас не зрозумілі очевидні речі, частіше грайте у шахи,розвиває мозок.
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25.06.2022 18:09 Ответить
Потішили переклади матюччя у текстовій версії
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25.06.2022 17:50 Ответить
"...Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они не роют окопы, а делают углубление до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкое ранение", - говорится в сообщении. Так, отмечают в командовании, напуганные потерями руководящего и рядового состава, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонщины ранеными."(с)
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25.06.2022 17:59 Ответить
Ти диви якi хiтрожопi.
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25.06.2022 18:10 Ответить
Офіційний Київ розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Ізраїлем у відповідь на політику щодо українських біженців.
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25.06.2022 17:51 Ответить
Ця країна друг ***** та ворог України,пора вже усвідомити.
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25.06.2022 18:10 Ответить
Цікаво, а що крім масової прослушки пересічних розмов нижніх чинів особового складу орків ГУР може додати в свій актив?
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25.06.2022 17:54 Ответить
Може додати "********".
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25.06.2022 19:12 Ответить
это ***** что себался, очень *****!!!!
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25.06.2022 17:56 Ответить
Все тикают, судя по перехватам, но кто ж тогда наступает-то? 6 человек, которые остались?
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25.06.2022 18:00 Ответить


Kavkaz Center

@newkc14

·

23 июн.

Москва объявила что сбила в Украине 100 Bayraktar При этом на вооружении Украины всего 36 дронов. Визуально подтверждена потеря 8 БПЛА. Турция за все время произвела всего 300 этих БПЛА. На вооружении Турции их 180. Еще 22 страны купили эти дроны.
Простая математика - Москва лжет
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25.06.2022 18:00 Ответить
москаль бреше від народження до здихання
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25.06.2022 18:12 Ответить
Мацква брешет як завжди.
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25.06.2022 18:49 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.06.2022 18:13 Ответить
 
 