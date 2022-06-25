Неудачная попытка рашистов наступать на Харьковщине: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В очередном перехвате ГУР оккупант, находящийся сейчас в Харьковской области, рассказывает о неудачных попытках россиян атаковать позиции ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки МО в фейсбуке.
"БТР сгорел мой" - находящийся сейчас в Харьковской области оккупант рассказывает о попытках россиян атаковать позиции ВСУ.
"Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в ... (уничтожили) в БТР. Там трехсотых три человека остались. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили всех. Кто мог с... (убежать), тот и с... (убежал).
Я уже думаю - руки в ноги и вперед. Отпуск не дают, пошли на… (прочь). Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет. А тут просто бросили, как мясо е… (мерзкое). С… (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось человек шесть.
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захады на наша карусэл 😁
- Мыл.
Грузин молча тушит свечку...
(с) класика анекдотів категорії B
Вы непонели - это такая путенская многоходовочка!
Сергей Талк
В Новороссийске миллионер при падении о мраморный пол разбил позвоночник. На вертолёте его доставили в больницу. Сообщают, что фамилия пострадавшего - Гундяев.
Можно и в ОДКБ вступить, чтобы вместе с Казахстаном от мокшаленда отбиваться.
"Если бы у кацапов был не Путин во главе и такие же ничтожества под ним, а были бы те, кто отправил бы двух своих дочерей в медсанчасть вместе с дочерью Шойгу, а сын Медведева и Патрушева бы воевали в пехоте как положено, а также они не воровали бы такие огромные суммы и проводили реальные военные учения для всех, то нас бы уже уничтожили и Европа бы даже пукнуть не успела".
На орде такого априори быть не может, "уставные" взаимоотношения "раб-хозяин" не позволяют. Поэтому рассуждать о каких-то "грядущих поколениях" лаптекопытных, как гомосапиенсов, нет смысла. Это невозможно в силу их "эволюции".
Kavkaz Center
@newkc14
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23 июн.
Москва объявила что сбила в Украине 100 Bayraktar При этом на вооружении Украины всего 36 дронов. Визуально подтверждена потеря 8 БПЛА. Турция за все время произвела всего 300 этих БПЛА. На вооружении Турции их 180. Еще 22 страны купили эти дроны.
Простая математика - Москва лжет
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!