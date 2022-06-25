Неудачная попытка рашистов наступать на Харьковщине: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР оккупант, находящийся сейчас в Харьковской области, рассказывает о неудачных попытках россиян атаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки МО в фейсбуке.

"БТР сгорел мой" - находящийся сейчас в Харьковской области оккупант рассказывает о попытках россиян атаковать позиции ВСУ.

"Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в ... (уничтожили) в БТР. Там трехсотых три человека остались. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили всех. Кто мог с... (убежать), тот и с... (убежал).

Я уже думаю - руки в ноги и вперед. Отпуск не дают, пошли на… (прочь). Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет. А тут просто бросили, как мясо е… (мерзкое). С… (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось человек шесть.

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