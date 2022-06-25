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Новости За рубежом Санкции против России
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Калининград (103) Литва (2120) транзит (558) Боррель (578)

Не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля, - президент Литвы Науседа о калининградском транзите

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что правительство страны должно немедленно начать консультации с Европейской комиссией по реализации санкций по калининградскому транзиту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Науседа написал на своей фейсбук-странице, вернувшись из Брюсселя.

"Правительство должно немедленно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли вреда ни интересам Литвы, ни международным соглашениям. Только совместными усилиями мы достигнем того, чтобы санкции против страны-агрессора были болезненными", - отметил Науседа.

Он подчеркнул, что в четверг обсудил вопрос транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и отметил, что Литва не пойдет на уступки России.

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"Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", - отмечал Науседа.

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не считаю, что Россия бросит Литве вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО, - Науседа
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Топ комментарии
+29
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25.06.2022 18:03
+23
Гітанасу Науседі-респект...
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25.06.2022 17:53
+12
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25.06.2022 18:01
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Гітанасу Науседі-респект...
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25.06.2022 17:53 Ответить
а ось і "пошана і всебічна підмога"
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25.06.2022 18:12 Ответить
скука, еллочка людоєдка перед тобою - лінґвістка...
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25.06.2022 18:16 Ответить
На кремлевцев и их угрозы и мнения нужно просто сцать👍Сцарь значит сцарь🐔❗
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25.06.2022 17:54 Ответить
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25.06.2022 18:03 Ответить
Oсь як потрібно на х*Ю Хуúла вертіти!
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25.06.2022 17:58 Ответить
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25.06.2022 18:01 Ответить
з такими яйцями Литва з крісла не зможе встати. Це як Гоголь про ВІЯ писав, так потрібно про Литву?
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25.06.2022 21:27 Ответить
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25.06.2022 18:02 Ответить
Хай виробляють надувні кукли путіна в натуральну величину
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25.06.2022 18:45 Ответить
Чим Литва зобов,язана раша-фашистам? нічим не зобов,язана. може сміло закривати кордони й посилати за кораблем. Литва і транзит кацапії в Кенігсберг речі не пов,язані... загребли чуже - обслуговуйте.
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25.06.2022 18:03 Ответить
Згоден👍Взял мяч, ху.яч❗А то винторогие оккупировали и ещё хотят что бы им помогали удерживать территории❗Давно надо было на *** посылать.
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25.06.2022 18:07 Ответить
Все правильно. Уступишь гопнику раз, потом будет только хуже. События в Украине этому прямое подтверждение
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25.06.2022 18:04 Ответить
а ми все премо на кенінсберг як і русня?
зелені очухайтесь, вже падли...
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25.06.2022 18:08 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.06.2022 18:09 Ответить
"Демченко, який замінив Кучму у складі Мінської контактної групи, працював у МЗС за часів Януковича"
----
где эта вонючая фсбшная паскуда?
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25.06.2022 18:10 Ответить
На месте,работает на родину
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26.06.2022 00:00 Ответить
тяжко воювати як за твоєю спиною зрадник...
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25.06.2022 18:11 Ответить
Обов'яково запросимо презедента Литви на парад перемоги до Києва!
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25.06.2022 18:22 Ответить
W4era es4e 4 z ****** wyprygnuli s paroma))))
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25.06.2022 18:22 Ответить
Это кацапское скотское образование воняет о нарушении международных соглашений???? кацапский мордор уже давным давно начхал на все международные суды и соглашения. Хуже кацапской недонации НЕТ !!!
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25.06.2022 18:40 Ответить
Слава Литве!
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25.06.2022 18:40 Ответить
ЕС собирается разрешить провоз в Калининград. Евродепутат от Литвы Ауштрявичюс заявил о победе России в вопросе транзита в Калининград.
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25.06.2022 19:01 Ответить
Чем ближе к россии, тем крепче яйца. Пример: Польша,прибалты, Финляндия и конечно Украина.
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25.06.2022 19:18 Ответить
Правильно. Сделаешь шаг по наклонной и уже не сможешь остановиться. Нельзя даже повод давать гопнику что ты готов уступить
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25.06.2022 20:36 Ответить
круто,
всі лідери європи були б такі сміливі і рішучі
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25.06.2022 22:18 Ответить
 
 