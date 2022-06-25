Больше всего братских могил на Киевщине, Харьковщине, Черниговщине и Сумщине, - глава Нацполиции Клименко

Российские оккупанты чаще всего либо расстреливали гражданских, либо расстреливали и сжигали.

Об этом в интервью НВ рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день число братских могил составляет где-то до 20. И это без подвалов, где мы находили по три-четыре-пять погибших, без погребов, где они были замучены. Больше всего братских могил на Киевщине - 13. В них похоронены 169 мирных жителей. Остальные - это Харьковская, Черниговская и Сумская области", - отметил глава Нацполиции.

По словам Клименко, на прошлой неделе на Киевщине нашли еще одну братскую могилу, в которой были похоронены девять человек.

Как правило, это наши гражданские. Большинство из них либо получили огнестрельные, либо минно-взрывные ранения.

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Хотелось бы сказать о тех гражданах, которых мы находим в подвалах. Они либо расстреляны, либо расстреляны и сожжены. Таких случаев очень много в Харьковской области. Например, один человек, медик, был участником антитеррористической операции – его российские военные расстреляли, а затем сожгли. То есть, очень часто у нас есть сложности именно с идентификацией таких лиц, потому что они просто сожжены", - добавил он.