РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9282 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 931 10
война (46661) захоронения (181) Клименко Игорь (285) военные преступления (1157)

Больше всего братских могил на Киевщине, Харьковщине, Черниговщине и Сумщине, - глава Нацполиции Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Российские оккупанты чаще всего либо расстреливали гражданских, либо расстреливали и сжигали.

Об этом в интервью НВ рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день число братских могил составляет где-то до 20. И это без подвалов, где мы находили по три-четыре-пять погибших, без погребов, где они были замучены. Больше всего братских могил на Киевщине - 13. В них похоронены 169 мирных жителей. Остальные - это Харьковская, Черниговская и Сумская области", - отметил глава Нацполиции.

По словам Клименко, на прошлой неделе на Киевщине нашли еще одну братскую могилу, в которой были похоронены девять человек.

Как правило, это наши гражданские. Большинство из них либо получили огнестрельные, либо минно-взрывные ранения.

Также смотрите: Свежие захоронения в Мариуполе. ВИДЕО

Хотелось бы сказать о тех гражданах, которых мы находим в подвалах. Они либо расстреляны, либо расстреляны и сожжены. Таких случаев очень много в Харьковской области. Например, один человек, медик, был участником антитеррористической операции – его российские военные расстреляли, а затем сожгли. То есть, очень часто у нас есть сложности именно с идентификацией таких лиц, потому что они просто сожжены", - добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
А тепер уявіть собі, якби у нас був би нормальний президент, а не рашистський колаборант. Хіба 3 місяців було б не достатньо аби провести мобілізацію, підготувати бійців, роздати зброю охочим, вирити тисячі кілометрів захисних рубежів, вивести цивільних з прикордонних областей, замінувати Чонгар?!!! Ви тільки вдумайсь скільки тисяч людей можна було б врятувати тільки в одному Маріуполі!!! І чи надумали б рашисти вриватися в Україну, якби вони бачили що їх тут будуть вбивати на кожному кроці?!!
Тому я вважаю, що Zeлох і вся його обслуга у повному складі має отримати пожиттєве ув'язнення по статті держзрада!
показать весь комментарий
25.06.2022 18:15
+4
Маріуполь...
показать весь комментарий
25.06.2022 17:57
+4
И да. Русня не люди. До масштабов тех зверств, которые они творили в 20-50 годы прошлого века они, конечно, не дотягивают, но явно видно наследничков.
показать весь комментарий
25.06.2022 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маріуполь...
показать весь комментарий
25.06.2022 17:57 Ответить
Царства Небесного загиблим від рук рашистів.
показать весь комментарий
25.06.2022 17:57 Ответить
Просто ваши жопы никак не доберутся до Донецкой, Запорожской или Херсонской.
показать весь комментарий
25.06.2022 18:00 Ответить
Дивись за своєю жопою, Ваня Петров.
показать весь комментарий
25.06.2022 18:12 Ответить
И да. Русня не люди. До масштабов тех зверств, которые они творили в 20-50 годы прошлого века они, конечно, не дотягивают, но явно видно наследничков.
показать весь комментарий
25.06.2022 18:03 Ответить
Банально не встигли. Червоний терор коли робили, то у них було більше чим достатньо часу.

Як робили геноциди та знищення селян теж ніхто не підганяв.

Був час знищити людей і навіть замести сліди, а тому все що ми знаємо це фото, документи, новини, свідчення виживших. Але ось таких братських могил часів деімперіалізації, а саме масових вбивств сім'ями середнього класу імперії знайти майже не можливо. Проблемно найти і масові поховання пізніших геноцидів селян, які в свій час помогли становленню ссср так як вірили в лозунги типу "земля селянам", а вийшло земля колгоспам та партійним рабовласникам. Чому проблемно? Фішка у ямах із вапном.

Зате як з 1939 по 1941 росіяни вбивали, то там вийшла заминка - навбивали достатньо, а стерти сліди не встигли, бо прийшли братушки радянських людей так звані арійські люди гітлера. І зараз завдяки цьому ми маємо гору доказів масових вбивств росіянами не тільки дорослих чоловіків, а й жінок та саме головне дітей. При чому не десятками чи сотнями, а тисячами. Все це з фото та відео доказами, останками, свідченнями виживших очевидців, документами. Якби не примітивність рушія сайту я б сюди прикріпив безліч прикладів.

Правда є проблема що наша держава цю інформацію не робила публічно відомою. Так все доступне, але тільки по місцевих музеях. Держава також ніяк не реагувала на звинувачення росіянами в своїх злочинах самих українців. Росіяни завжди брешуть і в своїх злочинах (геноциди, масові вбивства, шовінізм, нацизм, фашизм), провалах (гарний приклад Зміїний), методах (фільтраційні табори Маріуполя) звинувачують інших. Росіяни вигадали цілу гору фейків про бандерівців, упа, і так далі, але фото та відео доказів у їх пропаганди немає. І що саме головне останки сотень замордованих дітей находять в усім відомих катівнях нквд, а не в криївках упа. Якби це українців вчили та доносили це через масмедіа то ніхто б не дивувався Бучі та решті, і взагалі швидше за все б їх не було.

До чого це я все? Нас це чекає в Маріуполі, Херсоні, Мелітополі та на решті окупованої території. Росіяни будуть намагатись знищувати всі докази. Там буде просто неймовірна кількість зниклих людей. Мова про сотні тисяч.
показать весь комментарий
25.06.2022 18:37 Ответить
инистр министерства восхищения.

@Victor64116189

·

24 июн.

Вдруг кто-то забыл? Сегодня ровно 4 месяца как 2-я армия мира за 3 дня берет Киев.
показать весь комментарий
25.06.2022 18:05 Ответить
А тепер уявіть собі, якби у нас був би нормальний президент, а не рашистський колаборант. Хіба 3 місяців було б не достатньо аби провести мобілізацію, підготувати бійців, роздати зброю охочим, вирити тисячі кілометрів захисних рубежів, вивести цивільних з прикордонних областей, замінувати Чонгар?!!! Ви тільки вдумайсь скільки тисяч людей можна було б врятувати тільки в одному Маріуполі!!! І чи надумали б рашисти вриватися в Україну, якби вони бачили що їх тут будуть вбивати на кожному кроці?!!
Тому я вважаю, що Zeлох і вся його обслуга у повному складі має отримати пожиттєве ув'язнення по статті держзрада!
показать весь комментарий
25.06.2022 18:15 Ответить
Згоден з вами, повністю.
показать весь комментарий
25.06.2022 18:18 Ответить
Там мова йде про… майже 1 рік… це коли вже були навчання і були попередження..
показать весь комментарий
25.06.2022 23:34 Ответить
 
 