Больше всего братских могил на Киевщине, Харьковщине, Черниговщине и Сумщине, - глава Нацполиции Клименко
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Российские оккупанты чаще всего либо расстреливали гражданских, либо расстреливали и сжигали.
Об этом в интервью НВ рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день число братских могил составляет где-то до 20. И это без подвалов, где мы находили по три-четыре-пять погибших, без погребов, где они были замучены. Больше всего братских могил на Киевщине - 13. В них похоронены 169 мирных жителей. Остальные - это Харьковская, Черниговская и Сумская области", - отметил глава Нацполиции.
По словам Клименко, на прошлой неделе на Киевщине нашли еще одну братскую могилу, в которой были похоронены девять человек.
Как правило, это наши гражданские. Большинство из них либо получили огнестрельные, либо минно-взрывные ранения.
Хотелось бы сказать о тех гражданах, которых мы находим в подвалах. Они либо расстреляны, либо расстреляны и сожжены. Таких случаев очень много в Харьковской области. Например, один человек, медик, был участником антитеррористической операции – его российские военные расстреляли, а затем сожгли. То есть, очень часто у нас есть сложности именно с идентификацией таких лиц, потому что они просто сожжены", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Як робили геноциди та знищення селян теж ніхто не підганяв.
Був час знищити людей і навіть замести сліди, а тому все що ми знаємо це фото, документи, новини, свідчення виживших. Але ось таких братських могил часів деімперіалізації, а саме масових вбивств сім'ями середнього класу імперії знайти майже не можливо. Проблемно найти і масові поховання пізніших геноцидів селян, які в свій час помогли становленню ссср так як вірили в лозунги типу "земля селянам", а вийшло земля колгоспам та партійним рабовласникам. Чому проблемно? Фішка у ямах із вапном.
Зате як з 1939 по 1941 росіяни вбивали, то там вийшла заминка - навбивали достатньо, а стерти сліди не встигли, бо прийшли братушки радянських людей так звані арійські люди гітлера. І зараз завдяки цьому ми маємо гору доказів масових вбивств росіянами не тільки дорослих чоловіків, а й жінок та саме головне дітей. При чому не десятками чи сотнями, а тисячами. Все це з фото та відео доказами, останками, свідченнями виживших очевидців, документами. Якби не примітивність рушія сайту я б сюди прикріпив безліч прикладів.
Правда є проблема що наша держава цю інформацію не робила публічно відомою. Так все доступне, але тільки по місцевих музеях. Держава також ніяк не реагувала на звинувачення росіянами в своїх злочинах самих українців. Росіяни завжди брешуть і в своїх злочинах (геноциди, масові вбивства, шовінізм, нацизм, фашизм), провалах (гарний приклад Зміїний), методах (фільтраційні табори Маріуполя) звинувачують інших. Росіяни вигадали цілу гору фейків про бандерівців, упа, і так далі, але фото та відео доказів у їх пропаганди немає. І що саме головне останки сотень замордованих дітей находять в усім відомих катівнях нквд, а не в криївках упа. Якби це українців вчили та доносили це через масмедіа то ніхто б не дивувався Бучі та решті, і взагалі швидше за все б їх не було.
До чого це я все? Нас це чекає в Маріуполі, Херсоні, Мелітополі та на решті окупованої території. Росіяни будуть намагатись знищувати всі докази. Там буде просто неймовірна кількість зниклих людей. Мова про сотні тисяч.
@Victor64116189
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24 июн.
Вдруг кто-то забыл? Сегодня ровно 4 месяца как 2-я армия мира за 3 дня берет Киев.
Тому я вважаю, що Zeлох і вся його обслуга у повному складі має отримати пожиттєве ув'язнення по статті держзрада!