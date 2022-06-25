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Новости За рубежом
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Сербия (349) членство в ЕС (775) Вучич (40)

У Президента Сербии Вучича есть претензии к статусу кандидата в ЕС для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вучич

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"У меня, как у адвоката дьявола, был один вопрос, который я не поднимаю публично. Вопрос, на который очень сложно ответить, когда речь идет о Молдове и Украине, особенно об Украине", – сказал Вучич.

"Нам десятилетиями говорили, что им не нужен новый Кипр в Европе. А теперь вы видите, что они могут получить и три Кипра, и четыре Кипра. Это говорит о том, что политика всегда была доминантной и решающей. Виктор Орбан сказал, что в экономическом плане Сербия и Черногория гораздо больше готовы стать частью Евросоюза. Но кого это волнует", – посетовал президент Сербии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила статус кандидата в члены ЕС
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Топ комментарии
+100
Президент Сербії Вучич їде услід за кацапським короблем!
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25.06.2022 18:13
+66
тебе в таежный союз надо, а не в ЕС
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25.06.2022 18:13
+64
А що їм там робити, з такими заявами і Угорщини достатньо.
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25.06.2022 18:14
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Сербія - кандидат у члени Євросоюза.
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25.06.2022 19:39 Ответить
Сербія в Євросоюзі

невже? ми щось пропустили? )
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25.06.2022 19:40 Ответить
В этом случае сербский чиновник выступает как сторонник агрессора, врага, а не как нормальный здравый европеец. Здесь он хочет путину показать себя, а не в интересах сербов. Он козлит....Как здравый человек должен был радоваться за Украинцев.Не он,козлит,. СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.06.2022 19:32 Ответить
Довбойоб
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25.06.2022 19:33 Ответить
Правильно. З великої літери.
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25.06.2022 20:13 Ответить
Вучич идёт на ******
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25.06.2022 23:58 Ответить
Вучич і Орбан - два *************.
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25.06.2022 19:37 Ответить
Нехай сосне..
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25.06.2022 19:46 Ответить
Ещё один гондон.
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25.06.2022 19:50 Ответить
А що Сербія робить в Євросоюзі?Убога країна.
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25.06.2022 19:50 Ответить
Сербія не в Євросоюзі
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25.06.2022 20:17 Ответить
Это сосем неважно, какая чушь приходит этому придурку в голову, язык-то без костей.
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25.06.2022 19:58 Ответить
Не зря он себе такие "губы" накуярил - вечно сосущий у *****.
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25.06.2022 20:08 Ответить
Сербы исторически всё время с паРашей им надо туда переправится шоб не воняли в Евросоюзе и не мешали идти к цивилизации нормальным странам.
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25.06.2022 20:09 Ответить
Одне ніщо зсилаясь на інше ніщо не згодне з політикою ЄС.Аяяй що ж тепер робити.
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25.06.2022 20:13 Ответить
Он таким способом напомнил, что есть такая страна- Сербия. А он - её целый прэзэдэнт. Другим способом просто не обратили бы внимания ))
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25.06.2022 21:31 Ответить
Хай ця посіпака промосковська свої претензії в дупу засуне
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25.06.2022 20:45 Ответить
ОН НЕРВНИЧАЕТ !!! МОЖЕТ БЫТЬ ИНФАРКТ ИЛИ ИНСУЛЬТ !)
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25.06.2022 20:54 Ответить
Віктор Орбан сказав, що в економічному плані Сербія та Чорногорія набагато більше готові стати частиною Євросоюзу. Але кого це хвилює Джерело: https://censor.net/ua/n3350195

То він тут прав - аж нікого не хвилює))))) Сербія+орбан пнх услід за російським кораблем
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25.06.2022 21:04 Ответить
Для кого орбан - авторітет? Для ******* і таких же *********** сербів. Хай створюють свій окремий *********** союз
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25.06.2022 21:06 Ответить
А у кацапського підхвістя хтось питав?
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25.06.2022 21:20 Ответить
А Сербія не Кіпр? Та аж десять кіпрів. Совок локального масштабу - ледве розгребли їх колгосп у 90-ті. Зараз ще с Косово не до кінц розібрались. Тому нехай скрутить ті свої промови и в дупу засуне. Рашистська хвойда.
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25.06.2022 21:23 Ответить
ГавноМет
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25.06.2022 21:32 Ответить
Піди бL&dvo ще відсмокчи в ***** - і викажи йому усі свої гандонські "прітєнзіі"! Європі вже й так вистачає троянських коняк ***** серед своїх членів! Ше туди додати *********** - буде вже цілий табун рюзьгємірних гнидих(не плутати з гнідими!)
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25.06.2022 21:52 Ответить
Сербы до сих пор не могут простить украинским миротворцам спасение боснийских мусульман в анклаве Жепа в 1995 году. Они хотели устроить там вторую Сребреницу, но наши воины спасли несколько тысяч человек от расправы.
Сербы обиделись...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53736097
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25.06.2022 22:24 Ответить
Србе на врбе!
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25.06.2022 22:25 Ответить
Вот скотина.
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25.06.2022 22:55 Ответить
вучичу надо поднимать вопрос не экономический, а политический: с кем сербия - с недоросией или ЕС. а так получается как наша вата - страстно хочет быть с рашкой, но сваливать туда не хочет...
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25.06.2022 23:00 Ответить
Пашшшол *******!!!
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25.06.2022 23:58 Ответить
сербия так любит кацапов но рвется непременно в евросоюз....ох и бл*ди...
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26.06.2022 00:57 Ответить
Путинский холуй! Путин уничтожает народ Украины и инфраструктуру..а НАТО осторожно,.поворачивались и то вони было на весь мир..Вам не в ЕС а путлеровскую́ Рашку!!
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26.06.2022 03:02 Ответить
Серби *************,тому це не цікаво! Відпрацьовує!
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26.06.2022 11:25 Ответить
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