У Президента Сербии Вучича есть претензии к статусу кандидата в ЕС для Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на вступление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"У меня, как у адвоката дьявола, был один вопрос, который я не поднимаю публично. Вопрос, на который очень сложно ответить, когда речь идет о Молдове и Украине, особенно об Украине", – сказал Вучич.
"Нам десятилетиями говорили, что им не нужен новый Кипр в Европе. А теперь вы видите, что они могут получить и три Кипра, и четыре Кипра. Это говорит о том, что политика всегда была доминантной и решающей. Виктор Орбан сказал, что в экономическом плане Сербия и Черногория гораздо больше готовы стать частью Евросоюза. Но кого это волнует", – посетовал президент Сербии.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила статус кандидата в члены ЕС
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невже? ми щось пропустили? )
То він тут прав - аж нікого не хвилює))))) Сербія+орбан пнх услід за російським кораблем
Сербы обиделись...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53736097