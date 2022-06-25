У Президента Сербии Вучича есть претензии к статусу кандидата в ЕС для Украины

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"У меня, как у адвоката дьявола, был один вопрос, который я не поднимаю публично. Вопрос, на который очень сложно ответить, когда речь идет о Молдове и Украине, особенно об Украине", – сказал Вучич.

"Нам десятилетиями говорили, что им не нужен новый Кипр в Европе. А теперь вы видите, что они могут получить и три Кипра, и четыре Кипра. Это говорит о том, что политика всегда была доминантной и решающей. Виктор Орбан сказал, что в экономическом плане Сербия и Черногория гораздо больше готовы стать частью Евросоюза. Но кого это волнует", – посетовал президент Сербии.

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