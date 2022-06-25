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Украина сама решает, что приемлемо за столом переговоров с РФ, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато,столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что война России против Украины агрессивная, и украинцы должны сами решать, что для них приемлемо в переговорах с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"То, что я вижу, это необходимость защищать и поддерживать Украину, и украинцы сами решают, что они готовы принять или нет за столом переговоров. Потому что нет никаких сомнений в том, что это агрессивная война, в которой обе стороны не равны. Есть агрессор и обороняющаяся страна. А право на самооборону закреплено в уставе ООН", - прокомментировал генсек Альянса слова Макрона о "унижении РФ".

По его словам, война завершится за столом переговоров, и Украину следует поддерживать, чтобы обеспечить ей максимально сильную позицию и помочь оставаться суверенным и независимым государством.

Столтенберг также призвал не воспринимать мир в Европе как должное.

"Принимать мир как должное всегда рискованно. По этой причине НАТО должна оставаться гибкой и готовой ко всем видам угроз. Мы уже видели, что, когда мир воспринимается как само собой разумеющееся, это может закончиться войной", - добавил он.

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Тому що немає жодних сумнівів у тому, що це агресивна війна, в якій обидві сторони не рівні. Є агресор та країна, яка обороняється

Нарешті. Тепер ще тре усіляким обсє, оон, воз і решті вправити щелепу, щоб отого 8-річного лайна про "закликаємо обидві сторони конфлікту" жодна наволочь не наважилася ще раз бовкнути
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25.06.2022 19:11 Ответить
true!!
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25.06.2022 19:21 Ответить
Головне, щоб не єрмак з кодлой "самі вирішили".
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25.06.2022 23:26 Ответить
Тест
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26.06.2022 00:14 Ответить
 
 