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Российские оккупанты пытаются причинить себе легкое ранение, чтобы их эвакуировали с Херсонщины, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

Армия РФ на юге Украины теряет позиции и не находит мотивации для ведения наступательных действий.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Деморализованное войско выискивает способы для обоснованного возвращения домой. Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения. Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные из-за отсутствия перспектив оккупанты пытаются эвакуироваться с Херсонщины ранеными", - рассказывают в ОК.

В то же время отмечают, что Кремль продолжает применять тактику массированных ракетных ударов по всей территории Украины. В зоне ответственности командования ситуация стабильно напряженная, но под контролем сил обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неудачная попытка рашистов наступать на Харьковщине: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+11
ті які ракетами шмаляли сидять за парєбріком безпечно...а ті що в окопах під херсоном цілком можливо деморалізовані відсутністю помародерити і бажають злиняти...
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25.06.2022 18:40
+9
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25.06.2022 18:30
+8
Ну і ржака

Орки риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення🤣🤣🤣
Так можна залишитись без ніг і ткати будете , кацапи ?

Краще руки піднімайте , або бошки 😄
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25.06.2022 18:42
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25.06.2022 18:30 Ответить
Ну вот на кого это расчитано ** вашу мать вот это вот все? Седне орки всю ночь **ошили ракетами Украину. Вы нас за долбо**ов считаете?
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25.06.2022 18:32 Ответить
ті які ракетами шмаляли сидять за парєбріком безпечно...а ті що в окопах під херсоном цілком можливо деморалізовані відсутністю помародерити і бажають злиняти...
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25.06.2022 18:40 Ответить
Правильно. Кацапен зі бітте!
Краще стріляти у місце, де повністю відсутній мозок - у голову.
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25.06.2022 18:33 Ответить
Ne ne ne nihuja kurwy, tol6ko smert6
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25.06.2022 18:35 Ответить
Ну і ржака

Орки риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення🤣🤣🤣
Так можна залишитись без ніг і ткати будете , кацапи ?

Краще руки піднімайте , або бошки 😄
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25.06.2022 18:42 Ответить
Тю. Наче ви не знаєте, звідкі за кацапською анатомією в кацапів руки ростуть. З такою конфігурацією, аби тікати, ноги не потрібні
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25.06.2022 19:26 Ответить
І як тікати будете кацапи ?
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25.06.2022 18:43 Ответить
Бесполезная новость. Ну прострелил кто-то себе ногу и что? У них резерв огромный. Вы лучше контрнаступление организуйте хоть где-то. Потому что на определенных участках фронта есть места куда можно ударить но не видно особого желания командования. А время для удара все меньше. Грубо говоря если в течении месяца не начать контрнаступление то и отвоевать ничего в этом году не получиться.
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25.06.2022 18:56 Ответить
Як у таких випадках ді(л)ди робили? Пра-а-авильно... "Самострел? К стенке!"
Треба більше трупів і трешу! Кацапи, їбоште своїх, як "Смерш" у 40-х! І взагалі, розстрілюйте навіть тих, хто теліпає мовою щось "пораженческое и паникерское"!
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25.06.2022 19:18 Ответить
Дурні, воно вам потрібно? Йдіть по домах, вас дурних Іванів Маньки чекають дома.
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25.06.2022 19:29 Ответить
***...та застрілься і не мучся, дебіл! Тебе вже й так ," ізначальна" розвели, як лошару.
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25.06.2022 19:30 Ответить
. Россияне, в детстве, всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали...
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25.06.2022 19:31 Ответить
Пусть массово делают себе самокастрацию.
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25.06.2022 19:51 Ответить
напечатайте листовки как самураи делают себе харакири и с беспилотника раскидайте на окопы пусть учатся
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25.06.2022 20:56 Ответить
Слушай Кужугетыч, он имеет выйти,
Он имеет выйти, вам говорят!
Лучше Кужугетыч, его замените,
Ноги вверх и он - назад.
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26.06.2022 00:15 Ответить
 
 