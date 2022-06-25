Российские оккупанты пытаются причинить себе легкое ранение, чтобы их эвакуировали с Херсонщины, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Армия РФ на юге Украины теряет позиции и не находит мотивации для ведения наступательных действий.
Об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Деморализованное войско выискивает способы для обоснованного возвращения домой. Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения. Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные из-за отсутствия перспектив оккупанты пытаются эвакуироваться с Херсонщины ранеными", - рассказывают в ОК.
В то же время отмечают, что Кремль продолжает применять тактику массированных ракетных ударов по всей территории Украины. В зоне ответственности командования ситуация стабильно напряженная, но под контролем сил обороны.
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Краще стріляти у місце, де повністю відсутній мозок - у голову.
Орки риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення🤣🤣🤣
Так можна залишитись без ніг і ткати будете , кацапи ?
Краще руки піднімайте , або бошки 😄
Треба більше трупів і трешу! Кацапи, їбоште своїх, як "Смерш" у 40-х! І взагалі, розстрілюйте навіть тих, хто теліпає мовою щось "пораженческое и паникерское"!
Теперь узнали...
Он имеет выйти, вам говорят!
Лучше Кужугетыч, его замените,
Ноги вверх и он - назад.