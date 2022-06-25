Решение о поставках нам современных танков и самолетов еще не принято. Но раньше и о Stinger говорили, что это невозможно, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что проблема получения современных танков и самолетов, необходимых Украине, еще не решена, но он оптимистично настроен на этот счет.

Об этом он сказал в интервью ICTV, опубликованном 24 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Резников отметил, что Украине поступает от партнеров "высокоточное оружие, которое способно нанести правильное поражение по правильным целям". Он подчеркнул, что оружия всегда будет недостаточно, пока не наступит победа, и Украина и дальше будет просить партнеров о поддержке, но он оптимистично и положительно оценивает результаты третьей встречи в формате "Рамштайн".

"Приехали "панцерхаусы"... Это произошло, это тектонический сдвиг. А это значит, что завтра будут Gepard и другие варианты помощи, и это очень принципиальная история. Могу сказать, что усилится способность нашего флота к защите наших интересов на Черном море - уже есть противокорабельные системы, и будут еще дополнительные усиления. Будет больше систем MLRS и ракет к ним... Будет усилено сотрудничество и взаимодействие по данным разведки", – анонсировал министр.

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Он отметил, что Украина, в частности, получает "в режиме онлайн" информацию от партнеров о запуске крылатых и баллистических ракет россиянами, что вместе с информацией украинского ПВО позволяет запустить уведомления и дать людям возможность вовремя пройти в убежища.

"Есть, конечно, вещи, которые принципиально – пока! – не решены. Это танки и самолеты. Современные, разумеется. Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это также необходимо. Пока политическое решение о предоставлении современных танков и самолетов не принято. Но я оптимист. Вы знаете, что в ноябре прошлого года мне говорили во время моего визита в США, что получение нами Stinger невозможно", – сказал Резников.

Американские чиновники, по его словам, объясняли, что предоставить Украине Stinger не разрешает законодательство, а на предложение изменить закон отвечали, что это тоже невозможно.

"Сейчас мы получили около тысячи Stinger. То есть это означает, что невозможное возможно, в том числе - наша победа над Российской Федерацией", – резюмировал глава Минобороны.

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