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Решение о поставках нам современных танков и самолетов еще не принято. Но раньше и о Stinger говорили, что это невозможно, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что проблема получения современных танков и самолетов, необходимых Украине, еще не решена, но он оптимистично настроен на этот счет.

Об этом он сказал в интервью ICTV, опубликованном 24 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Резников отметил, что Украине поступает от партнеров "высокоточное оружие, которое способно нанести правильное поражение по правильным целям". Он подчеркнул, что оружия всегда будет недостаточно, пока не наступит победа, и Украина и дальше будет просить партнеров о поддержке, но он оптимистично и положительно оценивает результаты третьей встречи в формате "Рамштайн".

"Приехали "панцерхаусы"... Это произошло, это тектонический сдвиг. А это значит, что завтра будут Gepard и другие варианты помощи, и это очень принципиальная история. Могу сказать, что усилится способность нашего флота к защите наших интересов на Черном море - уже есть противокорабельные системы, и будут еще дополнительные усиления. Будет больше систем MLRS и ракет к ним... Будет усилено сотрудничество и взаимодействие по данным разведки", – анонсировал министр.

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Он отметил, что Украина, в частности, получает "в режиме онлайн" информацию от партнеров о запуске крылатых и баллистических ракет россиянами, что вместе с информацией украинского ПВО позволяет запустить уведомления и дать людям возможность вовремя пройти в убежища.

"Есть, конечно, вещи, которые принципиально – пока! – не решены. Это танки и самолеты. Современные, разумеется. Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это также необходимо. Пока политическое решение о предоставлении современных танков и самолетов не принято. Но я оптимист. Вы знаете, что в ноябре прошлого года мне говорили во время моего визита в США, что получение нами Stinger невозможно", – сказал Резников.

Американские чиновники, по его словам, объясняли, что предоставить Украине Stinger не разрешает законодательство, а на предложение изменить закон отвечали, что это тоже невозможно.

"Сейчас мы получили около тысячи Stinger. То есть это означает, что невозможное возможно, в том числе - наша победа над Российской Федерацией", – резюмировал глава Минобороны.

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Топ комментарии
+10
Абрамсы вряд ли будут, во всяком случае - в товарных количествах. А вот Паладинов лучше бы побольше, и желательно - M109A6.
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25.06.2022 19:14
+6
на всяк випадок - респект і пошанa всім..
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25.06.2022 19:08
+6
Процес руйнації московської орди триває!! Руйнація імперії це історичний незворотній процес!!Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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25.06.2022 19:08
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Правила форума Совет форумчан
Пояснюйте їм що якщо не буде зброї, то після донбасу рашисти можуть спробувати прорватися на Одесу й придністров'я, а там захоплена молдова і повний п*****, так що нехай шевеляться, хочуть не хочуть, а дуже скоро такими темпами почнеться третя світова і тоді воювати доведеться всій Європі.
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25.06.2022 19:07 Ответить
це не їм - це вам треба пояснювати, а ви ніякі ...
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25.06.2022 19:09 Ответить
на всяк випадок - респект і пошанa всім..
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25.06.2022 19:08 Ответить
Процес руйнації московської орди триває!! Руйнація імперії це історичний незворотній процес!!Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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25.06.2022 19:08 Ответить
респект і пошанa всім....
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25.06.2022 19:10 Ответить
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25.06.2022 19:13 Ответить
ну хоч почуття ґумору трохи є... - вже не погано..
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25.06.2022 19:42 Ответить
Абрамсы вряд ли будут, во всяком случае - в товарных количествах. А вот Паладинов лучше бы побольше, и желательно - M109A6.
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25.06.2022 19:14 Ответить
Пока это пустое. Интереснее была другая новость, промелькнувшая в новостях. Вроде бы решается вопрос об обучении украинских пилотов на F16.
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25.06.2022 19:19 Ответить
поширюеш і не довіряеш офіційним джерелам...
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25.06.2022 19:21 Ответить
В чем вопрос?
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25.06.2022 19:36 Ответить
не буде Абрамсів.
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25.06.2022 19:20 Ответить
ФИГ НАМ ТАКОЕ ДАДУТ ЭТО ШОТО КОСМИЧЕСКОЕ
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25.06.2022 19:21 Ответить
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25.06.2022 19:40 Ответить
огорчу)
вже така техніка на фронті і ефективно працює
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25.06.2022 23:04 Ответить
Поки вони там почухаються і нам дадуть нарешті цю зброю, рашисти половину України можуть захопити. А ці всі чухаються і розповідають казки ось зараз дамо вам важке озброєння.
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25.06.2022 19:15 Ответить
я б декілька доріг ще збудував перед тим як захід обвиняти...
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25.06.2022 19:18 Ответить
Да а заходу треба всі дорогі в гімно, а то ***** нападе.
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25.06.2022 19:32 Ответить
шоссе "Кривий Ріг - бубін маєток" - доцільно і на часі...
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25.06.2022 19:53 Ответить
А кто знает, что будет, если сбить ядерный заряд, выпущенный искандером м с белоруссии? Загрязнится ли радиацией земля под ним в том же объеми, что и просто при ударе о землю?
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25.06.2022 19:18 Ответить
нічого не буде - ядерну реакцію, визивае "взриватель", "взриватель" не взірвется - монби нема...
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25.06.2022 19:27 Ответить
але лизати ту срань теж не треба...
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25.06.2022 19:37 Ответить
але ж деякі бовдури спробують))))
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25.06.2022 21:22 Ответить
поводьтеся як з бубою - ґімно краще обійти.
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25.06.2022 19:39 Ответить
Чисто мене розмови такого типу вже задрали
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25.06.2022 19:26 Ответить
40 миллиардов Лед Лиза вам шо мало
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25.06.2022 19:33 Ответить
На війну Україна витрачає 5 млрд на місяць, і це тільки на зброю, і цього вкрай не достатньо. Америка дає 40 млрд. але з них лише біля 11 піде на зброю.
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25.06.2022 19:47 Ответить
Запад так долго затягивает, что уже пора им самим на своих танках и самолетах включаться.
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25.06.2022 19:35 Ответить
К концу года, когда 90% у нас всего будет разрушено, может дадут и самолеты и танки. Путлера нельзя злить очень...
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25.06.2022 19:40 Ответить
Не дадуть, виглядає так наче ми героїчно тримаємось щоб дати Європі час переозброїтись і підготуватись, а те що стираються міста - а хто пам'ятає як ті міста виглядали.
На вас напав ведмідь, поряд купа мисливців зі зброєю, замість того щоб допомогти вони починають читати ведмедю мораль, а потім кидають вам в якості зброї каменець, після того як медвідь відгриз вашу ногу вони кидають вам ржавих патронів і гвинтівку в розібраному вигляді.
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25.06.2022 19:51 Ответить
Та подивіться на того рєзнікова. Я би йому ножик не довірив,щоб він не поранився. Харизма не просто відсутня, вона зі знаком мінус. Це злочин, тримання на посту Міністра ТАКЕ в ТАКИЙ час.
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25.06.2022 20:08 Ответить
То дають то не дають, то знову обіцяють дати, то передумали давати ... НАТО продемонструвало свою нездатність оперативно вирішувати оборонні та оборонно - наступальні завдання в разі виникнення воєнної загрози. Саме відсутністю чіткого централізованого керівництва в НАТО, надто тривалими прийняттями рішень, відсутністю єдності в прийнятті рішень в керівництві НАТО скористався Путін. Він впевнений у своїй безкарності, він погрожує всім, ігнорує всі інші країни, а в той же час вимагає ... поваги до Росії. Це нонсенс !!!
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25.06.2022 20:14 Ответить
подготовка пилота на F-15 занимает один год
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25.06.2022 20:28 Ответить
Так какие суммарные цифры, если исключить срок после поставок 50 гаубиц м777? Что после этого времени поставлено? Раза в 3-4 меньше, чем было первой крупной партией легкого вооружения, самолетов разобранных , танков из Польши. И на Германию можно гнать ливерку, но они поставили САУ, а США - нет. Так то так.

Притом когда поставляли гаубицы, то самолеты летали просто мгновенно как по команде и в большом количестве. Но с тех пор идет самый минимум и притом авиадоставкой, а не свозиться в Европу.

То есть у них принято новое решение, с помощью американского ЦРУ и внедренных агентов туда: "Путину нужно сохранить лицо, нельзя дать ему возможности проиграть войну", а если украинцев погибнет 2 миллиона человек, то всему Западу будет не хуже, да и беженцы им пригодятся после африканских беженцев и падения рождаемости аж до 1.8 или еще ниже. Нас это категорически и абсолютно не устраивает. Есть два рычага давления на США: первый это проиграть войну с капитуляцией и величием Путина, чтобы демократы проиграли все выборы и еще на долгий срок, а второй вариант это угрожать Европе, что мы предложим Путину временное перемирие ради объединения армий и войны против всей Европы, включая Францию и Германию с обязательной целью оккупировать эти две страны. Что обе страны будут работать ради войны с захватом всей Европы. И перестать делать заявления, что мы будем воевать даже лопатами. Нет, уже это не требуется, уже есть явная угроза всей Европе и рейтингу лично этих политиков, кто наделал много заявлений. Это наш козырный туз и не надо его превращать в шестерку, постоянно благодаря за даже не слабую помощь, а за невыполнения обещаний и своих же заявлений о поражении России.
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25.06.2022 20:56 Ответить
илларионов, перелогинься.
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25.06.2022 21:31 Ответить
Запад так долго затягивает, что уже пора им самим на своих танках и самолетах включаться. Мы же фактически воюем за весь цивилизованный мир.
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25.06.2022 21:49 Ответить
зброя як і гроші любить тишу
значить що? потрібно робити все тихенько
а гучність зброї нехай відчує кацапня на своїй шкірі на фронті
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25.06.2022 23:02 Ответить
 
 