Это похоже на объявление войны, - Лукашенко о блокаде Литвой товаров в Калининградскую область
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "похожа на объявление войны".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на встречу Лукашенко и Путина.
Лукашенко заявил: "Нас очень напрягает та ситуация и та политика, которую проводят наши соседи. Вы в общих чертах знаете: это руководство Польши и руководство Литвы. Политика (направленная – ред) на конфронтацию. И вам их хватает, особенно в Украине.
В последнее время наемников больше всего из Польши. Я не понимаю, зачем им нужна конфронтация. Но ясно, что за спиной стоят и подталкивают. Но политика отвратительна, поведение – агрессивно.
То же с Литвой. Нарастает поток информации об их замысле приостановить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это похоже на объявление войны! Это же недопустимо подобные вещи в современных условиях.
Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он надеется на жесткий и зеркальный ответ России на эти "враждебные действия" Литвы.
Пожалуйста, подождите...
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Тобі яка різниця,бульбозавр їпаний? Залізь в те лоно в яке хотів Україну повернути і сиди там тихенько поки бульбу не прострелили!
Идёт мужик по лесу, грибы собирает.
Когда выходит ему навстречу бабуля с ружьём и говорит,
- Вы меня изнасиловать хотите !?
Мужик, - Нет! Что вы бабуля!
- А придется!! Говорит бабка и взводит курки..
А санкції відносно Росії та БРСР - "спеціальна економічна операція" по лікуванню вас від "рашизму"! На голодний шлунок менше бажання воювать!
‼️Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что Еврокомиссия подготовила документ, разрешающий перевозку товаров, находящихся под санкциями, из материковой России в Калининградскую область через страны ЕС.
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Нет, это не объявление войны, а просто санкции! И вас никто не боится.
Скажи спасибо,что море вам не заблокировали. Плавайте пока.
європа ж звільнити хоче
Спрячься, беги в Гаагу, пока живой, ну в камере отсидишь пока не сдохнешь, толстый писун сокамерника не гумавая палка. Помни, что есть палачи виртуозы, двое суток в петле, ногами дрыгать придётся, если тебя притащат!!!
PS: Шли ***** на пу#ин, пока не поздно!