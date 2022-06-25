Это похоже на объявление войны, - Лукашенко о блокаде Литвой товаров в Калининградскую область

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "похожа на объявление войны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на встречу Лукашенко и Путина.

Лукашенко заявил: "Нас очень напрягает та ситуация и та политика, которую проводят наши соседи. Вы в общих чертах знаете: это руководство Польши и руководство Литвы. Политика (направленная – ред) на конфронтацию. И вам их хватает, особенно в Украине.

В последнее время наемников больше всего из Польши. Я не понимаю, зачем им нужна конфронтация. Но ясно, что за спиной стоят и подталкивают. Но политика отвратительна, поведение – агрессивно.

То же с Литвой. Нарастает поток информации об их замысле приостановить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это похоже на объявление войны! Это же недопустимо подобные вещи в современных условиях.

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он надеется на жесткий и зеркальный ответ России на эти "враждебные действия" Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответ России на запрет транзита российских товаров через Литву в Калининградскую область будет практическим, а не дипломатическим, - МИД РФ