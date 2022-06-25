Путин пообещал Лукашенко, что Россия передаст Беларуси "Искандеры" и модернизирует Су-25 под ядерные боезаряды

Президент России Владимир Путин объявил о решении передать на вооружение Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Как вы с нами договаривались – вы задали вопрос об этом, – решение у нас принято. Мы в ближайшие месяцы передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, к тому же как в привычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он на встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня.

Теперь заместители министров обороны и главы генштабов должны проработать все детали.

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Также, по данным издания, Путин предложил дооборудовать в России самолеты Су-25, находящиеся на вооружении белорусской армии.

Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы они могли нести ядерные боезаряды. Он признал, что его "очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды".

"Я задаю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить нашу родину от Бреста до Владивостока", - добавил он.

"На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом приступить к подготовке летного состава", - заявил Путин.

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Напомним, президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин и узурпатор власти в Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.