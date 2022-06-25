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Путин пообещал Лукашенко, что Россия передаст Беларуси "Искандеры" и модернизирует Су-25 под ядерные боезаряды

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

искандер

Президент России Владимир Путин объявил о решении передать на вооружение Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Как вы с нами договаривались – вы задали вопрос об этом, – решение у нас принято. Мы в ближайшие месяцы передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, к тому же как в привычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он на встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня.

Теперь заместители министров обороны и главы генштабов должны проработать все детали.

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Также, по данным издания, Путин предложил дооборудовать в России самолеты Су-25, находящиеся на вооружении белорусской армии.

Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы они могли нести ядерные боезаряды. Он признал, что его "очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды".

"Я задаю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить нашу родину от Бреста до Владивостока", - добавил он.

"На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом приступить к подготовке летного состава", - заявил Путин.

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Напомним, президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин и узурпатор власти в Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.
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Топ комментарии
+35
Передай бульбпнфюреру свои обосранные трусы, живой карликовый трупик.
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25.06.2022 19:48
+23
Чемодан пусть ему передаст. В который срет
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25.06.2022 19:54
+21
Нічого, назабаром їм ті труси видаватимуть:

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25.06.2022 20:33
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Передай бульбпнфюреру свои обосранные трусы, живой карликовый трупик.
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25.06.2022 19:48 Ответить
Чемодан пусть ему передаст. В который срет
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25.06.2022 19:54 Ответить
1. пусть Хйло доживет
2.Пусть реально передаст
3.лукашенко чтобы мне утерялся во власти и от власти
4.и Сакции санкции санкции...ДЛЯ РАШКИ И БЕЛОРУССИИ ПЕРВОЙ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ВООРУЖЕНИЯ....а ВТОРОЙ ЗА СТАТУС ГОСУДАРСТВО ТЕРРОРИСТ ЯДЕРНОГО ЦИКЛА..
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25.06.2022 20:28 Ответить
Нічого, назабаром їм ті труси видаватимуть:

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25.06.2022 20:33 Ответить
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25.06.2022 21:01 Ответить
Ключове слово: "пообіцяв"! Та він багато що кому обіцяв. ***** повірити - себе не поважати!
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25.06.2022 19:48 Ответить
от як раз тут це не в тему
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25.06.2022 20:06 Ответить
Перевожу на язык ***** - Наши искандеры будут в белораше официально вместе с кацапской командой управления.
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25.06.2022 20:11 Ответить
А--а--а-а-а!! Всі нас (Рашку, себто) хочуть перетворити в ядерний попіл!!! А-а-а-а!!! Путєн, давай снаряди!! Тре щось робити з цим!!! ААаа-ааа!!
Ото світу сьогодення не пощастило (а Україні -- так взагалі) з двома їбанатами!
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25.06.2022 19:49 Ответить
у Хйла походу не хватает лишних самолетов.
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25.06.2022 19:49 Ответить
Падєліца анало-гавнєтом...
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25.06.2022 19:49 Ответить
а чому не ІГІЛу ?

створений ФСБ ІГІЛ був перший в черзі на терористичне ЯО
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25.06.2022 19:50 Ответить
Су 24 наверное???
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25.06.2022 19:52 Ответить
Су 25 это вообщето штурмовики!!
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25.06.2022 19:53 Ответить
Да пох, Властелину Галактики, как они там называются. Он план толкнул.
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25.06.2022 20:09 Ответить
Тобто ядерний удар буде з території білорусії...
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25.06.2022 19:53 Ответить
Один неадикват вирішив надати ЯЗ іншому, цікаво як відреагує на це Захід.
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25.06.2022 19:54 Ответить
Виразить глибоке занепокоєння.
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25.06.2022 19:56 Ответить
Як тількі Белорусі хоть 1 ракета ядерна буде передана то Білорусі не стане як держави.Захід це терпіти не буде і вже такі заяви це Лука підписав собі вирок.Західу достатньо проблем с рашкою і війною щоб ще йце лайно гавкало.Польша тим паче буде реагувати .
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25.06.2022 20:05 Ответить
и что запад сделает?? надует щеки и озаботится?
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26.06.2022 00:32 Ответить
переговоры, дипломатия, саммит,
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25.06.2022 20:11 Ответить
Нагнітає перед самітом НАТО який відбудеться завтра. Вся ці заяви та пуски ракет по України мають ціль змусити захід натиснути на Україну, і добитися так званих мирних угод та фіксації статус кво на сьогодні.
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25.06.2022 19:54 Ответить
Забавно когда два лохотронщика общаются между собой. Вопрос только в том что у ботоксного фашиста этих искандеров как кот насцал, а модернизацию самолетов, при санкциях, он собирается проводить при помощи китайских чипов для биде!!!
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25.06.2022 19:55 Ответить
Россия - 140 единиц «Искандер-М» в СВ, 12 единиц «Искандер-М» в БВ ВМФ и неизвестное количество единиц «Искандер-К», по состоянию на 2020 год[7]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Искандер_(ракетный_комплекс)
От же у бесноватого путлера искандерики закончились...
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25.06.2022 19:55 Ответить
Модернизация самолётов за счёт украинских стиралок!?
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25.06.2022 19:57 Ответить
Знаете что будет? Рашка подставит Беларусь как подставила Германию в 1941 году. Это же историческое виляние хвостом у русских. Сначала втянут в войну, а потом кинут сделав из себя святых. Это нужно рубить в зародыше - за развязывание войны Беларусью, ответственность несет рашка и только потом пособники.
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25.06.2022 19:58 Ответить
Самый плохой вариант в теории - это рашка применит ядерное оружие с территории беларуси.... при этом скажет, что мы то не причем, это конфликт Украины и независимой беларуси, с ней и разбирайтесь (может даже и глубоко осудить все это)
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26.06.2022 00:28 Ответить
бульбофюрер с искандерами
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25.06.2022 19:59 Ответить
Луке звездарики.
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25.06.2022 20:00 Ответить
Вместо того что бы о своих гражданах заботиться, повышать зарплаты, пенсии, газифицировать села, строить дома эти господа только одно знают - больше оружия и угроз всему миру. Сволочи!
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25.06.2022 20:01 Ответить
Лука робе все щоб здохнути швидше путлера.
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25.06.2022 20:02 Ответить
Я балдію з цих двох понторізів.Яка нахрен ядерна зброя?В цю маячню тільки зомбовані сасєяни вірять.За 4 місяці Луганську область захопити не можуть.Рипнуться проти нато і через 5 годин з кацапстану буде пустиня
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25.06.2022 20:03 Ответить
Львов и границу опять бомбили ракетами, так что разворачивайте уже обещанное ПВО
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25.06.2022 20:05 Ответить
Гбр ще не віддало клістони, які вилучили два роки тому у справі Порошенко.
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25.06.2022 20:07 Ответить
Снаряди для хаймарсів 300 км вже на підході. іскандери не допоможуть зупинити бавовну
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25.06.2022 20:06 Ответить
Дєд всєя УДМУРТНІ, явно бажає білорусів втягнути у свої ШИЗОЇДНІ ІГРИ. .
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25.06.2022 20:14 Ответить
Обіцяного три роки чекають, а від Адольфа ІІ ще довше
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25.06.2022 20:17 Ответить
Бяшок таки Чорнобильська радіація вразила серйозно - повна відсутність розуму...
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25.06.2022 20:19 Ответить
До владивостока невийде там вже обживають громадяни КНР
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25.06.2022 20:32 Ответить
путин 2 раза нарушает Будапештский Меморадум: сначала нарушил границы Украины, а теперь передает ядерное оружие Белоруси. В этом случае путин должен вернуть и Украине ядерные головки, а если не он то Запад.
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25.06.2022 20:35 Ответить
ну... готуємось до ядерних вибухів...
якщо побачите ядерний гриб біжіть в його сторону, щоб швидше померти і не мучатись
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25.06.2022 20:35 Ответить
Тогда нам Patriot, самолёты, ракеты на 500км
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25.06.2022 20:39 Ответить
Помнится Европа когда изымала у нас ЯО, и передавала его Рашке как бы в ответственные руки. Ну теперь наблюдайте как Рашка вооружает диктаторов и террористов всего мира от северной кореи до беларашки.
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25.06.2022 20:39 Ответить
Похоже, что сохранять эту гиганскую террористическую помойку целой для нераспространения ядерного оружия не имеет смысла, напротив, ********* положил болт на всех и будет раздавать ЯО всем своим сателлитам и "дружественным" террористическим режимам.
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25.06.2022 22:05 Ответить
Европа дочешится что ***** еще и талибам ЯО подарит. Пора уже валити етих обоих недоделков пока не поздно совсем стало
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25.06.2022 20:52 Ответить
Ну, то, что путин передаст, знает ВЕСЬ МИР.
Ведь он ***** и передаст.
Тара та та тара та та.
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25.06.2022 21:04 Ответить
Лукашенко с неудачниками не связывается.
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25.06.2022 21:19 Ответить
********** походу решил " передать" ЯО Белоруси, потом оттуда долбануть по Украине, ответку получат белорусы, а хитровы.баный ********* типа ни при чём. Давайте белорусы поиграйте с **********ом в ЯО, будете светиться.
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25.06.2022 22:00 Ответить
замість того щоб розвивати економіку і піднімати рівень життя людей, херньою якоюсь займаються,
і білоруси будуть в лаптях зато з ядреною бомбою
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25.06.2022 22:11 Ответить
***** лучше бы долларов дав, а то омон уже косо смотрит на усатого придурка
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25.06.2022 22:45 Ответить
Цікаво як труп може щось передати кандидату в трупи?
Мумія здохло і ще щось передає, москалі ви *******
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25.06.2022 23:14 Ответить
два старых маразматика =) су-25 с ядерными зарядами, - это новое слово в бульбо-рейхе. феерическая вундервафля
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26.06.2022 00:13 Ответить
Нехай лука засуне ці кацапські іскандери собі в сраку,де їм саме місце.
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26.06.2022 00:36 Ответить
ТЕПЕРЬ У ЗАПАДА РАЗВЯЗАННЫ РУКИ ДЛЯ ПОСТАВОК УКРАИНЕ ЛЮБОГО ВООРУЖЕНИЯ !)
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26.06.2022 00:42 Ответить
Два дебіла - ето сіла. Третій ще є в Північній Кореї...Світу потрібно негайно очиститися від *****, бульбофюрера та кин пук срака.
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26.06.2022 04:49 Ответить
Тей ,що в Північній Кореї - вчився в Швейцарії, тому він придурюється тільки
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26.06.2022 06:32 Ответить
Глядя на то, как в последние пару дней осмелел Путин вспомнился анекдот:
Девушка пукнула в электричке. Ей стыдно стало. Ну и она пальцем начала водить по стеклу, чтобы звук подделать. А сидящий напротив пассажир ей говорит: звук то подделала, а запах?
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26.06.2022 11:58 Ответить
Два дебила-это сила!!!
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26.06.2022 14:32 Ответить
 
 