Путин пообещал Лукашенко, что Россия передаст Беларуси "Искандеры" и модернизирует Су-25 под ядерные боезаряды
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин объявил о решении передать на вооружение Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Как вы с нами договаривались – вы задали вопрос об этом, – решение у нас принято. Мы в ближайшие месяцы передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, к тому же как в привычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он на встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня.
Теперь заместители министров обороны и главы генштабов должны проработать все детали.
Также, по данным издания, Путин предложил дооборудовать в России самолеты Су-25, находящиеся на вооружении белорусской армии.
Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы они могли нести ядерные боезаряды. Он признал, что его "очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды".
"Я задаю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить нашу родину от Бреста до Владивостока", - добавил он.
"На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом приступить к подготовке летного состава", - заявил Путин.
Напомним, президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин и узурпатор власти в Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.
Пожалуйста, подождите...
2.Пусть реально передаст
3.лукашенко чтобы мне утерялся во власти и от власти
4.и Сакции санкции санкции...ДЛЯ РАШКИ И БЕЛОРУССИИ ПЕРВОЙ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ВООРУЖЕНИЯ....а ВТОРОЙ ЗА СТАТУС ГОСУДАРСТВО ТЕРРОРИСТ ЯДЕРНОГО ЦИКЛА..
Ото світу сьогодення не пощастило (а Україні -- так взагалі) з двома їбанатами!
створений ФСБ ІГІЛ був перший в черзі на терористичне ЯО
От же у бесноватого путлера искандерики закончились...
якщо побачите ядерний гриб біжіть в його сторону, щоб швидше померти і не мучатись
Ведь он ***** и передаст.
Тара та та тара та та.
і білоруси будуть в лаптях зато з ядреною бомбою
Мумія здохло і ще щось передає, москалі ви *******
Девушка пукнула в электричке. Ей стыдно стало. Ну и она пальцем начала водить по стеклу, чтобы звук подделать. А сидящий напротив пассажир ей говорит: звук то подделала, а запах?