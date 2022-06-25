Байден и лидеры G7 договорились запретить импорт золота из России, - CNN

Президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 ("Большой семерки") согласовали запрет на импорт золота из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем твиттере репортер CNN Кейтлен Коллинс.

"Президент Байден и другие лидеры G7 договорились объявить о запрете на импорт нового золота из России, сообщает CNN. Золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей. Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", – написала Коллинс.

President Biden and the rest of the G7 leaders have agreed to announce an import ban on new gold from Russia, CNN is told. Gold is the second largest export for Russia after energy. The Treasury Department will make the formal announcement Tuesday. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 25, 2022

Напомним, по данным Reuters, страны-участницы Европейского Союза готовятся объявить санкции по поводу импорта российского золота. В частности, знакомый с работой над санкциями источник сообщил, что Еврокомиссия работает над добавлением золота в возможный следующий пакет ограничений.

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