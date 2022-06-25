Байден и лидеры G7 договорились запретить импорт золота из России, - CNN
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Президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 ("Большой семерки") согласовали запрет на импорт золота из России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем твиттере репортер CNN Кейтлен Коллинс.
"Президент Байден и другие лидеры G7 договорились объявить о запрете на импорт нового золота из России, сообщает CNN. Золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей. Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", – написала Коллинс.
President Biden and the rest of the G7 leaders have agreed to announce an import ban on new gold from Russia, CNN is told. Gold is the second largest export for Russia after energy. The Treasury Department will make the formal announcement Tuesday.— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 25, 2022
Напомним, по данным Reuters, страны-участницы Европейского Союза готовятся объявить санкции по поводу импорта российского золота. В частности, знакомый с работой над санкциями источник сообщил, что Еврокомиссия работает над добавлением золота в возможный следующий пакет ограничений.
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вони будуть золоті рельси класти!
метал буде із охєрєнним дисконтом
большая семьорка - G7
три семьорки - М777
На самом деле золото идёт не столько в Британию, сколько на Лондонскую золотую биржу, окуда оно перепродаётся. То же касается и Швейцарии - то есть, Цюрихской золотой биржи. Думаю, это - реакция на то, что три дня назад, впервые с начала войны, Швейцарцы купили российских золотых слитков на $200 млн.
Согласно теперешним санкциям, Швейцария не будет продавать золотые слитки, произведённые в россии после 7 марта 2022 года, но это не распространяется на слитки, изготовленные ранее. Теперь, похоже, это сделает Британия.
Санкции в таком слабом, не жестком виде - это пуканье в воздух. Цель номер один - открыть в Украине и на границе Украины ряд военных заводов, где будут работать украинцы с низким уровнем оплаты труда ради экономии средств, а станки и технологии будут вашими. Это совсем недорого стоит, зато будет массовое производство несложного оружия как снаряды, выстрелы к минометам и сами орудия. Миллионы в год.
Не знаю, как там сейчас обстановка с газом за рубли. А золото, если оно тоже становится неконвертируемым, тогда может либо лежать мёртвым грузом, либо идти со скидкой основным покупателям в лице всяких Индий и Китаев.