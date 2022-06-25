Мы сосредоточены на обороне, безопасности и военном сотрудничестве, - Симмонс о союзе Великобритании, Польши и Украины

Трехсторонний формат сотрудничества Украины, Великобритании и Польши сконцентрирован на обороне, безопасности и военном сотрудничестве. В будущем возможно также дипломатическое и политическое взаимодействие.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, что с этим (трехсторонним форматом сотрудничества – ред.) делать дальше. Сейчас мы сосредоточены на обороне, безопасности и военном сотрудничестве. На мой взгляд, в будущем мы можем развивать дипломатические и политические виды взаимодействия, в рамках которых сотрудничество трио может укрепить отношения. Впрочем, сейчас мы все сосредоточены на противодействии вторжению", - сказала Симмонс.

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Она также опровергла сообщение итальянской газеты, написавшей, что британский премьер Борис Джонсон якобы предлагал Президенту Украины создать новый союз как альтернативу ЕС.

"Это недостоверная информация", – сказала посол Британии.