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Новости Политика Украины
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Великобритания (4253) Симмонс Мелинда (103)

Мы сосредоточены на обороне, безопасности и военном сотрудничестве, - Симмонс о союзе Великобритании, Польши и Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

сіммонс

Трехсторонний формат сотрудничества Украины, Великобритании и Польши сконцентрирован на обороне, безопасности и военном сотрудничестве. В будущем возможно также дипломатическое и политическое взаимодействие.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, что с этим (трехсторонним форматом сотрудничества – ред.) делать дальше. Сейчас мы сосредоточены на обороне, безопасности и военном сотрудничестве. На мой взгляд, в будущем мы можем развивать дипломатические и политические виды взаимодействия, в рамках которых сотрудничество трио может укрепить отношения. Впрочем, сейчас мы все сосредоточены на противодействии вторжению", - сказала Симмонс.

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Она также опровергла сообщение итальянской газеты, написавшей, что британский премьер Борис Джонсон якобы предлагал Президенту Украины создать новый союз как альтернативу ЕС.

"Это недостоверная информация", – сказала посол Британии.
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если союз, то вводите войска
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25.06.2022 20:32 Ответить
То в лапатному союзі відразу війська вводять, а в цьому достатньо гарної зброї і побільше.
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25.06.2022 20:50 Ответить
не все одразу, але "по-любому" ми з поляками будемо стояти плече до плеча - це суворе майбутнє наших народів.....
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25.06.2022 20:59 Ответить
Можно например разбомбить российское оружие на территории Белоруси Пока они не ядерное государство
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25.06.2022 20:33 Ответить
Как-то резко перестали упоминать в этом возможном союзе прибалтийские страны
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25.06.2022 20:50 Ответить
Це не можливий союз, а вже існуючий
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25.06.2022 21:16 Ответить
Supper
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25.06.2022 21:24 Ответить
так, об'єднуватись і брати ініціативу, бо решті схоже пофіг
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25.06.2022 22:07 Ответить
Німці з французами дуже нехочуть союзу Британії, Польщі та України!
Німці і французи бояться втратити споживачів і здобути сильних конкурентів на європейському континенті!
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25.06.2022 22:32 Ответить
Триумвират (лат.«союз трёх мужей») - союз трех держав - "Дело - нужное, польза − общая".
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26.06.2022 00:07 Ответить
 
 