Рада будет работать в турборежиме, чтобы выполнить до 2025 года все обязательства по вступлению в ЕС, - Стефанчук
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Верховная Рада будет работать в турборежиме, чтобы Украина до 2025 года выполнила все обязательства, связанные с ее полноценным членством в ЕС.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы выйдем на комплексный план этих работ. Я думаю, что мы обязательно представим их обществу – перечень тех законодательных актов и план их принятия в Верховной Раде Украины. Потому что мы хотим, чтобы все происходило прозрачно, стабильно и прогнозированно", - подчеркнул Стефанчук.
Он убежден, что при голосовании "за парламентом никаких задержек не последует".
"Парламент будет делать все для того, чтобы 2025 год стал тем годом, когда Украина выполнит все обязательства, связанные с ее потенциальным членством в Европейском Союзе. А парламент, я думаю, справится еще быстрее. Точно так же, как мы быстро справились с правительством, заполняя опросник", - добавил спикер Рады.
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спешить не надо!
в 2025 фанфары, ура, бабы чепчики бросают - ЗЕля идьот в преЗЕки
Ви вже наприймали.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
..коли вже вибори?.. може ж вумний нарід порозумнішав?.. вони ж у 2014му зібралися і не лохонулися, усі разом - отже можуть, коли треба..(
Руся,турбо уже проходили.Наступати на тіж граблі? Придумай щось інше,нове.
Ну і бовдури зібралися в ВР
Об этом заявил зам главы ОП Игорь Жовква в интервью Financial Times. По его словам, это связано с пониманием бесперспективности подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.
Цитата: "Члены НАТО отвергли наши устремления. Мы больше ничего не будем делать в этом отношении".
"WTF? А этот... человек в курсе, что руководители "отдельных стран альянса" не вечны, а курс Украины в Евроатлантические структуры закреплён в Конституции и оплачен кровью наших бойцов на этой войне? Не является ли такое заявление результатом сепаратных договорённостей с агрессором? Очень бы хотелось прояснить нынешнюю позицию власти по этому вопросу!" - запитує в своєму телеграм-каналі блогер Олег Шарп.