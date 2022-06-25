Рада будет работать в турборежиме, чтобы выполнить до 2025 года все обязательства по вступлению в ЕС, - Стефанчук

Верховная Рада будет работать в турборежиме, чтобы Украина до 2025 года выполнила все обязательства, связанные с ее полноценным членством в ЕС.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выйдем на комплексный план этих работ. Я думаю, что мы обязательно представим их обществу – перечень тех законодательных актов и план их принятия в Верховной Раде Украины. Потому что мы хотим, чтобы все происходило прозрачно, стабильно и прогнозированно", - подчеркнул Стефанчук.

Он убежден, что при голосовании "за парламентом никаких задержек не последует".

"Парламент будет делать все для того, чтобы 2025 год стал тем годом, когда Украина выполнит все обязательства, связанные с ее потенциальным членством в Европейском Союзе. А парламент, я думаю, справится еще быстрее. Точно так же, как мы быстро справились с правительством, заполняя опросник", - добавил спикер Рады.

Также читайте: Парламент принял принципы государственной антикоррупционной политики до 2025 года