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Россияне открыли штаб подготовки к псевдореферендуму в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

референдум

Российские оккупанты в Мелитополе образовали штаб для проведения так называемого референдума.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров во время национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад стало известно, что оккупанты создали свой штаб для проведения референдума. Одним из руководителей этого штаба стала Галина Катющенко, которая была одним из руководителей штаба партии регионов. Вроде бы она теперь готовит документы для проведения псевдореферендума", - говорит Федоров.

Он убежден, что подготовка оккупантов вызвана желанием получить картинку поддержки людьми присоединения или вхождения в состав квази-республики. О волеизъявлении граждан речь не идет, отмечает городской голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты планируют провести "референдум" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября, - Центр национального сопротивления

"Почему они так тянут с референдумом для меня понятно. Сегодня мы не можем сказать, что более 5% на временно оккупированных территориях поддерживают Россию. А оставшиеся в оккупации 95% - точно против. Не говоря уже о тех, кто оставил наши временно оккупированные города", – подчеркнул Федоров.

По его словам, российские оккупанты могут показать картинку, но это не повлияет на освобождение оккупированных территорий ВСУ, а также на сопротивление тех людей, которые находятся как в городе, так и вне города.

Напомним, оккупационные власти несколько раз переносили "референдумы" в Запорожской и Херсонской областях. Нынешняя дата – 11 сентября. В этот же день в России будут проходить выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Российский банк начал работать в оккупированном Мелитополе: Деньги принимает, но не выдает
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Топ комментарии
+10
Касапские дебилы вносите ноги скоро вам писта наступит.
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25.06.2022 20:39
+8
привезут автобусами с кацапии для картинки, как было в 2014. результаты естественно нарисуют. а потом будут грозить ядерной бимбой чтоб не отвоёвывали.
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25.06.2022 20:51
+5
Їм немає різниіі, скулькі відсотків їх підтримує. Якщо буде потрібно, вони і 146 намалюють.
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25.06.2022 20:58
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Касапские дебилы вносите ноги скоро вам писта наступит.
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25.06.2022 20:39 Ответить
Ну ,а як скоро-нам казочку Буданов розповість.
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25.06.2022 22:14 Ответить
Та як то по)(уй.
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25.06.2022 20:39 Ответить
Не подобається щось мені цей мер, ой не подобається ...
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25.06.2022 20:44 Ответить
Левый парень сто пудов.
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25.06.2022 20:50 Ответить
Лівий це ви і ваш співрозмовник.
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25.06.2022 21:00 Ответить
Сьогодні ми не можемо сказати, що більш як 5% на тимчасово окупованих територіях підтримують Росію. А 95%, які залишились в окупації - точно проти. Джерело: https://censor.net/ua/n3350213
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25.06.2022 20:48 Ответить
привезут автобусами с кацапии для картинки, как было в 2014. результаты естественно нарисуют. а потом будут грозить ядерной бимбой чтоб не отвоёвывали.
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25.06.2022 20:51 Ответить
С мавзолєйним паспортом разве что а АД дорога...
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25.06.2022 20:51 Ответить
каждому участнику свинцовую пидозру
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25.06.2022 20:55 Ответить
Їм немає різниіі, скулькі відсотків їх підтримує. Якщо буде потрібно, вони і 146 намалюють.
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25.06.2022 20:58 Ответить
з української сторони бюлєтєні будуть вкидати М-777
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25.06.2022 21:01 Ответить
Московія - но нагла, підла і брехлива країна ! Завезуть із Сибіру і Далекого Сходу колишніх зеків, розселять у вкрадене житло - і буде нова формація "руського міра", буде референдум, як у Криму під дулами автоматів ...
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25.06.2022 21:06 Ответить
Насправді, це ДОБРЕ!
ВСУ у будь якому разі буде звільняти Мелітопіль.
Буде там цей псевдо-референдум, чи ні.
А цім псевдо-референдум Рашка ЗРІВНЯЄ міжнародний статус Мелітополя та Криму.
У прорашистських західних політиків НЕ БУДЕ аргументів, чому звільняти "референдумний" Мелітопіль можна, а "референдумний" Крим - НІ!
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25.06.2022 21:14 Ответить
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25.06.2022 21:27 Ответить
Референдум буде проводитись просто в окопах, а всім голосуючим, в нагороду, будуть видавати російські сухі пайки 2015 року випуску, щоби не пропали.
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25.06.2022 21:43 Ответить
Ну,як контрнаступу немає.то з цивільними громадянами окупанти творять що їм забагнеться.
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25.06.2022 22:12 Ответить
 
 