Россияне открыли штаб подготовки к псевдореферендуму в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Российские оккупанты в Мелитополе образовали штаб для проведения так называемого референдума.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров во время национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад стало известно, что оккупанты создали свой штаб для проведения референдума. Одним из руководителей этого штаба стала Галина Катющенко, которая была одним из руководителей штаба партии регионов. Вроде бы она теперь готовит документы для проведения псевдореферендума", - говорит Федоров.

Он убежден, что подготовка оккупантов вызвана желанием получить картинку поддержки людьми присоединения или вхождения в состав квази-республики. О волеизъявлении граждан речь не идет, отмечает городской голова.

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"Почему они так тянут с референдумом для меня понятно. Сегодня мы не можем сказать, что более 5% на временно оккупированных территориях поддерживают Россию. А оставшиеся в оккупации 95% - точно против. Не говоря уже о тех, кто оставил наши временно оккупированные города", – подчеркнул Федоров.

По его словам, российские оккупанты могут показать картинку, но это не повлияет на освобождение оккупированных территорий ВСУ, а также на сопротивление тех людей, которые находятся как в городе, так и вне города.

Напомним, оккупационные власти несколько раз переносили "референдумы" в Запорожской и Херсонской областях. Нынешняя дата – 11 сентября. В этот же день в России будут проходить выборы.

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