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Депортированных в РФ граждан Украины, которые смогут добраться до границы, будут пропускать и без документов, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,депортація

Границы с Российской Федерацией закрыты, но пограничники будут пропускать граждан Украины даже без документов, удостоверяющих личность.

Об этом сообщила в эфире телемарафона вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Три четвертых (3/4) людей от всего числа прошедших эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину", - отметила министр, уточнив, что люди едут в Эстонию и Латвию.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях. Будем помогать добраться до Украины", - сказала Верещук.

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Она напомнила, что границы с РФ закрыты: "Но у нас есть договоренность с пограничниками, если украинцам удастся дойти до границы с Украиной мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное найти путь, чтобы вернуться домой, позвоните нам - мы поможем с билетами, с паспортными документами.

По ее словам, МККК были во время эвакуации бойцов из "Азовстали" в фильтрационных лагерях, которые обустроили оккупанты.

Верещук отметила, что международные представители особо не влияли на процесс, даже после увиденных там ужасов.

Она добавила, что международное гуманитарное право оказалось бессильным перед русскими нацистами.

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Топ комментарии
+20
прикольно
а на підставі чого це? нам мало в країні підкацапленої мразоти? як відрізнити?
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25.06.2022 20:58
+17
Очередной гениальный высер Ирки Жопинс - без документов.
ДРГ - велком, получается.
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25.06.2022 21:02
+8
А рашка ïx випускатиме без документiв?
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25.06.2022 20:58
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А рашка ïx випускатиме без документiв?
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25.06.2022 20:58 Ответить
А Верещучке лишь бы что то ляпнуть.
Прорывайтесь к нашим погранцам как хотите.
Как и эвакуируйтесь из Херсона как хотите.
Я что то сказала - с себя ответственность сняла.
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26.06.2022 06:49 Ответить
прикольно
а на підставі чого це? нам мало в країні підкацапленої мразоти? як відрізнити?
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25.06.2022 20:58 Ответить
Набутылочник, ты что то раздухарился! Лопатой по **** хо?
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25.06.2022 21:27 Ответить
це щось з совкового мєнталітету "нєт бумажкі - ті какашка"?
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25.06.2022 21:33 Ответить
Правильно!А,може ти і є та сама "підкацаплена мразота"?
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25.06.2022 21:48 Ответить
якщо правильно скаже слово "паляниця" - значить свій
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25.06.2022 22:12 Ответить
******** цивілізований світ чітко показав свою нікчемність- кудись не туди воно усе котиться.
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25.06.2022 20:58 Ответить
То то старое доброе тоталитарное прошлое, например совковое, предел мечтаний: гулагии там, расстрелов по доносам, враги народа, голодомор.
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25.06.2022 21:26 Ответить
І цим нацистам і в пекло ви віддали самих кращих із кращих. Запевняли,що усе під контролем. Брехуни оп.
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25.06.2022 20:59 Ответить
Хорошо, но пожалуйста на 100км от линии фронта и с браслетом на ноге. Запустить среди них разведчиков проще простого. Подделка документов и выдача себя за другое лицо присутствует, могут закосить даже под бывшего АТОшника, забрав у убитого паспорт и найдя схожего человека. Сейчас не 42-ой год, передача разведданных не требует явки с послом или посредником, скачал телеграм и полностью анонимно без возможности отследить сливаешь высококачественные фотографии и видео, а также получаешь деньги рядом способов. Безопаснее всего их переправить как беженцев в европейскую страну. И пускай там и живут, а сюда только с полезной военной специальностью, узнанным родственниками лично и желающим воевать, но под наблюдением, что был длительной время в контакте с врагом и мог быть завербован.
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25.06.2022 21:01 Ответить
Ти так кажеш наче ці українці винні, що путлєр напав?
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25.06.2022 21:34 Ответить
а ти взагалі головою бачу нее думаєш,тобі говорять що русня дрг і шпигунів засле а тобі все *****,"ето же наші люді",**** ненавчаєме,здоровий глузд то не твое йди телелохотрону наїбни з черговим гундосиком
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25.06.2022 23:59 Ответить
Очередной гениальный высер Ирки Жопинс - без документов.
ДРГ - велком, получается.
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25.06.2022 21:02 Ответить
А что ты предлагаешь? Всех наших людей прошедших ад и чудом добравшихся до наших погранцов разварачивать обратно в свинособакию? ****** какие мы человечные. И всегда забавляло то, что в интернете сидят самые умные спецы, знающие все и вся, и уверенные что они уж точно умнее наших пограничников и сотрудников спецслужб. С твоими знаниями нужно руководить уже там на месте, без тебя могут херни натворить
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25.06.2022 21:14 Ответить
Ну вот в прошлый раз эта тварь запустила бесплатный транспорт через Чонгар, полностью его разминировав! Теперь предлагает пускать людей без документов - у тебя в мозгу никакие шестеренки от этого не начинают крутиться в правильную сторону?

А еще раньше ее муж расстреливал раненых майдановцев в Доме Профсоюзов, с последующим его поджогом!
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25.06.2022 21:30 Ответить
Конкретно в этой новости говорится что депортированых украинцев у которых свинособаки забрали паспорта не бросят на произвол, им главное добраться до наших погранцов. А там уже ненашего ума дело, там разберутся как установить кто это и каким ветром занесло. Только некоторые считают что главное это собственная жопа в тепле, чужие проблемы нах невсрались и я самый умный парень на деревне.
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25.06.2022 21:43 Ответить
З його думки ДРГ виключно через КПП пересуваються. Більше ж ніде перейти кордон.
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25.06.2022 21:39 Ответить
У даному випадку не потрібно перепливати річку,чи переходити через границю де можливо і застрілять.Самий простіший варіант ,- немаю документів.
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25.06.2022 21:42 Ответить
тут дійсно ситуація досить гостра: зодного боку можливість напустити дрг, з іншого - депортовані українські громадяни...
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26.06.2022 11:19 Ответить
нге тужся ти в голову максимум їсти здатен "свой чілавєк"
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26.06.2022 00:00 Ответить
навіщо ви ображаєте українців, звідки така ненавість до українського народу?
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26.06.2022 11:18 Ответить
А не подскажете мне, сколько их Иркиными автобусами к 24.02.2022 года из Крыма в Херсон перевезли? Через КПП? И откуда их столько в Киеве оказалось? Всех с парашютами выбрасывали?
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26.06.2022 13:40 Ответить
Я с 4 часов 27 минут 24 февраля 2022 года, я совсем не человечный. И к этому меня готовили с 2013 года разного рода московиты, донбаситы с лугондонцами, а с мая 2019 года и слуги народа с 73% контингентом умственно недоразвитых. А с учётом того, КТО сейчас возглавляет СБУ ты лично можешь и забавляться и умничать тут, корча из себя знатока и эксперта в данных вопросах. Вместе с Иркой Жопинс и на равных с Марьянкой Безуглой. Они раз твоего уровень интеллекта. К слову, у тебя твой оков "вырыт" в кресле или на диване в Закарпатье?
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26.06.2022 13:38 Ответить
Тут може бути і агентура. Треба щось спитати на українській мові і слова "паляниця", "лисиця" і т.п.
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25.06.2022 21:03 Ответить
Ну хоч якийсь адекватний коментар)
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25.06.2022 21:37 Ответить
не устают удивлять меня эти существа.
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25.06.2022 21:10 Ответить
Херня какая какая этот "визовый режим". Как и всё, в принципе, у Zебобиков. Так дивизия свинособак без проблем зайдет со всеми своими **********.
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25.06.2022 21:26 Ответить
А как их планируется узнавать? Они гимн петь будут или у них татуировка с тризубом на плече?
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25.06.2022 21:26 Ответить
Интересная комбинация. Ввели визовый режим и отменили какие-либо документы.
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25.06.2022 21:32 Ответить
Це щоб російське дрг легше до нас пролазило.
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25.06.2022 21:37 Ответить
Краще хай сидять там, чим до нас зайдуть полчища російских ДРГ.
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25.06.2022 21:42 Ответить
Я проти російських ДРГ, але що робили з 1 мільйоном депортованих українців, відмовитись від них? Їх доля вас не цікавить? Хто винен у тому, що їх міста окупували?
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25.06.2022 21:41 Ответить
После войны вернутся
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25.06.2022 22:52 Ответить
А перевірку тих людей на благонадійність і "вошивість" хто робитиме- та ж гіперактивна куцомізка верещучка?
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25.06.2022 21:42 Ответить
Верещук - агент Кремля.
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25.06.2022 21:46 Ответить
Які ж тут в коментах є є.ануті совковомислячі тварини) Та ви ще об'явіть як Сталін, всіх наших військовополонених зрадниками Батьківщини,та саджайте у концтабори тих,хто повернувся .Які ж ви є.абуті,курво!
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25.06.2022 21:53 Ответить
Сулыма - давно за тобою стежу - ты брехливий агент кремля.
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25.06.2022 22:30 Ответить
То донос напиши на мене),але знай, що своїм подільником я вкажу тебе)
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25.06.2022 22:51 Ответить
Який пароль? Паляниця?
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25.06.2022 22:00 Ответить
Это она сама придумала или кацапское ФСБ подсказало? И не говорите мне после этого высера, шо ЗЕшобла не враг нам. В ОТСТАВКУ!!!!
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25.06.2022 22:31 Ответить
Добре придумали.але як вони пройдуть кацапських прикордонників.Це якась маячня придумали відмазки.Якщо прийдуть до наших то пропустять. а з кацапами домовились.Не смішіть людей своєю тупістю.
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25.06.2022 22:41 Ответить
ешё не сидишь, жива и легитимна? говори то, что тебе сказали ВСУ. Зарабатывай ещё статьи после разминирования перешейков с друзяками
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25.06.2022 23:35 Ответить
Ну и дура, а ещё популистка под стать своему шефу и его прихлебателям
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26.06.2022 10:07 Ответить
Проверку на адекватность должны там пройти прежде всего представители влади и сама Верещук. Т.е., один из них говорит, что надо визовый режим с россией и никого без документов не пропускать, а эта уполномоченная звезда откровенно призывает всех без документов просто
подойти к пограничникам и их пропустят без всякой проверки. Якобы договорено?! На границе?!
Они что, шпионских фильмов не смотрели, ну книг, понятно, не читают, или нет данных сейчас о количестве обезвреженных диверсионных групп и сколько их ещё! Не, это просто звиздец!
Господи, получается, у власти или умстенноотсталые или предатели. ЕДИНИЦЫ сограждан смогут
добраться без документов и денег через российские границы, война идёт. А сколько пройдёт
диверсантов и "спящих" шпионов, женщины прекрасно работают на этой стезе!
Определять по словам, смешно, восточная Украина всегда говорила на русском.
Там могут оставить членов семьи в заложниках. НЕт, здесь нужна фильтрация, да, лагерь, если хотите, пока кто то не подтвердит. СБУ пусть работает, а не военных трусит за мелочи. Вопрос
серьёзный. Уже однажды Чонгар разминировали...
В конце концов, есть третьи страны, куда можно бежать и связаться с посольством.
Глупо напоминать, что мы воюем с жестокой и подлой страной, способной на всё.
Эта дама, Верещук, она несёт какое то зло, везде, где появляется,нельзя ли как то её изолировать
для безопасности страны? Или её работодателей?
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26.06.2022 12:31 Ответить
 
 