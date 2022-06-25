Депортированных в РФ граждан Украины, которые смогут добраться до границы, будут пропускать и без документов, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Границы с Российской Федерацией закрыты, но пограничники будут пропускать граждан Украины даже без документов, удостоверяющих личность.
Об этом сообщила в эфире телемарафона вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Три четвертых (3/4) людей от всего числа прошедших эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину", - отметила министр, уточнив, что люди едут в Эстонию и Латвию.
"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях. Будем помогать добраться до Украины", - сказала Верещук.
Она напомнила, что границы с РФ закрыты: "Но у нас есть договоренность с пограничниками, если украинцам удастся дойти до границы с Украиной мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное найти путь, чтобы вернуться домой, позвоните нам - мы поможем с билетами, с паспортными документами.
По ее словам, МККК были во время эвакуации бойцов из "Азовстали" в фильтрационных лагерях, которые обустроили оккупанты.
Верещук отметила, что международные представители особо не влияли на процесс, даже после увиденных там ужасов.
Она добавила, что международное гуманитарное право оказалось бессильным перед русскими нацистами.
Пожалуйста, подождите...
Прорывайтесь к нашим погранцам как хотите.
Как и эвакуируйтесь из Херсона как хотите.
Я что то сказала - с себя ответственность сняла.
а на підставі чого це? нам мало в країні підкацапленої мразоти? як відрізнити?
ДРГ - велком, получается.
А еще раньше ее муж расстреливал раненых майдановцев в Доме Профсоюзов, с последующим его поджогом!
подойти к пограничникам и их пропустят без всякой проверки. Якобы договорено?! На границе?!
Они что, шпионских фильмов не смотрели, ну книг, понятно, не читают, или нет данных сейчас о количестве обезвреженных диверсионных групп и сколько их ещё! Не, это просто звиздец!
Господи, получается, у власти или умстенноотсталые или предатели. ЕДИНИЦЫ сограждан смогут
добраться без документов и денег через российские границы, война идёт. А сколько пройдёт
диверсантов и "спящих" шпионов, женщины прекрасно работают на этой стезе!
Определять по словам, смешно, восточная Украина всегда говорила на русском.
Там могут оставить членов семьи в заложниках. НЕт, здесь нужна фильтрация, да, лагерь, если хотите, пока кто то не подтвердит. СБУ пусть работает, а не военных трусит за мелочи. Вопрос
серьёзный. Уже однажды Чонгар разминировали...
В конце концов, есть третьи страны, куда можно бежать и связаться с посольством.
Глупо напоминать, что мы воюем с жестокой и подлой страной, способной на всё.
Эта дама, Верещук, она несёт какое то зло, везде, где появляется,нельзя ли как то её изолировать
для безопасности страны? Или её работодателей?