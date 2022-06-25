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Беларусь (7522) разведка (3999) Скибицкий (261)

Беларусь держит на границе с Украиной до 6 тыс. военных, главную угрозу представляют ДРГ, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

скибицкий

Армия Беларуси не способна совершить наступление самостоятельно, без участия РФ, но Кремль держит в резерве треть своих БТГр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК - Украина".

Он подчеркнул, что сейчас армия Беларуси держит только семь батальонов, которые на ротационной основе размещаются у границ Украины. А время, необходимое для развертывания ударных сил, составляет 3-4 недели.

По словам представителя военной разведки Украины, сейчас отдельные подразделения спецназначения РФ вместе с подразделениями сил специальных операций Беларуси проводят совместные учения с отработкой действий на территорию Украины. Тренировки идут по всей линии границы. Аналогичная программа тренировок наблюдалась на протяжении всех предыдущих совместных учений армий Беларуси и РФ. Именно поэтому главная угроза сейчас заключается в действиях диверсионно-разведывательных групп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь может перебросить ДРГ на территорию Украины, - Скибицкий

По словам Скибицкого, формирование ударной группировки, учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии РФ в Беларусь. В то же время ведение наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно рассматривается как крайне маловероятное.

"В целом сейчас численность белорусских подразделений, находящихся на ротационной основе вблизи границ, составляет 4-6 тысяч человек. Также в стране находится 1,5 тысячи личного состава российских подразделений - воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск", - подчеркнул представитель ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не отказалась от плана полного захвата Украины, - Скибицкий
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Топ комментарии
+5
Если бульбаши с рашистами не смогли захватить Киев и Чернигов в феврале когда мы были не готовы то сейчас когда мы их уже везде ждем то они в говно наступят а не на Киев.А вот гадить и обстреливать ракетами они будут. Так что не нужно терпеть а нужно давать по беларашке достуйную ответку
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25.06.2022 21:23
+4
Ненависть к врагу принесет нам победу ибо лютая ненависть в 1000 раз сильнее бесилия. Если кому страшно - подумайте, а не боитесь ли вы врага? А если боитесь, значит недостаточно его ненавидете...
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25.06.2022 21:19
+3
хоть заминировали что-нибудь на перспективніх направлениях, я надеюсь
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25.06.2022 21:17
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Правила форума Совет форумчан
Всего 6000? Химарсы и САУ шли с пунктом не наносить удары по территории РФ? Хорошо, мы это выполним. По сути надо просто взорвать комплексы ПВО и дальше они уже не смогут так дешево бомбить нашу территорию, да и НАТО будет действовать активнее, может даже закрыть небо частично на Западе истребителями, как с-400 взорвут с земли.
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25.06.2022 21:13 Ответить
хоть заминировали что-нибудь на перспективніх направлениях, я надеюсь
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25.06.2022 21:17 Ответить
Бацьку вже зачекалися...

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25.06.2022 21:56 Ответить
Ненависть к врагу принесет нам победу ибо лютая ненависть в 1000 раз сильнее бесилия. Если кому страшно - подумайте, а не боитесь ли вы врага? А если боитесь, значит недостаточно его ненавидете...
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25.06.2022 21:19 Ответить
Надіюся колгосп імені лукашенко розуміє наслідки, втрати територій самою Білорусією
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25.06.2022 21:21 Ответить
Віг розуміє що йому ніїто нічого не простить і не тільки йому а всим дерунам які знущалисЯ і били по Україні
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25.06.2022 21:55 Ответить
Если бульбаши с рашистами не смогли захватить Киев и Чернигов в феврале когда мы были не готовы то сейчас когда мы их уже везде ждем то они в говно наступят а не на Киев.А вот гадить и обстреливать ракетами они будут. Так что не нужно терпеть а нужно давать по беларашке достуйную ответку
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25.06.2022 21:23 Ответить
украинцы, давайте соберем денег на закупку ядерного оружия, исключительно для защитных целей
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25.06.2022 21:26 Ответить
На не ЯО нужно, а дальнобойное ПВО чтобы ядерные ракеты сбивать над головой оккупантов.
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25.06.2022 21:33 Ответить
химическое-дешевле и не хуже
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25.06.2022 21:33 Ответить
Давайте. Кто продаст? империя, куда по Будапештскому меморандуму его вывезли? Купили.Дальше что ? Отгеноцидим Ростов?( дальше, чем Точка-У,120км, нет носителей). Точно.
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25.06.2022 21:44 Ответить
Хєрова з тебе баба Ванга . Лиш би зрадний бздьох підпустити ...
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26.06.2022 00:16 Ответить
я вважаю..що наважиться на наступ..але виключно щоб продемогструвати )(уйлу свою лояльність,але це не буде повноцінний наступ а імітація бою,так як тіктотери кадировці по кущах..ЗСУ по них пальнуть пару разів..на тому і закінчиться.
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25.06.2022 21:35 Ответить
погано,що лукашенка віддали путіну.при порошенку лукашенко дивився на Захід.тобто потрібно знайти дипломатичний хід ,щоб віддалити лукашенка від путіна.
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25.06.2022 21:41 Ответить
Нападение Беларуси на Украину будет означать завершение военных действий рашки. Тактика проста - повесить ответственность на Беларусь. Так они сделали с Германией в 1941 году, развязали ВМВ захватили те территории которые хотели захватить и перепрыгнули на сторону добра сбросив с себя всю ответственность. Телодвижения рашки предсказуемы но, для того чтобы преступления рашки остались незамеченными, Беларусь должна совершить что то более страшное...
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25.06.2022 21:47 Ответить
И что, их испугались и держат рядом несколько дивизий?
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25.06.2022 21:58 Ответить
Дозвольте/ Роздайте людям зброю. І 5 тисячна армія"Муравйова" не знищить 3 тис . киян.
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25.06.2022 22:00 Ответить
"Армія Білорусі не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ"

Певно, добрі расєянчеги водитимуть бульбашів під рученьки або возитимуть на калясці!
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25.06.2022 22:06 Ответить
Бульбаши полюбэ раньше или позже от нас отгребут!
Единственное, что может их спасти, это выйти на улибы и выгнать кацапов со своей территории. Но они ссут!
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25.06.2022 22:18 Ответить
ОТ якраз ДРГ Луки спокійно зайдуть під віиглядом українських біженців - Верещук приймає всіх без паспортів.
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25.06.2022 22:33 Ответить
Бульбаші,навіть не думайте. Здохнете тут всі.
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26.06.2022 00:31 Ответить
Надіюся дороги асфальтанули, ну щоб танки добре їхали.
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26.06.2022 06:02 Ответить
Десь Я таке чув у лютому місяці, що хтось щось не развертає і їх недостатньо з офісу гаранта на Буковелі...
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26.06.2022 08:08 Ответить
 
 