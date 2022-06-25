РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4063 посетителя онлайн
Новости За рубежом
26 772 192
Израиль (1758) Корнийчук (129) безвизовый режим (1541)

Украина рассматривает возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля, – посол Корнийчук

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

украина,израиль

В Министерстве иностранных дел и Офисе Президента Украины рассматривается возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам дипломата, это связано с ограничениями, которые Израиль вводит в отношении беженцев из Украины.

В частности, он отметил, что МВД Израиля сократило список родственников, имеющих право навестить граждан-израильтян. Не рассматривают приглашение на лечение украинцев в Израиле. Кроме того, гражданам Украины придумали электронные визы.

"И хорошо, если бы ограничения касались всех вовлеченных в войну. Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси – тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИД и в Офисе Президента Украины мне говорят: это – неприемлемо. Мы сейчас думаем, не прекратить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует", - сказал Корнийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение Израилем электронных виз для граждан Украины противоречит межправительственному соглашению о безвизовом режиме, - посол Корнийчук
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+74
У біді познається друг. Ізраїль цей екзамен не пройшов.
показать весь комментарий
25.06.2022 21:46
+40
Израиль выбрал рашку, так что вибачайте
показать весь комментарий
25.06.2022 21:51
+37
Израиль вооружил Россию беспилотниками. Построил завод и они сейчас по тысяче Орланов в месяц могут собирать. А без них сейчас бы российская артиллерия была бы слепа.
Горькая правда об участии Израиля в вооружении агрессора. Так что не друг он нам, это точно. Даже запрещал эстонцам нам оружие передавать.
показать весь комментарий
25.06.2022 22:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Іначе чим провокацією цей вкид не виглядає. Порівняйте територію Ізраїлю з Україною. Це ще б хто кому мав допомагати.
показать весь комментарий
25.06.2022 22:18 Ответить
Ты дурак? Есть у государства Израиль проблемы - он обращается к Украине, поможете, не поможете ? Украина в чем отказала Израилю? У государства Украина есть проблемы - Израиль, поможете, не поможете? В ответ ... Ну может отдельные обрезанные по самый мозжечок, расскажут, что передвижной госпиталь - это тоже самое, что закрытиое небо. А електронные визы для украинцев -то же самое, что свободный вьезд для кацапов.
********, если мерять по территории, то жыды должны вместе с кацапами при такой дружбе, поставлять титан и взрывчатку Штатам для хаймарсов. У них же территория больше - кто кому должен помогать?
показать весь комментарий
25.06.2022 22:50 Ответить
А зачем Украине помогать? Тем более что Израиль вам ничего не должен от слова совсем.
Всегда евреям были погромы от вас, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуете, идите у арабов попросите, может чгегось и кинут.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:30 Ответить
ййй
показать весь комментарий
25.06.2022 22:24 Ответить
Голда Меєр ,яка була прем"єр-міністром і дала наказ "моссаду" знищити всіх причетних до вбивства ізраїльських спортсменів захоплених під час мюнхенської олімпіади ,народжена в Україні і не тільки вона є вихідцем з України
кому цікаво - гугл для допомоги
показать весь комментарий
25.06.2022 22:25 Ответить
Евреи злые потому что в связи с войной в Украине они утратили свою любимую фишку Холокост. Теперь их нытьё про еврейский народ страдалец больше не работает.
показать весь комментарий
25.06.2022 22:25 Ответить
мало того, теперь они открыто встали на сторону зла, и сами являются пособниками дьявола!
показать весь комментарий
25.06.2022 22:35 Ответить
Да и арабьі, на фоне россиян, не вьіглядят такими кровожадньіми.
показать весь комментарий
25.06.2022 22:49 Ответить
Интересно, кто задумщик этого вброса чтобы поссорить Западную коалицию? Его часом не ****** зовут?
показать весь комментарий
25.06.2022 22:25 Ответить
И хде Израиль, и хде западная коалиция? Ты тут при чем, ашкенази местной канализации?
показать весь комментарий
25.06.2022 23:17 Ответить
израиль не уважает украинцев всех - а это прощать нельзя
показать весь комментарий
26.06.2022 02:07 Ответить
Ви шо там все ********* ? Відзивайте цього гандона нехай іде свиней пасти . Ізраїль підтримує Україну всіма доступними на сьогодні можливостями ! Це провокатор ФСБ
показать весь комментарий
25.06.2022 22:27 Ответить
Наприклад, придурок.
показать весь комментарий
25.06.2022 22:36 Ответить
Лично мне "понравилась" поддержка в виде запрета реэкспорта ПТРК Spike из Эстонии в Украину. Согласен, доступная возможность. На счет свиней...ну сами знаете).
показать весь комментарий
25.06.2022 22:40 Ответить
Як саме?
показать весь комментарий
25.06.2022 22:50 Ответить
Може ти накухні підтримуєш, тільки нам це сам знаєш
показать весь комментарий
26.06.2022 04:35 Ответить
А на факты плевать? Пошли они с такой "поддержкой", вслед за русским кораблем.
У наших в Израиле постоянно большие проблемы и особое отношение на границе.
Как аукнется, так и откликнется. Израиль получит зеркальное к себе отношение, какое он оказывает нам. Мы дали безвиз, а они нет. Не нравится? Меняйте свое отношение!
показать весь комментарий
26.06.2022 09:34 Ответить
Та не могёт буть, на самом проукраинском ресурсе и пировокатор ФСБ? Та что вы. Ведь тут такие произраильские участники, и не от них евреям были погромы, и не они совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуют. Це не они, це провокаторы ФСБ, пусть идут и у арабов попросят, может чгегось и кинут.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:37 Ответить
Голда Меєр ,яка була прем"єром ізраїльського уряду і дала "добро" "моссаду" знищити всіх причетних до загибелі ізраїльтян захоплених під час мюнхенської олімпіади,народжена в Україні
багато відомих ізраїльських політиків є вихідцями із України
кому цікаво - гугл в допомогу
показать весь комментарий
25.06.2022 22:31 Ответить
То що нам від цього легше ? Коломойся теж "вихідець " з України і такі що?
показать весь комментарий
25.06.2022 22:43 Ответить
Нет признания Голодомора геноцидом - нет виз!!!!!
показать весь комментарий
25.06.2022 22:44 Ответить
ДАВНО ПОРА !)
показать весь комментарий
25.06.2022 22:49 Ответить
ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО ЭКСГУМИРОВАТЬ ЦАДИКА НАХМАНА И ПОМОЧЬ ПЕРЕВЕЗТИ ЕГО В ИЗРАИЛЬ !!!
показать весь комментарий
25.06.2022 22:50 Ответить
З якої радості?

Він тут жив, він тут помер, він тут залишиться!
показать весь комментарий
26.06.2022 01:27 Ответить
А нахєра нам отой натовп хасидів кожного року, які засірають Умань, поводять себе майже як кацапи?
показать весь комментарий
26.06.2022 10:13 Ответить
Треба робити
показать весь комментарий
25.06.2022 22:51 Ответить
Ваша правда: довбані "Орлани" кацапи клепають по ліцензії саме Ізраілю.
показать весь комментарий
25.06.2022 23:21 Ответить
тебя в гугле забанили?
показать весь комментарий
26.06.2022 01:44 Ответить
давно пора.
показать весь комментарий
25.06.2022 22:56 Ответить
У нас своїх євреїв вистарчає! А в Ізраїлі половина - вихідці з СРСР і Росії, серед них море агентів ФСБ, ГРУ і т.п. Так що відміняйте безвізовий з метою національної безпеки...
показать весь комментарий
25.06.2022 22:56 Ответить
Нехай влада припинить виплачувати всім євреям, які виїхали з України на ПМЖ, пенсію, яка складає 2000 шекелів (на наші це 21 000 грн). Коли українці отримують 2000грн пенсії.
показать весь комментарий
25.06.2022 23:26 Ответить
а на шо мама ріма будет жіть?
показать весь комментарий
26.06.2022 01:46 Ответить
Этой говностране в вечной войне против арабов все время помогали США. А теперь эти гниды не хотят помочь очевидной жертве агрессии. Все возвращается. И арабы вернутся на свои земли.
показать весь комментарий
25.06.2022 23:44 Ответить
В те годы УССР в составе СССР старательно вооружала арабские страны и посылала туда своих "инструкторов" и летчиков , поэтому странная предьява. Да и после распада СССР Украина то же топила за палестинских арабов. И чем помогли Украине палестинцы сейчас ?
показать весь комментарий
25.06.2022 23:57 Ответить
Ты дибил тупой. Эта страна возникла среди пустыни где не было ничего, а появился рай и самодостаточная страна которая не стоит с протянутой рукой и не клянчит оружие. И все войны Израиль вывез сам.
показать весь комментарий
25.06.2022 23:59 Ответить
Ну ти 🤡. Сам він хіба що мав лопати, вчи іісторію. Всю собою для захисту отрим просто так, а вже згодом на гроші США збудовано нинішню країну. І на сьогодні без підтримки штатів їм був би капець
показать весь комментарий
26.06.2022 00:34 Ответить
а весь военный бюджет который оплачивается за бабки США это тоже они сами сделали?)))) ну ты и клоун
показать весь комментарий
26.06.2022 01:47 Ответить
почему израиль не пускает украинцев по безвизу а разворачивает в аэропорту? хоть одного хасида развернули в Борисполе на новый год в Умане?
показать весь комментарий
26.06.2022 02:20 Ответить
Да, многих.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:39 Ответить
Аххахха, ну да, ну да. И США тут совсем не причем.
показать весь комментарий
26.06.2022 03:24 Ответить
В 1967 году США кинули Израиль, и он обошелся своими силами, а в 1973 Никсон помог Израилю очень сильно, Израиль сражался против 7 армий и советских инструкторов, но выстоял,благодаря Никсону. Это был пример реальной американской помощи союзникам,но Байден-это не Никсон.
показать весь комментарий
26.06.2022 06:22 Ответить
При любых телодвижениях в адрес Израиля, заслуженных или нет нно помнить, что сейчас там живёт десятки а скорее сотня тысяч граждан Украины - украинцев.
показать весь комментарий
25.06.2022 23:59 Ответить
Около 500 000 выходцев из Украины далеко не все из них евреи. И ещё сотня тысяч беженцев, а вероятнее всего и больше
показать весь комментарий
26.06.2022 00:04 Ответить
и что дальше?? я б туда под расстрелом не поехал. Не страна, а го*но
показать весь комментарий
26.06.2022 00:18 Ответить
не надо гнать Израиль страна с высоким уровнем жизни по-этому туда и ломяться укаринцы - а вот отоношение к приезжим говно
показать весь комментарий
26.06.2022 02:22 Ответить
и что дальше? у нас президент еврей и пол рады и по всей старне евреев больше че мв самом Израиле. не нужно ОТВЕТНЫХ действий предпринимать?
показать весь комментарий
26.06.2022 01:48 Ответить
В Ізраїлі живуть тільки евреї, по іншому візи не дадуть
показать весь комментарий
26.06.2022 04:39 Ответить
Чушь.Порядка трети населения Израиля не евреи.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:33 Ответить
Нехай повертаються, наразі і на Батьківщині є чим займатися.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:13 Ответить
Ввести візовий режим і відкликати посла хай шукають по інших країнах як здобути візу, та ще й відмовляти рандомно
показать весь комментарий
25.06.2022 23:50 Ответить
Не має бути безвізу, стратегічного співробітництва і сприятливих умов імпорту для всіх країн, які не визнали Голодомор геноцидом. Але в голові нашої постсовково-окупаційно-меншовартісної влади така думка не може виникнути за визначенням через підплінтусну антиукраїнську спрямованість їхнього менталітету з сильно-корупційним ухилом.
показать весь комментарий
25.06.2022 23:54 Ответить
Шоб мы были все здоровы, но таки да - визы нужны. Я вам больше скажу - они необходимы. Исаак (он же - Ньютон) сказал, что "Любое действие рождает противодействие". И шо, визовое идиётство Израиля не должно родить это самое продиводействие? Отнюдь.
показать весь комментарий
25.06.2022 23:59 Ответить
Это не идиотство,это в полной мере показывает лицо врагов.
показать весь комментарий
26.06.2022 04:25 Ответить
Прямо антисемиты какието, а что по этому поводу скажет главный украинский еврей товарищ зеленский.?
показать весь комментарий
26.06.2022 00:04 Ответить
у пенсии забрать, кому мы там платим. Перебьются.
показать весь комментарий
26.06.2022 00:23 Ответить
До сьогоднішнього дня не мав ніякого упередженного ставлення до Ізраїлю чи євреїв і от треба ж було, щоб вилізло тут і сьогодні в коментарях хамло - Євсєй Гадас-Скотоложенко. І все., всю мою толерантність як вітром здуло. Тепер я впевнений, що євреї нічим не відрізняються від москалів. Це підтверджується ще й тим, що Ізраїль, як і Рашка, теж країна - окупант. Я за дзеркальну відповідь у візовому режимі.
показать весь комментарий
26.06.2022 01:40 Ответить
А потому зачем Украине помогать? Тем более что Израиль вам ничего не должен от слова совсем.
Всегда евреям были погромы от вас, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуете, идите у арабов попросите, может чгегось и кинут.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:41 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
26.06.2022 01:51 Ответить
Israel has shown its loyalty and it's undeniably to putin. They actively block all transfers of the advanced weapons to Ukraine, with which Ukrainian forces would have easily achieved the long needed advantage in the battlefield. They should not have any preferential treatment at all. Good move Ukraine!
показать весь комментарий
26.06.2022 03:42 Ответить
Давно пора, і умань підчистимо трохи
показать весь комментарий
26.06.2022 04:23 Ответить
Зеленського нафіг в Ізраїль відправте і паспорт український заберіть!!!
показать весь комментарий
26.06.2022 06:00 Ответить
ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.06.2022 06:34 Ответить
...злі ви
показать весь комментарий
26.06.2022 06:49 Ответить
украинцы слишком толерантно относятся к другим нациям и народам прислушиваются к чужому и не говорят об украинских проблемах.Поэтому за тридцатилетие независимости почти не было законов о защите украинцев в УКРАИНЕ.Проукраинские партии не пользуются популярностью на выборах.Я это объясняю тем что коренных украинцев убили голодом вывезли в сибирь казахстан уничтожили в бесконечных войнах.В УКРАИНЕ УКРАИНЦЕВ МАЛО НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ОНИ НЕ ХОЗЯЕВА.Чего стоит закон об уголовной ответственности за оскорбление евреев.Я так понимаю что еврея назвать жидом в УКРАИНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ а украинца хохлом очень даже можно. Можно назвать неньку женщиной принимающей со всех сторон и потом стать президентом Украины.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:28 Ответить
У нашій війні є дивні речі. Але я би сказав, що поведінка уряду Ізраїлю виходить навіть за рамки дивної і нелогічної.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:04 Ответить
Давно пора. Вони з високою ймовірністю пособники та союзники рф.

Продають та постачають їм технології дронів.

Причина? Діючі політики Ізраїля заінтересовані в тому щоб рф озброювала Хамас. Не можеш перемогти очоль і покажи з себе жертву.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:27 Ответить
Євреї такаж мерзенна нація як і кацапи.Також окупували чужу землю,проголосили ії своєю(бо дві тисячі років тому там жив народ,до якого ******* євреї німають ніякого відношення) і почали вбивати місцеве насалення.До речі араби відносяться до семітів,а ******* євреі взагалі не зрозуміло до кого,потомки хазарів.А їхня мова ідіш дуже близька до германських.Тому євреї є найбільшими антисімітамі в ********* світі.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:40 Ответить
Дуже багато нісенітниць наговорив - навіть відповідати бридко. А ми ще пишаємося, що брудний антісемітізм пішов з України разом з м**алями! Ні, ось вам приклад!
показать весь комментарий
26.06.2022 09:05 Ответить
Віза - це добре, особливо для "нейтральних" країн.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:51 Ответить
К сожалению, ещё с 50-х годов прошлого века в сознание пересичных евреев всех стран совковой пропагандой прочно вбит нарратив: "украинцы виновны в Холокосте так же, как и немцы! Немцы придумали, а украинцы осуществляли". Конечно, это ложь - разумеется, были преступники, полицаи и коллаборанты среди украинцев, но во-первых, их было не больше в процентном соотношении, чем русских, белоруссов, поляков, литовцев, латышей и т.д., а во-вторых, и Праведников Мира среди украинцев едва ли не больше всех. А нарратив создавался совком, чтобы демонизиировать украинцев в глазах евреев, так же, как "бандеровцами" их демонизировали в глазах россиян и восточных украинцев.
И пропаганда эта сработала не на 100, а на 200 процентов! Тем более что в Израиле живёт уже 4 или 5 поколений бывших наших, и ТВ там, угадайте, какое? И бабушки-дедушки, как источник информации.
У меня очень много друзей и знакомых израильтян, большинство из них - учёные, инженеры, люди искусства - в общем, далеко не Сони с Привоза, но на слове "украинец" у них падает планка - немедленно включается набор: полицай, Бабий Яр, Хмельницкий... Всё! Непрошибаемо! Попытки объяснить, привести цифры, напомнить, что Хмельницкий был почти 400 лет назад и подгадил Украине не меньше, чем нам, еврееям, ни к чему не приводят. Пустые глаза. Украинец - резня, полицай, Хмельницкий.
Я не знаю, что надо, чтобы пошатнуть эту совковую стену. Так что, возможно, лучше отстать от этой страны - она не друг Украине, не стОит и ожидать. Заедаться с ней не надо, но и ждать от неё пока нечего. Увы!
показать весь комментарий
26.06.2022 09:00 Ответить
Что делать, что делать. Во первых не быть манкуртом.
А потому зачем Украине помогать? Тем более что Израиль им ничего не должен от слова совсем. на второрую мировую посмотрите за Львов, может чего и поймёте.
Всегда евреям были погромы от украинцев, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосует, пусть у арабов попросят, может чгегось и кинут.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:48 Ответить
І скільки РОКІВ вИ думити будете????? Чи можливо і думити нічим???? Тормазнуті вИ наші...
показать весь комментарий
26.06.2022 09:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 