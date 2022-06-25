Украина рассматривает возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля, – посол Корнийчук
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В Министерстве иностранных дел и Офисе Президента Украины рассматривается возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля.
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам дипломата, это связано с ограничениями, которые Израиль вводит в отношении беженцев из Украины.
В частности, он отметил, что МВД Израиля сократило список родственников, имеющих право навестить граждан-израильтян. Не рассматривают приглашение на лечение украинцев в Израиле. Кроме того, гражданам Украины придумали электронные визы.
"И хорошо, если бы ограничения касались всех вовлеченных в войну. Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси – тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИД и в Офисе Президента Украины мне говорят: это – неприемлемо. Мы сейчас думаем, не прекратить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует", - сказал Корнийчук.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение Израилем электронных виз для граждан Украины противоречит межправительственному соглашению о безвизовом режиме, - посол Корнийчук
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********, если мерять по территории, то жыды должны вместе с кацапами при такой дружбе, поставлять титан и взрывчатку Штатам для хаймарсов. У них же территория больше - кто кому должен помогать?
Всегда евреям были погромы от вас, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуете, идите у арабов попросите, может чгегось и кинут.
кому цікаво - гугл для допомоги
У наших в Израиле постоянно большие проблемы и особое отношение на границе.
Как аукнется, так и откликнется. Израиль получит зеркальное к себе отношение, какое он оказывает нам. Мы дали безвиз, а они нет. Не нравится? Меняйте свое отношение!
багато відомих ізраїльських політиків є вихідцями із України
кому цікаво - гугл в допомогу
Він тут жив, він тут помер, він тут залишиться!
Всегда евреям были погромы от вас, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуете, идите у арабов попросите, может чгегось и кинут.
Продають та постачають їм технології дронів.
Причина? Діючі політики Ізраїля заінтересовані в тому щоб рф озброювала Хамас. Не можеш перемогти очоль і покажи з себе жертву.
И пропаганда эта сработала не на 100, а на 200 процентов! Тем более что в Израиле живёт уже 4 или 5 поколений бывших наших, и ТВ там, угадайте, какое? И бабушки-дедушки, как источник информации.
У меня очень много друзей и знакомых израильтян, большинство из них - учёные, инженеры, люди искусства - в общем, далеко не Сони с Привоза, но на слове "украинец" у них падает планка - немедленно включается набор: полицай, Бабий Яр, Хмельницкий... Всё! Непрошибаемо! Попытки объяснить, привести цифры, напомнить, что Хмельницкий был почти 400 лет назад и подгадил Украине не меньше, чем нам, еврееям, ни к чему не приводят. Пустые глаза. Украинец - резня, полицай, Хмельницкий.
Я не знаю, что надо, чтобы пошатнуть эту совковую стену. Так что, возможно, лучше отстать от этой страны - она не друг Украине, не стОит и ожидать. Заедаться с ней не надо, но и ждать от неё пока нечего. Увы!
А потому зачем Украине помогать? Тем более что Израиль им ничего не должен от слова совсем. на второрую мировую посмотрите за Львов, может чего и поймёте.
Всегда евреям были погромы от украинцев, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосует, пусть у арабов попросят, может чгегось и кинут.