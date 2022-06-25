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Украина ежемесячно наращивает экспорт зерна на 50% в условиях блокады портов, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зерно

Для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате блокирования Россией портов, Украина ежемесячно на 50 процентов наращивает объемы экспорта зерна через западные границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на своего главу Александра Кубракова сообщает в Телеграме.

В Мининфраструктуры заявили, что в условиях блокады украинских морских портов ежедневно работают над переориентацией логистики на сушу, в частности, на западные границы Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

"Мы делаем все возможное, и динамика сейчас очень положительная. Каждый месяц мы растем в объемах экспорта зерна через западные границы почти на 50%. Если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, то мы могли бы через несколько месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем, который мы имели раньше с помощью портов", – подчеркнул глава ведомства.

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Топ комментарии
+5
Треба вирахувати насамперед, скільки зерна необхідно для потреб власної держави.
Це роблять в багатьох країнах.
Бо ціна на хліб ще до війни пілвищувалась, незважаючи на великі врожаї.
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25.06.2022 21:50
+3
Угу, русский, вашим водилам только бухать и остается.
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25.06.2022 22:18
+3
Алексей, откуда такие цены?! Сейчас у фермеров прошлогоднюю семечку принимают по 10 тыс. а пшеницу по 4.
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25.06.2022 22:32
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Кто шо где прятал, русский?
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25.06.2022 21:54 Ответить
русский, ты своего фюрера любишь?
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25.06.2022 22:13 Ответить
Треба вирахувати насамперед, скільки зерна необхідно для потреб власної держави.
Це роблять в багатьох країнах.
Бо ціна на хліб ще до війни пілвищувалась, незважаючи на великі врожаї.
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25.06.2022 21:50 Ответить
Уже бы за 4 месяца войны проложили пару колий под европейский стандарт на западной Украине.Чтобы наши вагоны могли перегружаться в Украине на европейские составы и прямо ехать через ЕС в ерпойские порты .Везти ЖД трансопртом дороже чем морем,но цена на зерновые бьёт все рекорды !И йена перекрывает все!Когда такое было ,что тонна семечки стоит 26 тысяч гр ,а пшеница 16000 гр???Никогда!!!
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25.06.2022 21:50 Ответить
Алексей, откуда такие цены?! Сейчас у фермеров прошлогоднюю семечку принимают по 10 тыс. а пшеницу по 4.
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25.06.2022 22:32 Ответить
Було 1% в квітні, а стало 1,5% в травні від того що вивозили в квіні та травні минулого року.
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25.06.2022 21:56 Ответить
Ай-яй-яй...
Це ж скільки зерна кляті біндеравци не дали ******** харошій Расії!
От суки!
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25.06.2022 21:59 Ответить
Угу, русский, вашим водилам только бухать и остается.
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25.06.2022 22:18 Ответить
Є щире сподівання, що у нашої влади вистачить здорового глузду, аби НАШИМ зерном повністью забезпечити потреби українського народу, а вже рештки, можливо, десь намагатися й продавати за бугром. Не ті часи ніні, панове, коли жиріли наші олігархи на зернових міжнародних оборудках!
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25.06.2022 23:19 Ответить
Наші олігархи, це ви кого маєте на увазі? Назвіть хоч кілька прізвищ?
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26.06.2022 08:46 Ответить
Чому вивозимо метал, ліс-кругляк, зерно ( і таке інше), а не готові вироби і нічого не робиться для зміни ситуації ? Кому це вигідно?
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26.06.2022 08:49 Ответить
 
 