Россияне распространяют фейки о захвате населенных пунктов в Житомирской области, чтобы посеять панику, - председатель Коростеньской РВА Тарасюк

Никаких танков РФ в Овруче в Житомирской области не было, а сам город никто не захватывал. Это – информационно-психологические вбросы со стороны РФ.

Об этом глава Коростеньской районной военной администрации Юрий Тарасюк рассказал в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Все это для того, чтобы посеять панику среди населения приграничных районов. К примеру, сейчас поступает информация, что вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) хотят проникнуть на территорию Украины. Но вы же понимаете, что там стоят и пограничники, и военные - с нашей стороны граница усиленно охраняется. Чтобы эти ДРГ имели хоть какой-то шанс сюда проникнуть, нужно многое сделать. В том числе, например, дезориентировать население, чтобы оно начало паниковать и массово выезжать, создавая на приграничных территориях атмосферу хаоса. Хаос может послужить прикрытием для проникновения вражеских ДРГ на территорию", - проинформировал Юрий Тарасюк.

Кроме того, по его словам, на границе, начиная с 24 февраля, активно идет строительство дополнительных фортификационных сооружений.

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"Это непрерывный процесс - подготовка идет постоянно, на границе и строятся, и окапываются. Стены на границе с Беларусью пока не возводят, но военно-инженерная подготовка продолжается", - сказал Юрий Тарасюк и призвал население приграничных территорий Житомирщины не паниковать и не распространять информационные вбросы от РФ.

Напомним, под утро 25 июня РФ нанесла ракетные удары по Львовщине, Житомирщине, Черниговщине. Над Хмельнитчиной силы ПВО сбили две ракеты. В ГУР отметили, что авиаудар по Украине впервые был нанесен непосредственно с территории Белоруссии.

Утром 25 июня в Житомире были слышны звуки около двух десятков взрывов. Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что по Житомиру со стороны Беларуси были запущены 24 ракеты. В общей сложности по инфраструктурным объектам области со стороны Беларуси было запущено около 30 ракет, десяток из которых сбила украинская ПВО.

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