Армия РФ обстреляла из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук

Вражеские войска обстреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии два населенных пункта на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Криворожский район снова под обстрелами. В течение дня оккупанты из ствольной артиллерии и "Ураганов" ударили по населенным пунктам Большая Костромка и Малая Костромка", - написал он.

Лукашук уточнил, что в Малой Костромке разрушено одно хозяйственное сооружение, второе в результате обстрела сгорело. Люди, по его информации, не пострадали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Широковскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко

В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно.