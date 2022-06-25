Армия РФ обстреляла из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук
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Вражеские войска обстреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии два населенных пункта на Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.
"Криворожский район снова под обстрелами. В течение дня оккупанты из ствольной артиллерии и "Ураганов" ударили по населенным пунктам Большая Костромка и Малая Костромка", - написал он.
Лукашук уточнил, что в Малой Костромке разрушено одно хозяйственное сооружение, второе в результате обстрела сгорело. Люди, по его информации, не пострадали.
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В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно.
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"Володимир Путін продовжує пошук генерала, який знищить Україну. Після того, як "м'яснику Алеппо" генералу Олександру Дворникову це не вдалося, Путін доручив продовження операції генералу Сергію Суровикіну, командувачу повітряно-космічними силами. Про це повідомляє британська розвідка, й доказом цього став перший за багато тижнів масований ракетний обстріл української території ранком 25 червня."