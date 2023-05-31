Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС. ФОТО
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Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы.
"На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Бойцы установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.м. Сейчас принимаются меры по ликвидации пожара и спасению людей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ГСЧС, пострадал 1 человек.
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На месте задействовано 19 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава.
Пожалуйста, подождите...
Зрозумійте вони розуміють тільки силу.
Ось Білорусь не наказали і вони знову почали робити обстріли. За кожну знищену багатоповерхівку на московії повинно ставати на один район і його жителів платників податків менше. Інше призведе до атомної війни так як росія не побачить відповідь та буде пробувати щось сильніше.
Тільки превентивний атомний удар зупинить росію та не дасть початись атомній війні.
інакше не буває.
Тотальна війна не зможе знищити українців так як ми по всій планеті, а наша держава встигла віртуалізуватись. Тотальна війна лиш поставить росіян на місце, залякає їх і заставить відступитись зализувати рани. Росія та росіяни централізоване утворення і без центру вони зникнуть в історії, а тому їх імперська держава відступить коли зрозуміє що ціна призведе до її зникнення.
Зараз вони переконали себе що якщо програють то це кінець для росії, треба їх силою переконати що капітуляція москви це єдиний шанс вижити для росії, та змогти зализати рани, інакше росіяни та росія зникнуть як тільки москва отримає достатньо шкоди від тотальної війни.
А запад много ракет не умеет производить. У них, наверное, много экологических требований и требований к условиям труда, чтобы непрерывно делать ракеты и они там дороги.
БПЛА PD-1/2 с фугасом по ректификационной колонне (любой из) по НПЗ ударить сейчас приоритет. Поджечь многие фракции в виде пара на открытом воздухе очень просто, ущерб тяжелый. Это и стоит делать. Идти по земле у нас тоже нету сил, слишком просто оборонятся, обоим сторонам, если не быть такими тварями, как 24-го февраля, притом твари не бульбаши, а ОП, который не смог простейшим образом прикрыть 4-5 дорог, чтобы хотя бы задержать на 12 часов продвижение и этого было бы достаточно. Но это в прошлом, а сегодня надо атаковать НПЗ белорусские. Каждый день пускать БПЛА по крайне разным траекториям. С территории России, доставить наземно на территории Беларуси и оттуда запустить с севера ударить и так далее.
Ми лиш розуміємо причини їх дій та будемо намагатись виправдати їх на міжнародній арені. Але це не наші ССО зробили.
якщо о 6 ранку в неділю зруйновано 3 поверху , то на жаль жертви е.
Але нема "політичного рішення"! Іншими словами, до влади в нас прийшло інфантильне покоління народжених у 80-ті - 90-ті роки. Воно нічого не знає про психологію кацапів, бо перетиналось з ними лише на бізнес- корпоративах, курортах Анталії та у грі "Танчики". Воно нічого не знає про виживання, як люди у 1991-1995 роках масово втрачали роботу, з нуля починали свій малий бізнес і інколи не знали, чи зможуть завтра нагодувати своїх дітей.
Воно росло у відносно ситих 2000-х коли вже були супермаркети, куртки Аляска і кросівки Адідас, тампакси, бритви Жілет, платні клінікі, пристойна стоматологія, можливість вчитись за кордоном, тури в Єгипет і Туреччину.
У цього покоління не було викликів, пов'язаних з необхідністю виживання.
І ось воно прийшло до влади...
Президент США Джо Байден прилетел в Мюнхен, где пройдет саммит лидеров «Большой семерки».
После встречи G7 президент направится в Мадрид на саммит НАТО.
https://t.me/charter97_org/76616
Не знаю, як - але їх треба мочити по-справжньому, по-пацанськи.
если кто то думает, смысл таких обстрелов
смысл в создании атмосферы террора, беззащитности
чтобы люди пошли на любые уступки, лишь бы все прекратилось
вот только рашка говняшка не учла, что она поливала дерьмом всю нацию и всю страну
почти десять лет
и значит так же найдет повод для нападения еще раз
не важно говорите вы там на русском или не говорите
если хоть завтра вся страна перейдет только на украинский
то они найдут еще повод, скажут что русский запретили и всех заставляют говорить на украинском
(это я тем, которые говорят, что надо говорить по-украински
в адрес тех, кто привык на русском говорить по разным причинам
[в школе привык, или родители говорили или еще что]
и рашка ничего не сможет сделать
[медвечук и бойко и кто там еще
на украинском говорят, сильно они своей стране помогли?]
рашка с финнами воевала, нашла повод же)
этого старого хлама у них навалом, к сожелению
а так конечно рашка как может старается язык и все что связано с украинской нацией уничтожить
пример белорашки показателен
где беларуский язык только на тв практически в виде надписей присутствует
дикторы и репортажи ведут его на русском
Как бы причина известна. Российская гегемония. Я вообще не понимаю тех кто защищает русский язык. Хочешь говори - вот я вот говорю, но защищать? Это как защишать эту войну. Типа, оно само. Ничего само не бывает.
не знаю правда или нет
но рашка для многих стран очень полезная страна
плюс если это через совбез будет голосование
то там и рашки право вето и еще китай есть
насколько я знаю страной спонсором терроризма на уровне отдельных стран только признаны
а не на уровне ООН
т.к. эти страны в оон спокойно дальше заседают
(куба, сирия, иран, кндр)
это даст совершенно иной статус Украине
почему до сих пор этого не сделано?
чем думает власть !
Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?