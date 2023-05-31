Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Бойцы установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.м. Сейчас принимаются меры по ликвидации пожара и спасению людей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ГСЧС, пострадал 1 человек.

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На месте задействовано 19 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава.







