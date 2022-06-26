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На нескольких направлениях враг обстреливает позиции ВСУ, чтобы не допустить перегруппировки украинских защитников, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

На нескольких направлениях оккупанты обстреливают территорию, чтобы сковать украинские войска и не допустить их переброски в горячие точки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются бои, враг обстреливает территорию, чтобы сковать украинские войска и не допустить их переброску на угрожающие направления.

"Из танков и ствольной артиллерии противник стрелял вблизи населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытное, Уманское, Тоненькое, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, Большая Новоселка, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополь, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка", - сообщили в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Для недопущения перегруппировки войск оказывает огненное воздействие на наши войска. Украинская авиация наносила удары по подразделениям врага.

Читайте: На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на попытках окружения подразделений Сил обороны в Лисичанском районе, - Генштаб ВСУ
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фторая армія міра зростає
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26.06.2022 08:38 Ответить
Раз кацапы так поступают, значит есть какой-то план у них. Либо надавить на трусливых европеишков, особенно к зиме, чтобы они зафиксировали "победы" кацапы и запретили нам их отбивать по врагу, который потратил все боеприпасы и гаубицы уже не стреляют, нет снарядов такой толщины, чтобы по изношенным стволам они закрутились. Либо нашли способ поставки вооружений из Китая, а там много совместимого оборудования, в частности просто выкупают проданное назад. Либо с Индией нашли способ купить проданное им же кацапское оружие, может быть даже в контрактах прошлых был пункт о том, что кацапы оставляют за собой возможность выкупа назад в случае угрозы существованию стране. Кстати, а почему мы такой пункт не сделали? Где наш авианосец за 22млн в Китае? Вот есть прямая угроза, давайте дадим 22млн и еще 8 за инфляцию дадим, снимайте ваше оборудование и гоните его назад, в верфи европейской быстро вооружим томагавками и пойдем из средиземного моря стрелять рядом с авианосцев НАТО для прикрытия.
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26.06.2022 08:43 Ответить
Новость из разряда - а бы что. Кто-то ожидал иного?
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26.06.2022 08:53 Ответить
А ты хотел чтобы Генштаб отчитался почему имея 3-х кратное преимущество в л/с мы его не используем?
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26.06.2022 11:15 Ответить
Поставлять на кожен напрям по одній хімері і будуть високоточно нищити склади гсм, ***********, вузли зв'язку, штаби командування і саму техніку і їх наступ захлинеться. Головне, щоб ракет вистачало і координати точні цілей давали американці, як обіцяли. Та й ОЛС Байрактара може визначати координати точно цілі чи з 50, чи з 80 км. Що для пуску ракети з дальністю 70 км цілком достатньо. Щоб Байрактар робив це безпечно під прикриттям нашого ППО. Відповідно, якщо навіть одна установка випустить в день 5 таких високоточних пакети - 30 ракет, по таким важливим цілям, то їх наступ захлинеться.
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26.06.2022 08:55 Ответить
Напиши лучше или исправь, как должно быть, для общего развития понимания других людей. Или иди бомби своим недовольством мошкву, может это у тебя получится.
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26.06.2022 09:35 Ответить
 
 