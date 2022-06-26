На нескольких направлениях враг обстреливает позиции ВСУ, чтобы не допустить перегруппировки украинских защитников, - Генштаб

На нескольких направлениях оккупанты обстреливают территорию, чтобы сковать украинские войска и не допустить их переброски в горячие точки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются бои, враг обстреливает территорию, чтобы сковать украинские войска и не допустить их переброску на угрожающие направления.

"Из танков и ствольной артиллерии противник стрелял вблизи населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытное, Уманское, Тоненькое, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, Большая Новоселка, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополь, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка", - сообщили в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Для недопущения перегруппировки войск оказывает огненное воздействие на наши войска. Украинская авиация наносила удары по подразделениям врага.

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