Кличко о ракетном ударе по Киеву: Под завалами есть люди, двоих пострадавших госпитализировали. ВИДЕО

В 9-этажке в Шевченковском районе, в которую попала российская ракета, продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", - говорится в сообщении.

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