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Кличко о ракетном ударе по Киеву: Под завалами есть люди, двоих пострадавших госпитализировали. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В 9-этажке в Шевченковском районе, в которую попала российская ракета, продолжаются поисково-спасательные работы.
Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", - говорится в сообщении.
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Я це до того, що варто "знімати білі рукавички" і починати воювати так, щоб наводити тваринний жах на русню.
Як просію горе крізь дрібненьке сито
Станеш ти про пекло Господа просити...
Та не буде, враже, смерть твоя легкою.
Та й у смерті, враже, Не знайдеш спокою...