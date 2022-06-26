РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15469 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
29 281 106
армия РФ (15351) война (46696) Киев (24533) Кличко (4511) ракеты (2713)

Кличко о ракетном ударе по Киеву: Под завалами есть люди, двоих пострадавших госпитализировали. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

В 9-этажке в Шевченковском районе, в которую попала российская ракета, продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
16 ч

48 ракет по території України це звичайна робоча ситуація на війні, а один удар за допомогою HIMARS по території рашистів це неприйнятна ескалація. Як можна грати за правилами з пдрами, для яких немає жодних правил?
показать весь комментарий
26.06.2022 09:04
+32
Мскл памʼятайте: ми злі і памʼять у нас добра.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:44
+24
Постраждалим- одужання. Усім іншим- не істеріть, це війна.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Принаймні російські літаки в повітряному просторі Білорусі і російські ракетні батареї та бази на її території треба знищувати (причому на упередження, не чекаючи атаки, а зразу після їхнього виявлення). І байдуже, постраждають білоруси при цих бойових діях чи ні (не хочете війни на території Білорусі -- гоніть від себе росіян або знищуйте).
показать весь комментарий
26.06.2022 12:34 Ответить
Пока эти твари ничего не ощущают реально на своей шкуре ничего не изменится.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:21 Ответить
Під час 2-ї світової в британській армії були підрозділи непальських гурків. Гуркська піхота атакувала німецькі позиції, не зважаючи на вогонь противника. Звичайно несли втрати, але, коли все ж вривалися у ворожі траншеї, не просто вбивали там всіх, а в буквальному розумінні садистські рубали німців "на капусту" своїми страшними ножами-тесаками. Після того, як поголос про такий спосіб ведення війни поширився, німці просто почали залишати окопи, дізнаючись, що до штурму готуються гурки.
Я це до того, що варто "знімати білі рукавички" і починати воювати так, щоб наводити тваринний жах на русню.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:44 Ответить
Именно так!

Як просію горе крізь дрібненьке сито
Станеш ти про пекло Господа просити...
Та не буде, враже, смерть твоя легкою.
Та й у смерті, враже, Не знайдеш спокою...
показать весь комментарий
26.06.2022 16:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 