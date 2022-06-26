Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34 850 человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1532 танка и 3659 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июня потери личного состава противника составляют около 34 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1532 (+21) ед.,

боевых бронированных машин - 3659 (+14) ед.,

артиллерийских систем - 764 (+0) ед.,

РСЗО - 243 (+2) ед.,

средства ПВО - 99 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед.,

вертолетов - 184 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),

крылатых ракет - 139 (+2),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4) ед,

специальной техники – 60 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении