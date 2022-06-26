РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15844 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
7 849 10
армия РФ (15351) война (46696) Генштаб ВС (4268) уничтожение (3823) техника (1541) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34 850 человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1532 танка и 3659 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июня потери личного состава противника составляют около 34 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1532 (+21) ед.,

боевых бронированных машин - 3659 (+14) ед.,

артиллерийских систем - 764 (+0) ед.,

РСЗО - 243 (+2) ед.,

средства ПВО - 99 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед.,

вертолетов - 184 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),

крылатых ракет - 139 (+2),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4) ед,

специальной техники – 60 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34 850 человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1532 танка и 3659 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Во время богослужения в храме Новороссийска высшие силы уронили деда Гундяя. Телеканал "Союз" уже удалил видеозапись патриаршего падения.

и знак хороший, и подтверждение чудодействия освящённой воды...
показать весь комментарий
26.06.2022 09:27
+7
21 танчик намолотили! Браво!
показать весь комментарий
26.06.2022 09:09
+5
По танкам красунчики. По РСЗВ не зрозуміло. Учора було відео як знищили в одному місці цілу батарею Ураганів.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
21 танчик намолотили! Браво!
показать весь комментарий
26.06.2022 09:09 Ответить
Танчик зіграв в пекельне ОЧЬКО ))) Молодці ЗСУ
показать весь комментарий
26.06.2022 09:15 Ответить
Во время богослужения в храме Новороссийска высшие силы уронили деда Гундяя. Телеканал "Союз" уже удалил видеозапись патриаршего падения.

и знак хороший, и подтверждение чудодействия освящённой воды...
показать весь комментарий
26.06.2022 09:27 Ответить
Танків більше ніж БТР ? Щось не дуже віриться, таке враження що цифри беруться з повітря.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:29 Ответить
дійсно є деякі питання по статистиці, або відповідальний за статистичні дані гальмує, або автори репортажів не коректно висвітлюють і буває повторно вкидають стару інформацію
показать весь комментарий
26.06.2022 10:05 Ответить
Які автори репортажів? Це офіційна статистика Генштабу.
показать весь комментарий
26.06.2022 10:47 Ответить
Чи тобі повилазило?
"танків - 1532 (+21) од,

бойових броньованих машин - 3659 (+14) од", Джерело: https://censor.net/ua/n3350261
А стосовно одного дня - по-перше - могли зарахувати знищені раніше, відносно чого прийшло підтвердження, по-друге - арта могла накрити скупчення.
показать весь комментарий
26.06.2022 10:45 Ответить
По танкам красунчики. По РСЗВ не зрозуміло. Учора було відео як знищили в одному місці цілу батарею Ураганів.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:43 Ответить
Працюють німецькі Панцергаубіце по танкам. Проти танків то саме те.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:48 Ответить
То, в чем они нас превосходят подавляюще (арт.системы, РСЗО, самолеты, вертолеты) - уничтожается минимальное кол-во или не уничтожается вообще. Т.е. это преимущество они только наращивают.
Кол-во уничтоженного л/с орков, позволяет им наращивать свою группировку. Протяженность фронта - 1 200 км. (со слов Залужного). Получается за сутки уничтожаем 1 орка на 10-и км. участке фронта. Для того, чтобы переломить хребет рашистской орде, нам необходимо уничтожать не меньше 1 000 орков в сутки, т.е. по 8 орков на каждом 10-и км. участке фронта. Судя по выступлениям наших властей и "военных экспертов", это можно сделать ТОЛЬКО с помощью сотен ХИМАРСов, М777, желательно Леопардов и Абрамсов.
И такая ситуация вызывает очень много неприятных вопросов. И у Запада в том числе.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:37 Ответить
 
 