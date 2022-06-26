Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34 850 человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1532 танка и 3659 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июня потери личного состава противника составляют около 34 850 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1532 (+21) ед.,
боевых бронированных машин - 3659 (+14) ед.,
артиллерийских систем - 764 (+0) ед.,
РСЗО - 243 (+2) ед.,
средства ПВО - 99 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед.,
вертолетов - 184 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),
крылатых ракет - 139 (+2),
кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4) ед,
специальной техники – 60 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении
Пожалуйста, подождите...
и знак хороший, и подтверждение чудодействия освящённой воды...
"танків - 1532 (+21) од,
бойових броньованих машин - 3659 (+14) од", Джерело: https://censor.net/ua/n3350261
А стосовно одного дня - по-перше - могли зарахувати знищені раніше, відносно чого прийшло підтвердження, по-друге - арта могла накрити скупчення.
Кол-во уничтоженного л/с орков, позволяет им наращивать свою группировку. Протяженность фронта - 1 200 км. (со слов Залужного). Получается за сутки уничтожаем 1 орка на 10-и км. участке фронта. Для того, чтобы переломить хребет рашистской орде, нам необходимо уничтожать не меньше 1 000 орков в сутки, т.е. по 8 орков на каждом 10-и км. участке фронта. Судя по выступлениям наших властей и "военных экспертов", это можно сделать ТОЛЬКО с помощью сотен ХИМАРСов, М777, желательно Леопардов и Абрамсов.
И такая ситуация вызывает очень много неприятных вопросов. И у Запада в том числе.