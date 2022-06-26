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7-летнюю девочку достали из-под завалов в Шевченковском районе Киева. ФОТО дня + ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасатели вытащили из-под завалов в Шевченковском районе Киева 7-летнего ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В соцсетях сообщают, что из-под завалов извлекли также тело ее отца.
Топ комментарии
+69 Злий Грицько
показать весь комментарий26.06.2022 09:09
+34 Сергей Белоконь fcb5aa46
показать весь комментарий26.06.2022 09:10
+20 Garry Grant
показать весь комментарий26.06.2022 09:11
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Росіяни ні в чому не винні. Росіяни кайфують від високих цін на енергоресурси які для них зробили "партнери".
І в владу в росії ніхто міняти не хоче. Саме це говорять партнери.
І навіть війна має бути закінчена переговорами, а не стратою путіна, членів єдиної росії та вс рф. Це ж кажуть "партнери"?
Ну що є ще хтось проти атомної зброї??!
тільки пам'ятай, що наших там у полоні близько 5000, із них 1000 ще "довоєнних" і 2500 з Азова.
Ведь есть же подземные заводы в том же Днепре.
А все дело в том, что ГЛАВНЫМ АРТИСТОМ по прежнему хароводит ФСБешная консерва ДЕРМАК.