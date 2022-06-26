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7-летнюю девочку достали из-под завалов в Шевченковском районе Киева. ФОТО дня + ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасатели вытащили из-под завалов в Шевченковском районе Киева 7-летнего ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсетях сообщают, что из-под завалов извлекли также тело ее отца.

7-летнюю девочку достали из-под завалов в Шевченковском районе Киева 01
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Топ комментарии
+69
Підараси кацапсячі та і бульопідори теж причетні. Горіть вам всім в пеклі!
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26.06.2022 09:09
+34
сдохни *****.
разом з чортами,яких помилково називають армією.
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26.06.2022 09:10
+20
Ну да. Типичная "нацистка". Кацапня @баная. Сдохните,твари.
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26.06.2022 09:11
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А в росіян все добре.

Росіяни ні в чому не винні. Росіяни кайфують від високих цін на енергоресурси які для них зробили "партнери".

І в владу в росії ніхто міняти не хоче. Саме це говорять партнери.

І навіть війна має бути закінчена переговорами, а не стратою путіна, членів єдиної росії та вс рф. Це ж кажуть "партнери"?

Ну що є ще хтось проти атомної зброї??!
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26.06.2022 09:41 Ответить
А що каже Зеленський?
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26.06.2022 09:51 Ответить
не перекручуй. високі ціни зробив сам кацапстан. розв'язавши війну.
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26.06.2022 10:16 Ответить
Йде залякування й далі українців.Не дивлюся москальські новини,але чи показали вони цей репортаж об успєхах спєцапєрациі?А якщо показали то як коментували?Шкода дітей ,людей..всіх,але виходу іншого нема як дотиснути рашистів.
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26.06.2022 09:43 Ответить
Кремлевские террористы, как всегда выбирают мирные цели с гражданским населением и желательно детьми. Потому как по военным целям особого резонанса и возмущений не вызывают ни в Украине ни в мире. А вот что ***** знает точно что если с гражданскими воевать сразу все кричат что нужно переговоры. Вот к чему приводят переговоры с террористами.
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26.06.2022 09:44 Ответить
Та що тут коментувати? Путін не повинен померти своєю смертю. А орків треба якомога менше в полон брати...
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26.06.2022 09:44 Ответить
не коментуй. тебе ніхто не змушує.
тільки пам'ятай, що наших там у полоні близько 5000, із них 1000 ще "довоєнних" і 2500 з Азова.
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26.06.2022 10:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WvWVDBzUDN0&ab_channel=AntonGerashchenko
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26.06.2022 09:46 Ответить
Кацапські паскуди
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26.06.2022 09:48 Ответить
Поки не буде взривів в Москві і Пітері, така херня і буде продовжуватись.
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26.06.2022 09:52 Ответить
якби ти вказав, що бавовною потрібно обкутати адмінспоруди (ну, там, на луб'янці, огарьова, літейному, тощо) - я би погодився.
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26.06.2022 09:56 Ответить
Виктор Ле, 1 взрив в Москві + 1 взрив в Пітері = додатково декілька мільйонів мобілізованих, при чому самі добровільно з'являться в воєнкоматах. Ти не знаєш роSSію...
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26.06.2022 10:00 Ответить
Згоден, і це при тому, що зараз ми не можемо повністю зупинити їхнє 200-тисячне угрупування.
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26.06.2022 10:07 Ответить
Ви маєте рацію!!Ураховуючи нашу "перевагу" в живій силі та зброї..
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26.06.2022 10:58 Ответить
Эти ******* КЛОУНЫ с передвижного ШАПИТО за 3 месяца так ничего и не сделали, чтобы развернуть производство уже разработанных ракет в Украине.
Ведь есть же подземные заводы в том же Днепре.
А все дело в том, что ГЛАВНЫМ АРТИСТОМ по прежнему хароводит ФСБешная консерва ДЕРМАК.
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26.06.2022 10:00 Ответить
Усьо, 3,14зда тим підземним заводам у Дніпрі - спалив з потрохами
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26.06.2022 10:05 Ответить
Как их "палить" если их во время СОВКА в Мацкве проектировали.
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26.06.2022 11:21 Ответить
А що ти зробив? Шольца назвав тридварасом? Ні? так не 3,14зли. воно в теробороні Дрездена добре воювати.
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26.06.2022 15:29 Ответить
Кацапські потвори, вас мало вбити, вас потрібно різати по шматочках і дивлячись на це виникає бажання вже сьогодні починати "виховувати" цей непотріб, який гадить тут Україні і щось варнякає, що ми когось спровокували. Коли закриється осередок пропаганди в Україні на користь потвори московії - УПЦ? Коли московські попи підуть у свої болота?
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26.06.2022 10:21 Ответить
Кацапию уже признали вторым ИГИЛом или надо немного ещё подождать...
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26.06.2022 10:56 Ответить
каци підари кончені
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26.06.2022 11:02 Ответить
Одна ракета от сумасшедшего и у ребенка жизнь сломана: ни родителей, ни жилья, возможен детдом, если нет бабушек и дедушек
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26.06.2022 11:10 Ответить
Если не будет ответа они будут это делать постоянно. Западные ссыкуны даже нормальное ПРО боятся Украине предоставить. А турки вообще помогают агрессору грабить страну.
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26.06.2022 11:29 Ответить
Бояться, бо не довіряють колаборантам в українській владі
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26.06.2022 22:53 Ответить
кацапам не далжно быть пощады
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26.06.2022 11:33 Ответить
А чому тоді раніше більшість населення східно-південної частини України голосувало на виборах за проросійські партії?
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26.06.2022 21:24 Ответить
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